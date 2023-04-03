Ra tay giúp con dâu 'tóm gọn' gã chồng ngoại tình, không ngờ khi cánh cửa mở ra trông thấy ả 'tiểu tam' mà bàng hoàng

Tâm sự 03/04/2023 16:40

Con dâu tôi thuộc tuýp người nhẫn nhịn. Vì thế dù có chuyện gì vào tay con bé đều êm xuôi hết. Có lẽ cũng phải thế mới sống được với người nóng tính như con trai tôi.

Tôi năm nay cũng đã gần 50 tuổi rồi. Hiện tại tôi đã có 2 đứa cháu vừa kháu khỉnh vừa đẹp trai. Con trai tôi mở công ty riêng còn con dâu thì làm cho một tạp chí thời trang.

Lúc con trai chưa lấy vợ tôi cũng lo lắm, bởi vì bây giờ con dâu không như chúng tôi ngày xưa. Nhiều cô hở một chút là sụt sịt đòi về mẹ đẻ rồi mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến cho cuộc sống mêth mỏi. Nhất là tôi lại ở cùng con trai nữa. May sao tôi với con dâu lại rất hợp nhau. Nhiều khi con trai tôi nó còn trêu chẳng biết ai mới là con của mẹ.

Nhưng nói thật tôi quý con dâu lắm chứ không phải là bằng mặt không bằng lòng. Con bé đỡ đần được cho tôi rất nhiều. Đây, cả đời tôi nào có biết đến ăn diện hay chăm sóc bản thân chút nào. Nhưng con dâu làm bên thời trang nên đâm ra tôi được chăm chút hơn hẳn. Các bà bạn tôi ai cũng khen từ ngày tôi có con dâu nhìn tôi trẻ ra.

Ra tay giúp con dâu 'tóm gọn' gã chồng ngoại tình, không ngờ khi cánh cửa mở ra trông thấy ả 'tiểu tam' mà bàng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con dâu tôi thuộc tuýp người nhẫn nhịn. Vì thế dù có chuyện gì vào tay con bé đều êm xuôi hết. Có lẽ cũng phải thế mới sống được với người nóng tính như con trai tôi. Là con tôi đấy nhưng tôi không bênh đâu. Có gì không nên không phải tôi cũng nói liền chứ không phải con mình rồi lại thiên vị.

Ở cái tuổi xế chiều như của tôi, được chứng kiến con cái hạnh phúc và thành đạt, các cháu nên người là tôi mãn nguyện lắm rồi. Nhiều khi nói chuyện với các bà bạn mà tôi thấy mình may mắn vì có dâu đảm lại hiền lành. Nên lúc nào tôi cũng nhắc con phải giữ gìn hạnh phúc của mình, thời giờ kiếm được vợ như thế khó lắm chứ.

Chuyện là sáng qua tôi đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần nhưng đi đường lại gặp bà bạn. Bà ấy rủ tôi ra siêu thị mua đồ. Trên đường đi siêu thị về thì tôi thấy con trai mình đi xe vào một nhà nghỉ gần đó. Lúc ấy tôi rất bất ngờ. Tôi chia tay bà bạn rồi âm thầm theo dõi.

Ra tay giúp con dâu 'tóm gọn' gã chồng ngoại tình, không ngờ khi cánh cửa mở ra trông thấy ả 'tiểu tam' mà bàng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản thân tôi muốn giải quyết sự việc trong êm đẹp nên không muốn cho con dâu biết chuyện. Tôi phục ở đầu ngõ nhà nghỉ gần 2 tiếng thì thấy xe ô tô của con đi ra. Lúc đó chẳng còn biết trời đất gì nữa tôi chạy ra chặn đầu xe. Nhưng khi cửa kính mở ra thì tôi tá hoả. Trong xe không phải ai khác mà là con dâu của tôi.

Tôi cũng không nhớ khi ấy là vui hay buồn nữa. Chỉ biết tôi được một phen hết hồn. Hai vợ chồng nó kể là đi thay đổi không khí và để cho tự nhiên hơn ở nhà, ngại nên không nói với tôi. Vậy mà mất công tôi phục kích mấy tiếng đồng hồ. Cũng may đó là con dâu tôi chứ nếu là người khác trên xe tôi cũng không biết giải quyết thế nào nữa.

Nhưng con dâu cũng hiểu tôi làm vì nó, nên nó mừng lắm, rối rít cảm ơn mẹ. Chỉ mong lần sau chúng nó đừng làm tôi yếu tim như thế này nữa. Không ngờ giới trẻ bây giờ có nhà cửa đàng hoàng mà vẫn thích thậm thò thậm thụt.

Trở về bất ngờ lúc 3 giờ sáng, tôi rón rén bước vào phòng ngủ dưới ánh đèn lờ mờ rồi sửng sốt khi thấy vợ đang quấn lấy người lạ trên giường

Trở về bất ngờ lúc 3 giờ sáng, tôi rón rén bước vào phòng ngủ dưới ánh đèn lờ mờ rồi sửng sốt khi thấy vợ đang quấn lấy người lạ trên giường

Đến một lần tôi phải đi công tác gần hai tuần vì lượng công việc rất nhiều. Khi tôi về nhà thì cũng không báo trước cho vợ, vì lúc đó cũng đã 3 giờ sáng rồi.

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