Ra mắt nhà người yêu, mới vừa thấy thứ này trong phòng anh, tôi ngã quỵ, hoảng loạn bắt xe chạy hơn 10 tiếng về lại thành phố ngay trong đêm…

Tâm sự 29/07/2023 05:32

Tôi và Trường gặp được nhau qua giới thiệu của một người bạn. Ngay từ lần đầu gặp Trường tôi đã có cảm tình.

Trường thông minh, chững chạc, có công việc nhiều tiền và rất thu hút. Anh là mẫu đàn ông mà không phụ nữ nào có thể từ chối được. Tôi cũng không là ngoại lệ. Tôi từ nhỏ đã muốn có một tấm chồng để cậy dựa, mong muốn giàu sang sau này. Tôi đồng ý lời tỏ tình của anh, cứ thế mà yêu nhau cũng hơn một năm nay rồi. Sau đó thì anh muốn chúng tôi đi đến hôn nhân nên dẫn tôi về quê ra mắt ba mẹ mình. Tôi đương nhiên không muốn đánh mất người đàn ông “cực phẩm” này, tôi đồng ý không đắn đo.

Ra mắt nhà người yêu, mới vừa thấy thứ này trong phòng anh, tôi ngã quỵ, hoảng loạn bắt xe chạy hơn 10 tiếng về lại thành phố ngay trong đêm… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi về nhà anh tôi đã dành cả tuần để chuẩn bị kỹ càng quà cho cha mẹ anh. Lúc lên xe cùng anh tôi cứ hồi họp không thôi. Tôi tự vẽ ra viễn cảnh cha mẹ anh sẽ không ngần ngại chuyện cưới xin của chúng tôi. Rồi tôi và anh sẽ cưới nhau, cuộc sống sau này sẽ thật đủ đầy và hạnh phúc. Tôi hy vọng một cái kết viên mãn cho chuyện tình đầy kì vọng này.

 

Sau hơn 10 tiếng ngồi xe thì tôi cũng đến tới nhà Trường. Khi tận mắt thấy gia cảnh nhà anh tôi mới cảm thán mình đã lựa chọn quá đúng rồi! Nhà anh, nói đúng hơn là một biệt thự rất sang trọng ngay đường chính. Sau nhà còn có cả một vườn hoa xinh đẹp. Trường bảo là do ba mẹ anh muốn dưỡng già ở làng quên nên mới xây ngôi biệt thự này ở vùng quê nghèo. Dù vậy, ba mẹ Trường lại rất giản dị và nhiệt tình. Họ không hề hỏi về gia cảnh của nhà tôi, hay ba mẹ tôi làm việc gì. Ở ba mẹ Trường luôn là sự niềm nở và chu đáo khiến tôi rất an tâm. Quả thật tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được Trường.

Tôi dùng cơm tối cùng ba mẹ Trường rồi lại phòng anh nghỉ ngơi. Thật ra, nhà anh rộng lắm nên ba mẹ anh dọn sẵn cho tôi một phòng riêng qua đêm. Nhưng đến khi ba mẹ anh lên phòng rồi thì tôi lại chạy sang phòng của Trường. Chúng tôi ôm ấp một chốc rồi thì Trường đòi đi tắm cho mát mẻ. Lúc này, tôi bắt đầu quan sát phòng của Trường. Từng đồ vật trong phòng anh đều rất gọn gàng và sạch sẽ như đều được lau chùi mỗi ngày. Tôi ngắm nghía một hồi thì thấy bên cạnh giường anh có một chiếc rương nhỏ trông rất đẹp mắt. Tò mò, tôi liền mở ra xem anh giữ gìn gì quý giá ở trong?

Ra mắt nhà người yêu, mới vừa thấy thứ này trong phòng anh, tôi ngã quỵ, hoảng loạn bắt xe chạy hơn 10 tiếng về lại thành phố ngay trong đêm… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi chiếc rương được mở ra thì tôi hoảng hồn, mặt như cứng lại đến lạnh toát. Tấm hình của Phương, người yêu cũ của anh nằm chễm chệ trong đó. Đây là kỳ vật bao năm anh giấu kín, vậy là tình cảm của anh dành cô ấy vẫn vẹn nguyên, phải chăng tôi chỉ là kẻ thế thân bất hạnh.

Đúng lúc đó thì Trường đi ra từ phòng tắm. Tôi vội hoàn hồn, đóng chiếc rương và bỏ lại chỗ cũ. Trường vẫn nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ như ngày nào:

- Đi tắm nhanh nào còn để anh ôm

- À… thôi em về phòng nhé. Dù sao ở đây còn có ba mẹ anh…

- Gì thế, chúng ta sắp cưới còn gì.

- Em vẫn muốn khi mình về lại thành phố...

Không kịp để Trường từ chối, tôi hôn vội lên má anh rồi nhanh chóng về lại phòng. Rồi tôi lén ra bến xe rồi trở về thành phố ngay trong đêm.

Sau hôm đó, dù Trường có nổi giận gọi không dứt cho tôi, thậm chí là đến tận công ty tìm tôi, tôi vẫn một mực nói chia tay.

 Tôi đã từng thương anh ấy là thật, cũng mong trở thành vợ anh ấy một đời. Nhưng thế này đã quá đủ rồi, tôi không còn hy vọng gì nữa. Tôi chỉ muốn được bình yên. Hạnh phúc quả thật là thứ xa xỉ phẩm, tôi không còn muốn chạm và lần nào nữa….

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Tuấn vốn chỉ làm thuê ở quê nghèo, cực khổ đủ nuôi thân. Đến khi cưới Ngọc thì tiền bạc lại chẳng có. Nghĩ là ở đất quê nghèo nàn thế này mải miết thì chẳng bao giờ giàu lên được, Tuấn quyết định vào thành phố làm ăn với họ hàng.

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