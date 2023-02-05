Ra mắt gia đình bạn trai thì bỗng được khuyên 'có lấy rồi trước sau cũng ly hôn', sốc hơn khi nghe được yêu cầu 'khó đỡ' của anh ấy

Tâm sự 05/02/2023 18:18

Lúc đầu tôi và mẹ bạn trai có màn chào hỏi rất vui vẻ, sau đó bác đi thẳng vào vấn đề. Bác khuyên tôi nên chia tay, Trường không hợp với tôi, có lấy rồi trước sau cũng ly hôn.

Yêu nhau được nửa năm thì tôi phát hiện ra gia thế giàu có của Trường. Lúc đó tôi không vui chút nào vì thấy bản thân không xứng với anh ấy. Tôi sợ sự chênh lệch giàu nghèo sẽ cản trở tình yêu của chúng tôi.

Trường nói tôi lo xa quá nhiều, bố mẹ anh ấy chỉ cần có con dâu hiền lành đức độ là đủ, không quan tâm quá nhiều đến chuyện môn đăng hộ đối. Những lời của bạn trai làm tôi tin tưởng tuyệt đối và ra sức vun đắp tình yêu của hai đứa.

Suốt 2 năm yêu nhau mà không thấy bạn trai nói gì về chuyện cưới xin nên tôi đã gây sức ép cho anh ấy. Nếu Trường không cưới thì tôi sẽ chia tay, tôi không thể mất cả tuổi thanh xuân vì anh ấy được.

Sau nhiều lần hứa hẹn, hôm trước Tết, Trường cũng chịu đưa tôi về ra mắt gia đình. Trái với mong đợi của tôi, trong buổi gặp mặt, bố mẹ anh ấy nói nhiều về chuyện gia đình, công việc kinh doanh... thờ ơ với sự có mặt của tôi. Hôm đó, tôi thấy tủi thân và hụt hẫng vô cùng.

Ra mắt gia đình bạn trai thì bỗng được khuyên 'có lấy rồi trước sau cũng ly hôn', sốc hơn khi nghe được yêu cầu 'khó đỡ' của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay ngày đầu năm mới, tôi không đến chúc Tết được bố mẹ Trường nên đã gọi điện. Lúc đầu tôi và mẹ bạn trai có màn chào hỏi rất vui vẻ, sau đó bác đi thẳng vào vấn đề. Bác khuyên tôi nên chia tay, Trường không hợp với tôi, có lấy rồi trước sau cũng ly hôn.

Bác gái chỉ ra rất nhiều điểm khiến hai đứa không thể đến với nhau làm tôi vô cùng buồn. Tôi không muốn để tuột mất mối tình đã vun đắp trong suốt thời gian qua được. Tôi khóc cầu xin bác ấy tác hợp và hứa sẽ cố gắng là người con dâu tốt nhưng bị từ chối phũ phàng.

Ngày hôm qua, tôi và Trường gặp lại nhau sau 1 tuần xa cách. Bạn trai nói là hai gia đình quá chênh lệch, bố mẹ anh ấy đã tìm cho một mối khác. Trường không muốn mất tôi và anh muốn giữ tôi trong mối quan hệ bí mật cả đời này.

Câu nói của bạn trai làm tôi tức giận. Trường vội giải thích rằng rất yêu tôi, muốn lấy tôi nhưng là phận làm con không dám cãi lại bố mẹ. Anh đang đứng ở giữa, không biết phải làm sao nữa. Anh chỉ có thể dùng tiền để lo cho tôi cả cuộc đời này.

Tôi không muốn mất đi người đàn ông mình yêu bao lâu nay. Tôi muốn được là vợ chồng hợp pháp với Trường nhưng không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Lỡ miệng chê khả năng 'chăn gối' của chồng không bằng người cũ, phản ứng của anh ấy ngay sau đó khiến tôi hãi hùng

Lỡ miệng chê khả năng 'chăn gối' của chồng không bằng người cũ, phản ứng của anh ấy ngay sau đó khiến tôi hãi hùng

Tại sao cuối cùng một kẻ lăng nhăng như anh ta lại có kết hậu như thế. Còn tôi lại chọn lấy một người đàn ông vừa nghèo, vừa xấu mà tôi lại không hề yêu? Những suy nghĩ ấy cứ giày vò khiến tâm trạng tôi rối bời điên đảo.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt