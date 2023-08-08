Qua lại cùng chồng cũ lần cuối trước khi ly hôn, sáng sớm tỉnh dậy tôi khóc cạn nước mắt khi biết anh làm một việc cực kỳ hèn hạ...

Tâm sự 08/08/2023 05:35

Tôi gào khóc không thành lời. Không ngờ con người Hoàng lại hèn hạ tới mức này, bây giờ tôi phải làm sao đây?

Cách đây 2 tuần, vào ngày sinh nhật của tôi Hoàng làm 1 bữa tiệc riêng tư cho 2 vợ chồng, trong ánh nến lung linh, chút rượu nhẹ nhẹ Hoàng xin tôi "cho" anh 1 lần cuối.

Không biết ở đây có chị em nào giống tôi, lấy chồng rồi đánh mất cả bản thân luôn không? Tôi từng là cô gái nhiệt huyết, là học sinh giỏi, là niềm tự hào của bố mẹ, cho tới khi tôi gặp Hoàng rồi yêu và lấy Hoàng. Đấy chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ để bản thân bước vào con đường này.

Tôi lấy chồng sớm, lúc về nhà Hoàng làm dâu chỉ vừa 20 tuổi, còn đang học năm 2 đại học. Lúc đó tôi làm bí thư đoàn trường còn Hoàng là cựu học sinh. Trong 1 lần Hoàng về trường làm hướng nghiệp sau tốt nghiệp cho anh chị năm cuối chúng tôi gặp nhau. Tựa như tình yêu sét đánh, tôi nhận lời yêu Hoàng chỉ sau 1 tháng, 3 tháng sau dọn về ở chung.

Qua lại cùng chồng cũ lần cuối trước khi ly hôn, sáng sớm tỉnh dậy tôi khóc cạn nước mắt khi biết anh làm một việc cực kỳ hèn hạ... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn nhỏ, chưa từng trải sự đời, tôi có bầu chỉ sau 2 tháng dọn về ở cùng nhau. Việc học dang dở, bố mẹ quay lưng, gia đình chồng hắt hủi nhưng tôi vẫn quyết sinh con vì tình yêu. Sau khi lấy nhau, tôi nghỉ học xin về làm công nhân gần nhà. Hoàng cũng mới ra trường, công việc chưa có tiến triển, lương tháng 6-7 triệu, 2 vợ chồng phải tằn tiện lắm mới đủ tiền ăn tiêu, để ra 1 khoản nhỏ để đi đẻ.

Đến lúc sinh con tình trạng mâu thuẫn của tôi và Hoàng càng nhiều, không có tiền, không có công việc tôi gần như sống dựa vào đồng lương ít ỏi của Hoàng. Lẽ ra, nếu là người trưởng thành Hoàng sẽ hiểu cho tôi, 2 vợ chồng cùng vượt qua khó khăn. Nhưng Hoàng còn trẻ con, mỗi lần không được như ý, Hoàng liền mặt nặng mày nhẹ, mắng chửi tôi ăn bám... Cuối cùng, con trai chưa được 7 tháng tôi đã phải gửi về cho bà ngoại để xin việc làm. Từ bồi bàn, bán hàng rồi thành nhân viên kinh doanh... chưa có việc gì tôi chưa thử.

Ngày đi làm, tối về nấu ăn, phục vụ chồng như 1 ông vua, tôi chán ngán cuộc sống như vậy tới tận cổ. 4 năm sau khi kết hôn, tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng nói, ly hôn, tôi không cần chu cấp từ Hoàng, nhà cửa, xe cộ đều không lấy bất cứ thứ gì. Đúng nghĩa lúc lấy Hoàng tôi chỉ có 2 bàn tay trắng, lúc ra đi cũng vậy, xem như tôi đánh mất 4 năm thanh xuân.

Nhưng Hoàng không đồng ý, rõ ràng Hoàng hết yêu tôi nhưng lại không chấp nhận được việc tôi đòi ly dị. Có lẽ, chồng tôi còn chưa tìm được mối nào khác ngon hơn nên phải níu kéo như vậy. Để thỏa hiệp, tôi và Hoàng ly thân, tôi vẫn ở nhà cũ nhưng không ngủ chung nữa, cơm vẫn nấu nhưng hạn chế ăn chung tới tối đa.

Qua lại cùng chồng cũ lần cuối trước khi ly hôn, sáng sớm tỉnh dậy tôi khóc cạn nước mắt khi biết anh làm một việc cực kỳ hèn hạ... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày ly thân, tôi cũng không còn nghĩ nhiều, dành thời gian cho công việc, rảnh thì về thăm con. Trời thương tôi nên công việc cũng có chút khởi sắc, mấy tháng trước cũng đã dành dụm được 1 khoản để sau này ly hôn có thể mua trả góp 1 căn nhà bé, đón con lên ở cùng. Vì nhu cầu phải tiếp khách hàng, tôi chú ý tới ăn mặc, trang điểm, nói không phải tự khen, ai cũng bảo trông tôi đẹp ra.

Gần đây, tôi gặp được Khánh - 1 người đàn ông khá tốt, anh ta là khách hàng của tôi, đã có 1 đời vợ, chưa có con cái. Khánh thích tôi, cũng biết rõ hoàn cảnh của tôi, anh nói sẽ chờ tôi dứt khoát với Hoàng. Tôi cũng thích Khánh, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác mình là phụ nữ, là người đáng được nâng niu.

Hoàng biết chuyện thì ghen lồng lộn, anh ta mắng tôi bằng những từ ngữ thô tục nhất, lại còn bắt tôi nghỉ việc, 2 vợ chồng về quê. Tôi hiểu, Hoàng sợ mất tôi rồi. Nhưng người ta cũng nói, bát nước hất đi thì không lấy lại được, kể cả không có sự xuất hiện của Khánh tôi cũng nhất định sẽ ly hôn Hoàng. Đó là điều không thể thay đổi!

Cách đây 2 tuần, vào ngày sinh nhật của tôi Hoàng làm 1 bữa tiệc riêng tư cho 2 vợ chồng, trong ánh nến lung linh, chút rượu nhẹ nhẹ Hoàng xin tôi "cho" anh 1 lần cuối. Sau đêm nay, tôi sẽ hoàn toàn được tự do, Hoàng sẵn sàng kí vào đơn ly hôn.

Qua lại cùng chồng cũ lần cuối trước khi ly hôn, sáng sớm tỉnh dậy tôi khóc cạn nước mắt khi biết anh làm một việc cực kỳ hèn hạ... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tin tưởng Hoàng, nghĩ Hoàng đã thông suốt rồi nên chiều lòng mong được yên ổn. Sáng hôm sau tỉnh lại, Hoàng đã ngồi ở trên đầu giường chờ tôi. Anh ta đưa cho tôi xem đoạn phim tối qua anh ta quay, còn nói sẽ cho tôi thêm 1 bất ngờ nữa, chỉ cần tôi ngoan ngoãn thì đoạn phim đó không ai biết, còn nếu tôi vẫn muốn ly hôn anh ta sẽ cho cả nước thấy khoảnh khắc trên giường của tôi.

Tôi gào khóc không thành lời. Không ngờ con người Hoàng lại hèn hạ tới mức này, bây giờ tôi phải làm sao đây, tôi có nên kể chuyện này cho Khánh không? Còn với Hoàng, phải làm gì anh ta mới tha cho.

Đi công tác dài ngày, tôi nhớ chồng đến nôn nao, đêm ấy đang trằn trọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khách sạn cùng lời yêu cầu tày đình

Đi công tác dài ngày, tôi nhớ chồng đến nôn nao, đêm ấy đang trằn trọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng khách sạn cùng lời yêu cầu tày đình

Cả tôi và chồng đều đồng ý sẽ cố gắng làm việc để tích góp rồi mới sinh con. Chồng tôi không phản đối, anh rất hiểu và cảm thông cho vợ, luôn động viên vợ cố gắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 14 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 44 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 59 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà