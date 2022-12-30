Rệu rã sau đêm say bét nhè, mờ sáng tỉnh dậy tôi vội tung chăn, cuống quýt vì có người phụ nữ lạ nằm ngủ bên cạnh

Tâm sự 30/12/2022 05:56

Mâu thuẫn không giải quyết được, vợ chồng tôi dứt khoát ra tòa chỉ vì những chuyện cỏn con ấy. May mà chưa có con, thôi thì giải thoát cho cả hai, tôi sẽ tìm người vợ ngoan hiền biết điều hơn.

Chúng tôi cưới nhau được 1 năm thì ra tòa. Mà suốt 1 năm ấy cãi nhau liên miên không dứt, chung quy cũng chỉ xoay quanh chuyện cơm nước, việc nhà, dọn dẹp. Từ xưa ở với bố mẹ tôi chẳng bao giờ phải mó tay vào bất cứ việc gì. Lấy vợ về cô ấy bắt đầu phân công việc nhà cho chồng khiến tôi bất mãn vô cùng. 

Tôi nói thì Trâm nhảy dựng lên bảo tôi gia trưởng cổ hủ, chỉ có phụ nữ thế hệ trước như mẹ tôi mới chấp nhận nhận điều đó. Bây giờ phụ nữ cũng đi làm như đàn ông, về nhà 2 vợ chồng phải chia sẻ mọi việc. 

Trâm đình công không thèm nấu nướng, vợ chồng ăn hàng quán cả tháng, nhà cửa thì bừa bộn, rác rưởi chất đống. Mâu thuẫn không giải quyết được, vợ chồng tôi dứt khoát ra tòa chỉ vì những chuyện cỏn con ấy. May mà chưa có con, thôi thì giải thoát cho cả hai, tôi sẽ tìm người vợ ngoan hiền biết điều hơn. 

Rệu rã sau đêm say bét nhè, mờ sáng tỉnh dậy tôi vội tung chăn, cuống quýt vì có người phụ nữ lạ nằm ngủ bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau ly hôn tôi có tìm hiểu vài đối tượng nhưng đều cảm thấy không có hứng thú, thế là tôi lao vào làm việc phấn đấu sự nghiệp. Bẵng đi nửa năm sau, tôi choáng váng thấy vợ cũ đăng ảnh chụp thân mật với một gã đàn ông lên Facebook, mọi người vào bình luận chúc mừng rôm rả. Vậy là cô ấy đã có bạn trai mới rồi.

Tối ấy chẳng hiểu sao tôi thấy rất buồn, đi uống rượu đến say mềm, mãi khuya mới trở về nhà. Sáng hôm sau tỉnh dậy muộn, đầu đau như búa bổ, tôi chẳng còn nhớ gì chuyện tối hôm trước. 

Tôi tung chăn định ngồi dậy thì giật nảy mình phát hiện bên cạnh còn có một người nữa đang ngủ say sưa. Người đó quay lưng về phía tôi nhưng nhìn mái tóc dài và bờ vai mảnh khảnh thì biết đó là phụ nữ. Cuống quýt nhìn một lượt căn phòng, đúng là phòng của tôi đây rồi. Vậy tại sao lại có phụ nữ lạ vào ngủ chung giường với tôi? 

Tôi gây ra động tĩnh nên người đó cũng tỉnh dậy, để rồi tôi phải kinh hãi khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Sao lại là Trâm? Chúng tôi ly hôn rồi cơ mà, sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà chồng cũ, còn ngủ trên giường tôi?

Rệu rã sau đêm say bét nhè, mờ sáng tỉnh dậy tôi vội tung chăn, cuống quýt vì có người phụ nữ lạ nằm ngủ bên cạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Đêm qua là ai gọi điện cho tôi khóc lóc thảm thiết? Tôi tưởng anh gặp chuyện gì kinh khủng lắm nên đêm hôm vẫn phải cố chạy sang đây. Vừa nhìn thấy tôi thì anh ôm chặt không cho tôi về, chẳng đấu lại được với một kẻ say nên tôi đành ngủ lại. Giữa chúng ta không có chuyện gì đâu, anh cứ yên tâm. Và nếu có thì cũng hãy cứ coi như tình một đêm thôi, quên hết mọi thứ đi nhé. Thôi tôi về đây, từ lần sau đừng có gọi điện cho tôi nữa!

Thật không thể tin nổi đêm qua mình lại làm ra những hành động như vậy. Nhưng theo lời Trâm nói thì rõ ràng cô ấy vẫn còn rất quan tâm đến tôi, hình như cũng không hề có bạn trai như tôi nghĩ. 

- Em… có bạn trai chưa?

- Có hay chưa thì liên quan gì đến anh?

Nghe câu trả lời bực bội của Trâm, tôi mừng rỡ lao đến ôm chầm lấy cô ấy:

- Quay về với anh nhé! Hôm qua chắc anh cũng thổ lộ với em trong cơn say rồi đúng không? Bây giờ anh xin được nhắc lại là trong suốt nửa năm qua anh lúc nào cũng nhớ đến em. Anh chưa hề có bất kỳ mối liên hệ với người phụ nữ nào khác. Anh hứa sẽ chăm chỉ giúp đỡ vợ mọi việc, anh hứa sẽ đối xử với em thật tốt…

- 1 năm nấu nướng, dọn dẹp toàn bộ, anh có làm được không? Nếu làm được thì sau 1 năm nữa tôi mới đăng ký lại?

- Được, 10 năm anh cũng làm được. Chăm sóc vợ chứ chăm sóc ai đâu mà thiệt!

Vậy là nhờ có cái đêm say rượu ấy tôi đã gạt bỏ cái tôi sĩ diện của mình để thổ lộ tình cảm thật sự với vợ cũ. Từ đó mà hai đứa có cơ hội quay về với nhau. Cũng may chúng tôi chưa để mất nhau thật sự, hạnh phúc khi trước vẫn tìm lại được.

Đêm muộn, bố chồng đột ngột đến tìm để trao đổi một đề nghị 'khó đỡ', nếu giúp ông thì tôi sẽ gây tội với cả nhà chồng

Đêm muộn, bố chồng đột ngột đến tìm để trao đổi một đề nghị 'khó đỡ', nếu giúp ông thì tôi sẽ gây tội với cả nhà chồng

Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 tháng thì đã ra ở riêng. Bố mẹ hai bên đều không giàu có gì nên chúng tôi vẫn phải thuê nhà. Vợ chồng tôi lại vừa mới sinh con nhỏ chưa lâu nên càng thấy ngột ngạt khó chịu. 

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng Tâm sự tình yêu hôn nhân Tâm sự eva Tâm sự chuyện eva

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 5 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 5 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới