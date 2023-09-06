Quên khăn tắm nên nhờ người tình lấy hộ, nhìn cánh tay thò vào nhà vệ sinh kèm giọng nói rùng rợn mà tôi tái xanh mặt mày, ngã quỵ xuống sàn...

Hơn một năm sau tôi có người yêu mới, cũng chính là người chồng hiện tại. Sau một thời gian yêu đương hẹn hò, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân nhưng khi đang rục rịch chuẩn bị cho đám cưới thì tôi lại gặp lại Huy. Anh muốn nối lại tình xưa với tôi. Cảm xúc trong tôi trào dâng, lúc đó tôi mới biết trong tim vẫn còn hình bóng của anh. Nhưng đám cưới đã định ngày, sính lễ nhà trai đã đưa, tôi không thể vì Huy mà đùng đùng hủy hôn được. Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận, rồi bị hàng xóm bàn ra tán vào, mất mặt lắm.

Huy là mối tình đầu, tôi yêu anh từ khi học năm 2 đại học. Khi tôi ra trường hai năm, anh bỗng quyết định vào Sài Gòn khởi nghiệp và rủ tôi cùng vào đó với anh. Nhưng chúng tôi đã chia ray ngay sau đó.

Vậy là tôi đành khoác váy cô dâu về nhà chồng trong nỗi tương tư với Huy. Những đêm nằm bên chồng, tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh, trong lòng giày vò đến đau đớn. Giá như ngày đó anh đừng đem chuyện chia tay ra bắt ép tôi, giá như anh xin lỗi tôi sớm hơn, còn giờ đây mọi thứ đã quá muộn rồi, nói gì cũng vô nghĩa.

Sau đám cưới nửa năm, tôi tình cờ gặp lại Huy trong một quán cà phê và biết được anh mới chuyển về đây sinh sống, không còn làm ở Sài Gòn nữa. Vốn muốn quên anh để toàn tâm toàn ý với hôn nhân, nhưng giây phút gặp lại thì tôi đã gạt hết tất cả sang một bên, chỉ muốn nhào vào lòng anh mà thôi. Vậy là chúng tôi đã lén lút qua lại với nhau. Đúng, nói trắng ra là tôi ngoại tình sau lưng chồng. Dẫu biết đây là chuyện sai trái nhưng tôi không hề hối hận vì điều đó.

Cách đây vài tuần, chồng tôi có chuyến đi công tác 3 ngày. Tôi mừng lắm, vì như vậy tôi sẽ có nhiều thời gian bên Huy hơn. Anh sống một mình nên tôi sẽ chuyển đến đó ở với anh vài ngày, hai đứa sẽ có những ngày thật dài bên nhau, không cần phải hẹn hò vội vã như trước nữa. Chiều hôm đó khi hết giờ làm, tôi lái xe về thẳng nhà Huy chứ không về nhà mình nữa.

Lúc tới anh vẫn chưa về, nhưng tôi có chìa khóa nhà anh nên thoải mái mở cửa vào đợi. Tôi nấu một bữa cơm thịnh soạn rồi đi tắm trước, chuẩn bị sẵn sàng chờ anh về. Lúc tắm xong vừa hay nghe được tiếng động bên ngoài. Phát hiện mình quên cầm theo khăn tắm, tôi liền gọi với ra nhờ Huy lấy giúp. Câu nói dang dở của tôi nghẹn lại nơi cổ họng khi tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc trên cánh tay đó.

Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải tay Huy. Chiếc đồng hồ kia chính là vật bất ly thân của chồng tôi, ngày nào anh cũng đeo nó, chỉ khi về nhà đi tắm anh mới tháo ra.

- Lau người đi, mặc quần áo vào rồi ra đây nói chuyện.

Giọng nói lạnh lùng của chồng vang lên khiến tôi sợ hãi, run rẩy đến mức ngã lăn trên nền nhà tắm trơn trượt. Sao chồng tôi lại ở đây? Tôi đang ở nhà Huy cơ mà?

Sau đó tôi mới biết, sau gần một năm lén lút hẹn hò, giờ đây người tình muốn chia tay tôi để đi lấy vợ. Nhưng Huy biết tôi yêu anh ta, sợ tôi nhằng nhẵng bám theo nên lật mặt, chơi đểu tôi bằng cách báo cho chồng tôi biết. Chuyện vỡ lở chắc chắn tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà đến làm phiền anh ta nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi hận người đàn ông đó. Tôi yêu anh ta thật lòng, sau đoạn tình nồng nàn gần năm trời vậy mà hắn lại đối xử với tôi như thế. Hóa ra chỉ có tôi tưởng bở, còn Huy chỉ coi tôi là người qua đường, có mối khác ngon hơn sẽ bỏ.

Lúc mọi chuyện phơi bày tôi mới thấy sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả. Tôi quỳ sụp xuống van xin chồng tha thứ. Cuối cùng chồng vẫn ly hôn với tôi, nhưng đồng ý giữ kín bí mật này để tránh tôi bị mất mặt. Tôi giữ được danh dự nhưng mất đi một người chồng tốt, một tổ ấm nhỏ. Đó là cái giá tôi phải trả, cũng đáng đời tôi lắm mà.