Rủ bạn thân đến nhà chơi, tôi giả vờ say tí bỉ rồi ngủ quên, nửa đêm tỉnh dậy, cảnh tượng chồng và cô bạn 'hành sự' ngay trên giường ngủ khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 22/06/2023 05:25

Chả hiểu sao lúc đó tôi lại ngủ quên không hay. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên ghế phòng khách, người được đắp một chiếc chăn. Không thấy chồng và Tuyết đâu, tôi định đứng dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng lạ phát ra từ phòng ngủ của mình.

Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới đi đến hôn nhân. 3 năm đó là khoảng thời gian chúng tôi yêu xa, mặc dù vậy anh luôn quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhất. Ngày sinh nhật, ngày lễ, anh chưa bao giờ thiếu quà cáp thậm chí gây cho tôi bất ngờ. Tối nào chúng tôi cũng nói chuyện tới khuya, có gì anh cũng kể cho tôi nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh.

Cái ngày anh tỏ tình tôi, thực sự trái tim tôi như vỡ òa, bao nhiêu khách khứa tại quán cafe đó đều nói tôi tốt số, đám bạn thân thì nhìn tôi bằng ánh mắt ái mộ. Và cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng khắc khoải chờ mong, chúng tôi cũng về chung 1 nhà.

Tôi hạnh phúc và may mắn khi lấy được chồng tử tế.

Anh thực sự phải đạt điểm 10, không rượu, không thuốc, đi làm về là về nhà với vợ, đi đâu cũng báo cáo vợ. Anh ấy còn biết nấu ăn và phụ giúp việc nhà cho tôi. Lương tháng chỉ giữ lại 1 ít còn đưa lại cho tôi hết. Lấy nhau, anh ấy vẫn không quên những điều lãng mạn dành cho tôi. Tôi quá hạnh phúc và may mắn khi lấy được anh. Rồi tôi có bầu, anh càng chiều chuộng tôi hơn, anh chẳng cho tôi làm việc gì.

Chồng tôi cũng là người có nhu cầu cao từ ngày bầu bí tôi đâm ra mệt mỏi, không thiết gần gũi chồng. Tôi cảm nhận anh ấy khó chịu, mấy lần thấy anh toàn vào trong nhà tắm tự xử mà tôi vừa giận vừa thương. Nhưng chẳng biết làm sao vì thực sự tôi không có ham muốn.

Nhóm bạn tôi chơi thân có Tuyết, con bé kém tôi 1 tuổi, xinh xắn, nóng bỏng và chưa người yêu. Nó luôn mồm nói tôi tốt số. Vì xét trên mọi phương diện, tôi thua xa nó nhưng lại lấy được người chồng quá đỗi đảm đang và yêu vợ. Nó còn bảo tôi, giữ chặt không thì mất.

Rủ bạn thân đến nhà chơi, tôi giả vờ say tí bỉ rồi ngủ quên, nửa đêm tỉnh dậy, cảnh tượng chồng và cô bạn 'hành sự' ngay trên giường ngủ khiến tôi sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nó rất hay tới nhà tôi chơi, nói chuyện với chồng tôi cũng khá hợp. Chồng tôi vẫn bảo "cái Tuyết xinh vậy mà vẫn chưa yêu ai à, kén vậy hả". Tôi đáp lại chồng "nó nói nó thích một người như anh, tìm bằng được mới chịu yêu". Chồng tôi nghe xong cười rất khoái chí. Lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại có dự cảm không tốt.

Hôm ấy sinh nhật tôi, đám bạn đến nhà nhưng còn mỗi Tuyết nán lại phụ tôi dọn dẹp. Tự nhiên tôi lại nảy ý định thử lòng chồng và Tuyết. Bình thường tôi không phải là người uống rượu giỏi, ai cũng biết điều đó, chỉ cần 1 chén là say. Hơn nữa, bầu bí thì tôi không uống song tôi giả vờ nay vui nên cố tình uống 1 chén rồi lăn ra ngủ. Thực chất chỉ là diễn kịch để xem chồng tôi và Tuyết thế nào.

Tôi nghe thấy họ nói chuyện rất rôm rả nhưng tuyệt nhiên chẳng có tình ý riêng gì. Chả hiểu sao lúc đó tôi lại ngủ quên không hay. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên ghế phòng khách, người được đắp một chiếc chăn. Không thấy chồng và Tuyết đâu, tôi định đứng dậy đi vệ sinh thì nghe tiếng lạ phát ra từ phòng ngủ của mình.

Tôi sốc ngất thấy chồng và bạn thân đang làm việc đó trên giường.

Rủ bạn thân đến nhà chơi, tôi giả vờ say tí bỉ rồi ngủ quên, nửa đêm tỉnh dậy, cảnh tượng chồng và cô bạn 'hành sự' ngay trên giường ngủ khiến tôi sốc ngất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rón rén đi tới thì như chết đứng thấy chồng tôi và Tuyết đang quấn lấy nhau vô cùng say mê trên chính giường ngủ vợ chồng tôi. Họ cuồng nhiệt đến độ không biết có sự xuất hiện của tôi ở đó.

Tôi bật điện lên, hai người đó mặt tái mét buông nhau ra. Chồng tôi vội vàng mặc quần rồi đi về phía tôi anh rối rít nói xin lỗi, anh còn quỳ trước mặt tôi giải thích do men rượu và lâu ngày không được đáp ứng nên không kiềm chế được. Tuyết cũng nói do say rượu không làm chủ được.

Tôi phải làm sao bây giờ, thực sự lòng tin của tôi với chồng đã tan vỡ, tôi cứ nghĩ anh ấy một mực chung thủy với tôi. Tôi chưa muốn ly hôn nhưng làm sao để tôi gạt đi nỗi đau phản bội này. Xin độc giả cho tôi lời khuyên với.

Rủ bạn thân đến nhà chơi, tôi giả vờ say tí bỉ rồi ngủ quên, nửa đêm tỉnh dậy, cảnh tượng chồng và cô bạn 'hành sự' ngay trên giường ngủ khiến tôi sốc ngất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ly hôn 8 năm chồng cũ qua đời vì bệnh nặng, bất ngờ hơn tôi đều đặn nhận được 10 triệu mỗi tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Ly hôn 8 năm chồng cũ qua đời vì bệnh nặng, bất ngờ hơn tôi đều đặn nhận được 10 triệu mỗi tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Tôi một mình nuôi con bấy lâu nay, không nhận bất cứ một đồng chu cấp nào. Bất ngờ hôm nay nghe tin anh qua đời, nhưng lạ lùng là tôi đều đặn nhận 10 triệu mỗi tháng...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 32 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu