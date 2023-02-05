Ra mắt gia đình bạn trai thì bỗng được khuyên 'có lấy rồi trước sau cũng ly hôn', sốc hơn khi nghe được yêu cầu 'khó đỡ' của anh ấy

Trường nói tôi lo xa quá nhiều, bố mẹ anh ấy chỉ cần có con dâu hiền lành đức độ là đủ, không quan tâm quá nhiều đến chuyện môn đăng hộ đối. Những lời của bạn trai làm tôi tin tưởng tuyệt đối và ra sức vun đắp tình yêu của hai đứa.

Yêu nhau được nửa năm thì tôi phát hiện ra gia thế giàu có của Trường. Lúc đó tôi không vui chút nào vì thấy bản thân không xứng với anh ấy. Tôi sợ sự chênh lệch giàu nghèo sẽ cản trở tình yêu của chúng tôi.

Sau nhiều lần hứa hẹn, hôm trước Tết, Trường cũng chịu đưa tôi về ra mắt gia đình. Trái với mong đợi của tôi, trong buổi gặp mặt, bố mẹ anh ấy nói nhiều về chuyện gia đình, công việc kinh doanh... thờ ơ với sự có mặt của tôi. Hôm đó, tôi thấy tủi thân và hụt hẫng vô cùng.

Suốt 2 năm yêu nhau mà không thấy bạn trai nói gì về chuyện cưới xin nên tôi đã gây sức ép cho anh ấy. Nếu Trường không cưới thì tôi sẽ chia tay, tôi không thể mất cả tuổi thanh xuân vì anh ấy được.

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Ngay ngày đầu năm mới, tôi không đến chúc Tết được bố mẹ Trường nên đã gọi điện. Lúc đầu tôi và mẹ bạn trai có màn chào hỏi rất vui vẻ, sau đó bác đi thẳng vào vấn đề. Bác khuyên tôi nên chia tay, Trường không hợp với tôi, có lấy rồi trước sau cũng ly hôn.

Bác gái chỉ ra rất nhiều điểm khiến hai đứa không thể đến với nhau làm tôi vô cùng buồn. Tôi không muốn để tuột mất mối tình đã vun đắp trong suốt thời gian qua được. Tôi khóc cầu xin bác ấy tác hợp và hứa sẽ cố gắng là người con dâu tốt nhưng bị từ chối phũ phàng.

Ngày hôm qua, tôi và Trường gặp lại nhau sau 1 tuần xa cách. Bạn trai nói là hai gia đình quá chênh lệch, bố mẹ anh ấy đã tìm cho một mối khác. Trường không muốn mất tôi và anh muốn giữ tôi trong mối quan hệ bí mật cả đời này.

Câu nói của bạn trai làm tôi tức giận. Trường vội giải thích rằng rất yêu tôi, muốn lấy tôi nhưng là phận làm con không dám cãi lại bố mẹ. Anh đang đứng ở giữa, không biết phải làm sao nữa. Anh chỉ có thể dùng tiền để lo cho tôi cả cuộc đời này.

Tôi không muốn mất đi người đàn ông mình yêu bao lâu nay. Tôi muốn được là vợ chồng hợp pháp với Trường nhưng không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?