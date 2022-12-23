Quên ‘chuyện ấy’ nhiều ngày liền, hôm chồng vuốt ve, vỗ về, tôi chẳng chút cảm xúc, chỉ 'trơ như khúc gỗ' mà không thèm đáp trả

Khi bước vào đời sống hôn nhân và nhanh chóng "chơi nhạc dồn" ba năm hai đứa, tôi và Thuận, chồng tôi không ngờ đời sống chăn gối hai người lại đảo lộn đến mức như vậy.

Thắng cảm nhận được điều đó và thở dài. Khoảng cách giữa hai vợ chồng như giãn ra nhiều hơn bởi hố sâu cách biệt.

Cũng phải nói thêm rằng, tôi và chồng xuất phát điểm ban đầu cực kỳ hòa hợp về chuyện yêu. Có thể cuộc sống va chạm hằng ngày, chúng tôi có nhiều điểm khắc khẩu, nhưng khi con nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ, tôi và anh dành thời gian cho nhau và mọi thứ ngay lập tức được hóa giải. Cả hai nắm bắt được tín hiệu cơ thể của nhau, nhanh chóng làm nhau thăng hoa và hài lòng.

Ban đầu, khi lên kế hoạch sinh liền hai con, tôi và Thuận chủ quan nghĩ rằng, các cặp đôi khác làm được thì mình cũng làm được. Đó cũng bắt nguồn từ sự tự tin của tuổi trẻ, nhưng tôi và anh không lường trước việc đôi bên bố mẹ ở xa không nhờ cậy được cũng là điểm bất lợi đầu tiên của hai vợ chồng.

Tuy nhiên cơ địa của tôi có sự thay đổi rõ rệt trong thời gian tôi bầu bì và ở cữ bé hai. Do bận bịu con nhỏ, quay cuồng ngày đêm với bỉm tã sữa nên tôi nhanh chóng đi vào thời kỳ "thoái trào". Thuận hiểu tâm lý vợ, cũng xúm vào đỡ đần vợ việc nhà nhưng bấy nhiêu không khiến tôi đỡ phần bấn loạn.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian riêng tư chỉ có hai vợ chồng, Thuận nhiều lần "bật tín hiệu" nhưng tôi gắt gỏng đẩy ra. Lâu dần anh cũng không mấy mặn mà với vợ nữa, chỉ âm thầm xem phim nóng và giải tỏa một mình. Tôi ý thức được điều ấy rất rõ, nhưng cơ thể khô hạn sau sinh khiến tôi nhắm mắt để anh làm những việc ấy, cốt để anh đạt tới sự cân bằng sinh lý ở mức tối thiểu.

Bản thân chủ quan nghĩ rằng, chỉ cần chồng không lăng nhăng bồ bịch bên ngoài là được. Việc hai vợ chồng thời điểm hiện tại không tìm được tiếng nói chung trong lãnh địa yêu sẽ cùng với thời gian dần dần được giải quyết.

Mọi việc dần lấy lại được sự cân bằng khi bé hai được hai tuổi. Tôi gửi bé đi mẫu giáo sớm để dần có thời gian chỉnh trang lại chính mình. Do tìm đọc những bài viết bổ ích về việc tư vấn cho người phụ nữ sau sinh tìm lại sự tự tin và yêu chính cơ thể mình, tôi dần chăm chút lại hình ảnh. Sự hưng phấn trong lĩnh vực yêu, tôi dần tìm lại được cảm hứng với chồng.

Tôi chú ý nhiều đến việc tập gym giảm cân, đồng thời với đó là đầu tư về nội y để khơi gợi sự chú ý từ Thuận. Nhưng giờ lại là lúc tôi gặp quả đắng khi anh chẳng mấy bận tâm tới sự thay đổi tích cực từ phía vợ, chỉ ừ hữ cho qua. Nhiều lúc bất đắc dĩ, anh phải "trả bài" cùng vợ, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận anh làm những việc đó không xuất phát từ sự rung động và tình cảm vợ chồng, ngược lại chỉ như một cái máy.

Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều lần, tôi như bị chồng dội gáo nước lạnh khi thẳng thừng từ chối tín hiệu "gạ gẫm" từ vợ. Những nến thơm, ga trải giường lãng mạn, nội y đồng bộ tôi vất vả đầu tư bỗng trở lên vô duyên thừa thãi hơn bao giờ hết. Khi ngọn lửa lòng dần tắt cũng là lúc tâm trạng tôi trở nên tồi tệ và cáu bẳn chồng nhiều hơn.

Cảm thấy chạm tổn thương và lòng tự ái nặng nề, tôi đã tiêu cực nghĩ tới giải pháp ly hôn để cứu mọi thứ trước khi quá muộn. Giờ là lúc chồng cuống lên. Anh sợ mất tôi và gia đình thực sự. Anh không còn la cà quán xá và nhậu nhẹt cùng nhóm bạn nữa. Những thước phim nóng, anh đã thôi không làm đầy ổ đĩa trong máy tính. Anh muốn để giành năng lượng yêu cho vợ, những mong cứu vãn lại tình cảm vợ chồng đang đi xuống bờ vực thẳm.

Nhưng mặc cho chồng ra sức vuốt ve yêu chiều, cơ thể tôi giờ lại trơ như gỗ đá. Bản thân tự dặn lòng mình, những tổn thương do bị từ chối chuyện yêu trước đó hãy cho qua. Rằng quãng thời gian "khủng hoảng sex" đó, vợ chồng trẻ nào cũng trải qua một vài lần trong đời. Nhưng cơ thể tôi không lắng nghe lý trí mách bảo nữa.

Tôi đón nhận sự yêu chiều từ chồng một cách khiên cưỡng và gượng ép. Thắng cảm nhận được điều đó và thở dài. Khoảng cách giữa hai vợ chồng như giãn ra nhiều hơn bởi hố sâu cách biệt. Với đà này, tôi sợ việc hai người ra tòa vì không tìm được tiếng nói chung trong đời sống tình dục ngày càng gần hơn nữa.

Tôi phải làm sao để đam mê và ngọn lửa yêu với chồng quay trở lại như trước? Có phải cơ thể tôi quá nhạy cảm và trái tim dễ tổn thương dẫn đến những di chứng dai dẳng như vậy?

Trải qua bao vất vả với con mọn, nỗ lực đến thời điểm này, giờ điều tôi mong mỏi nhất là hai vợ chồng bình an nắm tay nhau và tận hưởng đời sống tình dục viên mãn.