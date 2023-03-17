Run lẩy bẩy vào phòng khách sạn với tình cũ ‘xin một đứa con’, đang loay hoay bước ra khỏi cửa bất ngờ gặp chồng đứng đợi sẵn nói một điều rơi nước mắt

Chỉ đến khi gặp anh, tôi mới cảm nhận sự chân thành. Nhà anh tuy không khá giả bằng nhà tôi, anh cũng chỉ là một nhân viên quèn của công ty tổ chức sự kiện nhưng anh yêu tôi tha thiết. Thậm chí cưới xong, bố mẹ anh còn dồn hết tiền để mua cho anh một mảnh đất 30m2 có nhà 3 tầng ở cách nơi chúng tôi làm việc không xa. Vì bố mẹ anh rất thương các con.

Là một cô gái đẹp nên trước khi đến với chồng, tôi đã có khá nhiều mối tình ngắn ngủi. Thế nhưng, chẳng mối tình nào đi đến đâu. Họ đều chỉ là những gã trai nông nổi, lợi dụng nhan sắc của tôi. Họ hứa hẹn thật nhiều nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ tôi mà đi. Khi thì họ lấy lý do, hoàn cảnh 2 gia đình khác biệt quá. Lúc lại đi du học, không thể đợi chờ. Lúc lại bố mẹ anh phản đối. Lúc thì hai đứa còn quá trẻ, chỉ nên yêu nhau không thôi…

4 năm vợ chồng, chúng tôi đi khám hiếm muộn thì nhận kết quả chồng tôi bị vô sinh do ngày còn thanh niên anh bị biến chứng của quai bị mà không hề biết. Ngày cầm kết quả xét nghiệm của chồng trên tay, dù lòng đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng động viên anh cả hai đều phải cố gắng. Nếu không 2 đứa sẽ xin con nuôi.

Sau kết hôn, cuộc sống của 2 vợ chồng tôi rất vui vẻ, đầm ấm. Vì cả hai vợ chồng đều đi làm nên kinh tế cũng chi tiêu thoải mái. Ban đầu, để phấn đấu cho sự nghiệp, chúng tôi kế hoạch suốt 3 năm. Nhưng sau đó, tôi đã bắt đầu thả mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

Nhưng từ khi biết bản thân bị vô sinh, chồng tôi trầm tư và sống lặng lẽ hẳn. Dù liên tục chạy chữa cho chồng nhưng mọi chuyện không được cải thiện. Có những hôm, chồng còn mềm yếu khóc trước mặt vợ. Anh bảo rằng, tôi có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào mà đến với người đàn ông khác.

Rồi thêm 4 năm nữa lại trôi qua. Cũng đã ngót 8 năm chúng tôi lấy nhau mà 2 đứa vẫn chưa có một mụn con. Bản thân tôi rất mâu thuẫn. Một mặt tôi muốn chung thủy với anh. Mặt khác tôi lại thèm tiếng trẻ con trong nhà. Tôi yêu trẻ đến phát điên lên. Đã có nhiều lúc tôi muốn bỏ chồng một mình để đi tìm niềm khát khao bản năng này nhưng tôi lại không thể làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng thời điểm này thì tôi gặp lại 1 trong những bạn cũ của tôi. Hai đứa gặp lại nhau trong một lần tôi đi dự sự kiện ở công ty anh. Anh cũng có gia đình riêng của mình và rất thành đạt. Sau bữa tiệc ngọt hôm ấy, chúng tôi đã lén qua lại với nhau vì tình cũ không rủ cũng tới.

Nói thật, tôi chẳng còn tình cảm gì với người cũ nhưng tôi cứ chỉ chăm chăm nghĩ đến việc xin anh ấy 1 đứa con rồi sẽ tự nuôi đứa con này. Vì thế, để hợp lý hóa câu chuyện, tôi bịa ra viễn cảnh chồng tôi chỉ ham mê công việc mà không quan tâm vợ. Nên lúc nào tôi cũng thiếu thốn, khát khao tình cảm.

Đàn ông mà, khi nghe phụ nữ nói vậy, họ sẽ ôm ngay bạn vào lòng an ủi và quan tâm. Tôi và người cũ cứ lén lút qua lại với nhau như vậy hơn tháng trời mà chồng tôi chẳng hề hay biết.

Rồi hôm ấy, người cũ lại hẹn tôi đi khách sạn vì anh sắp vào Sài Gòn công tác mấy tháng trời. Tôi lại dối chồng đến với anh ta.

Tôi rời khách sạn với bộ dạng tội lỗi. Thêm cơn gió lạnh đầu mùa khiến tôi run lẩy bẩy. Đúng lúc định lấy xe ra về thì tôi giật mình khi thấy chồng tôi đã đứng đợi từ bao giờ dưới hầm. Anh lặng thinh một hồi rồi nói khẽ rằng: “Anh thật có lỗi với em”

Rồi anh bảo tôi rằng, anh đã biết chuyện tôi lao vào tình cũ để kiếm đứa con. Nhưng anh hiểu khao khát của tôi nên để tôi làm vậy. Càng nghe chồng nói, tôi vừa kinh hãi, vừa xấu hổ lại thương anh vô cùng. Tôi có lỗi với chồng quá, sau lần này tôi sẽ tuyệt giao với tình cũ để cùng vun vén hạnh phúc với chồng tôi, nhiều cặp vợ chồng vẫn hạnh phúc dù không có con, tôi tin mình sẽ làm được giống họ.