Qua đêm với sếp nữ quyến rũ lớn hơn 8 tuổi, tôi sốc nặng khi cô ấy đưa ra một lời đề nghị mà cả đời tôi chẳng thể tin...

Tâm sự 20/06/2023 07:36

Thời gian trôi đi, tôi và Hồng Nhung ngày càng trở nên thân thiết. Cô ấy tin tưởng tôi và tâm sự với tôi nhiều điều. Tôi với cô ấy yêu nhau một cách bí mật, không người nào trong công ty biết chuyện này.

Người yêu cũng là sếp nữ đang dồn ép tôi phải cưới cô ấy.

Tôi năm nay 27 tuổi và mới vào công ty làm được hơn 1 năm. Hồng Nhung là trưởng phòng của của tôi. Cô ấy hơn tôi 8 tuổi, rất giỏi và tâm huyết với công việc. Hồng Nhung là người phụ nữ thành đạt nhưng không gặp may mắn trong chuyện tình cảm.

Cuộc hôn nhân trước của cô ấy chỉ kéo dài 9 tháng. Cô ấy phát hiện ra chồng cờ bạc, gái gú, lại mang về đống nợ vài tỷ nên quyết định chia tay. Hồi mới vào, tôi được Hồng Nhung hướng dẫn, hỗ trợ nhiều. Đến giờ, tôi đạt được nhiều thành tích, giúp phòng phát triển và dần trở thành cánh tay phải của cô ấy trong công việc.

Qua đêm với sếp nữ quyến rũ lớn hơn 8 tuổi, tôi sốc nặng khi cô ấy đưa ra một lời đề nghị mà cả đời tôi chẳng thể tin... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi đi, tôi và Hồng Nhung ngày càng trở nên thân thiết. Cô ấy tin tưởng tôi và tâm sự với tôi nhiều điều. Tôi với cô ấy yêu nhau một cách bí mật, không người nào trong công ty biết chuyện này.

Khi yêu, tôi luôn là người biết nhường nhịn. Với cô ấy, tôi càng nhường nhịn nhiều hơn vì cô ấy thực sự giỏi mà. Thậm chí nhiều khi cô ấy còn át vía tôi (sếp mà). Nhưng tôi cảm thấy rằng, cô ấy cũng rất yêu tôi. Tôi tin rằng nếu không vì yêu thì chẳng người phụ nữ nào muốn có con với người đàn ông cả. Cô ấy muốn có con với tôi, dù tôi chưa sẵn sàng.

Qua đêm với sếp nữ quyến rũ lớn hơn 8 tuổi, tôi sốc nặng khi cô ấy đưa ra một lời đề nghị mà cả đời tôi chẳng thể tin... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực lòng thì tôi thấy mình vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn lập gia đình. Tôi lại ăn tiêu phóng túng nên chưa tích cóp được nhiều cho tương lai. Nhưng cô ấy cố tình không uống thuốc cũng không chịu cho tôi dùng bao cao su. Hồng Nhung nói rằng với thu nhập của cô ấy, thừa sức để nuôi con. Cô ấy đã có nhà, có xe rồi nên tạm thời tôi chẳng cần phải lo lắng chuyện gì.

Tôi từng thú nhận với cô ấy rằng tôi lăn tăn vì chuyện cô ấy cao hơn mình. Nhưng Hồng Nhung vẫn khăng khăng rằng tình yêu ai phân cao thấp, miễn là cả hai yêu nhau.

Qua đêm với sếp nữ quyến rũ lớn hơn 8 tuổi, tôi sốc nặng khi cô ấy đưa ra một lời đề nghị mà cả đời tôi chẳng thể tin... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Đêm tân hôn, vợ bật khóc cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể của cô ấy, bất ngờ điện thoại đổ chuông rồi hé lộ 'sự thật kinh hoàng'

Đêm tân hôn, vợ bật khóc cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể của cô ấy, bất ngờ điện thoại đổ chuông rồi hé lộ 'sự thật kinh hoàng'

Tôi vội hỏi lý do thì vợ nghẹn ngào cầu xin tôi đừng chạm vào cơ thể cô ấy. Chưa hiểu tại sao vợ lại có thái độ kỳ lạ thế thì điện thoại của tôi đổ chuông. Đầu dây bên kia là một người đàn ông lạ, anh ta bảo muốn được nói chuyện với Ánh.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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