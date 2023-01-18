Gia đình chúng tôi để mà nói thì không có điều gì phải lăn tăn cả. Chồng kiếm được tiền, có con ngoan, còn bố mẹ chồng thì yêu quý tôi dù có sống riêng. Tôi ở nhà chỉ chăm con và lo cơm nước cho chồng. Nhiều khi cũng thấy buồn chán, nhưng đề cập đến việc đi làm thì chồng lại không đồng ý. Con có lớn nhưng anh nói “anh có đủ khả năng để lo cho mẹ con em, nên em không cần phải đi làm”.

Tôi và chồng cũng lấy nhau được 7 năm, hiện chúng tôi đã có 2 đứa con đủ nếp tẻ. Chồng tôi năm nay 35 tuổi, anh vẫn còn trẻ và ở cái độ tuổi ấy thì sự thành công trong sự nghiệp của anh được đ.ánh giá là sớm so với người khác. Anh có một chỗ đứng vững chắc trong công ty khi vừa được lên chức giám đốc chi nhánh.

Tôi bắt đầu học cách trang điểm lại sao cho trẻ trung hơn, ăn mặc sành điệu hơn. Thấy vợ thay đổi, xinh đẹp, chồng tôi vui vẻ ra mặt vì điều đó. Tôi cũng chăm chỉ thường xuyên qua đưa cơm cho anh ở công ty hơn.

Thi thoảng tôi có ghé công ty của anh, một mặt muốn thăm anh, một mặt muốn xem thử có ai nhòm ngó chồng mình không? Tôi đến, hôm đó giáp mặt ngay cô sinh viên thực tập nơi anh làm. Đúng là gái chưa chồng, cô gái đó vừa trẻ trung, năng động, cái tuổi còn trẻ măng như thế, dáng người đầy đặn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ghen tỵ và trong lòng trỗi lên nỗi lo sợ về chồng sẽ ngoại tình mất.

Vậy là tôi cứ ở nhà suốt bằng ấy năm. Vốn biết chồng càng thành đạt, sẽ càng có nhiều cô gái theo đuổi, nhòm ngó. Bởi vậy, tôi cũng ý thức chăm chút cho sắc đẹp của mình lắm. Vốn cũng có chút ngoại hình, dù đã có 2 con nhưng tôi cũng vẫn giữ được dáng, gọn gàng và chỉn chu mỗi khi ra ngoài.

Tôi cứ nghĩ vậy là đã đủ, sẽ không có chuyện chồng ngoại tình. Vì tôi cũng thay đổi nhiều, và thời gian chồng đi đâu, ở công ty hay ra ngoài tôi đều kiểm soát rất kĩ.

Vậy mà, buổi chiều hôm đó, chồng gọi điện cho tôi. Anh thở hổn hển:

- Vợ ơi, ra cứu anh với.

- Anh đang ở đâu? Anh bị tai nạn sao? Anh có sao không?

- Anh đang ở nhà … này. Vợ cứ ra đây đi.

- Đợi vợ, vợ ra ngay.

Tôi tắt máy mà lòng tôi như lửa đốt khi ra đó. Vừa tới chỗ chồng vừa cầu mong chồng không sao, chắc anh bị tai nạn hay gì đó rồi, hay bị ai đ.ánh mà nghe tiếng anh thở hổn hển, mệt nhọc.

Tôi không ngờ, khi đến nơi, trước mắt tôi là cảnh tượng chồng và một người phụ nữ chính là cô gái thực tập tại công ty anh - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngờ, khi đến nơi, trước mắt tôi là cảnh tượng chồng và một người phụ nữ chính là cô gái thực tập tại công ty anh, trên người cả hai không có lấy một mảnh vải che thân đang quỳ giữa căn nhà đó. Đứng trước mặt họ là một người đàn ông, anh ta đi lại giữa nhà. Tôi tới lúc đó vẫn chưa thể định hình được mọi chuyện đang diễn ra. Tiếng anh ta quát lớn khiến tôi giật nảy:

- Cô vào đây.

Nghe tiếng đó, tôi bước vào căn nhà. Người anh ta xăm trổ đầy mình, tôi nhìn chồng bị đ.ánh m.áu m.e be bét ở mũi, miệng, mắt thâm tím cả người anh cũng vậy. Anh ta nói với tôi:

- Cô đến rồi à? Mang chồng cô đi viện đi. Tôi dặn này, lần sau còn để tôi thấy chồng cô bén mảng đến đây, có mặt trong cái nhà này thì lần tới không phải đến đem đi viện đâu mà đến đem anh ta về “chôn” nhé!

Tôi đau khổ không còn nói thêm được gì. Rớt nước mắt, mặc quần áo lại cho chồng vứt ở góc nhà, tôi đưa anh ra xe trở vào viện. Mắt anh sưng vù, nhìn thương nhưng tôi không thể chấp nhận được việc anh lại phản bội tôi như thế.

Tôi đau khổ không còn nói thêm được gì, rớt nước mắt, mặc quần áo lại cho chồng vứt ở góc nhà, tôi đưa anh ra xe trở vào viện - Ảnh minh họa: Internet

Suốt dọc đường anh ôm tôi, thì thào những câu nhỏ bởi cái giọng yếu ớt, tôi cũng không nghe rõ anh nói những gì nữa. Nước mắt tôi cứ nhòe đi. Đến viện, anh vào nằm, người ta bắt đầu chụp chiếu trên người anh. xong viêc anh không sao, chỉ bị vết thương ngoài da. Sau 3 hôm chăm anh ở viện, gửi con về ngoại, anh mới hồi phục hơn.

Tôi ngồi đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt xin tha thứ.

- Vợ à, tha thứ cho anh được không?

Tôi lặng im trước câu hỏi đó, tôi phải tha thứ làm sao? Tôi thật sự muốn trả lời là không lắm. Nhưng nghĩ vì con, vì gia đình, tôi im lặng.

Tôi đã nghĩ cả chuyện ly hôn. Nhưng tôi tin, sau trận đ.ánh thừa sống thiếu c.hết này thì anh cũng không bao giờ còn dám ngoại tình nữa. Chỉ là giờ phút này, tôi vẫn chưa chấp nhận được việc anh ngoại tình, tôi vẫn còn quá nhiều thắc mắc, là anh bắt đầu phản bội tôi từ khi nào? Quan hệ của họ đã đến đâu?

Tôi thật sự bị tổn thương vì là người biết sau cùng chuyện chồng ngoại tình, lại biết trong tình cảnh không thể trớ trêu hơn là khi anh bị đ.ánh g.hen. Tôi thật sự không biết nên đối xử với chồng những ngày tiếp theo ra sao nữa.