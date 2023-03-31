Qua đêm nhà bạn trai, tôi ôm gối sang ngủ cùng em gái của anh, nửa đêm mơ màng thấy bóng anh đang làm một việc khó tin

Tâm sự 31/03/2023 05:26

Ngần ngừ 1 lúc tôi quyết định ngủ lại nhà anh, thay vì ngủ chung giường với anh như mọi lần tôi ôm chăn gối sang ngủ ké với em gái của anh.

Cuối tuần nghỉ làm, anh lại gạ tôi sang nhà chơi nấu cơm ăn cho tình cảm 2 đứa dạt dào. Ở nhà 1 mình cũng buồn, tôi liền ra chợ mua đồ rồi đến nhà anh luôn. Hôm nay tôi mới được nhận lương nên sẽ khao anh 1 bữa thật hoành tráng. Vừa đến nhà anh, tôi đã đứng hình thấy người con gái ngồi sát vào anh xem phim thì thoảng lại quay sang ôm lấy anh 1 cái khiến tôi giận tím mặt. Thấy tôi anh vội đẩy cô gái kia ra và chạy về phía tôi giải thích.

– Em đừng hiểu lầm, đây là Hà – đứa em gái ruột của anh. Nó mới ở quê lên chơi chiều nay, nó quý anh lên hay biểu lộ tình cảm hơi thái quá với anh trai ấy mà.

– Em gái ruột anh à, thế mà em lại tưởng… Nhưng nhìn em ấy chẳng giống anh tẹo nào nhỉ?

– Ừ, ai cũng nói thế nhưng cái này thì chắc chỉ bố mẹ anh mới giải thích được thôi. Nào xách đồ vào bếp đi, anh sẽ làm cơm cùng em rồi tối 3 anh em mình xem phim nhé.

Qua đêm nhà bạn trai, tôi ôm gối sang ngủ cùng em gái của anh, nửa đêm mơ màng thấy bóng anh đang làm một việc khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thở phào nhẹ nhõm vì chuyện không như tôi tưởng, làm cơm tối xong đâu đấy đứa em gái của anh chẳng ngại ngần ngồi ăn như đúng rồi thế mà cơm xong nó lại phán 1 câu khiến tôi cạn lời: “Chị nấu cơm tệ quá, vậy mà anh em cũng yêu được!”. Không biết con bé có ác cảm gì với tôi không mà cả buổi tối đi xem phim nó cứ đòi ngồi xen giữa tôi và anh, lúc nào nó cũng lườm nguýt tôi như tình địch không bằng ấy. Thôi thì “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” chiều lòng cô bé ấy vậy.

Tối định về phòng thì anh không cho tôi về, anh cứ nài nỉ ngủ lại nhà anh để mai đi dã ngoại sớm. Ngần ngừ 1 lúc tôi quyết định ngủ lại nhà anh, thay vì ngủ chung giường với anh như mọi lần tôi ôm chăn gối sang ngủ ké với em gái của anh. Nó không ưa tôi, nhưng thôi ngủ tạm vậy chứ để nó thấy tôi ngủ với anh nó thì kiểu gì cũng có chuyện.

Đêm ngủ ngon lành, bỗng dưng tôi tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa, giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai. Hé mắt ra xem có chuyện gì, tôi chết điếng người thấy bạn trai mình đang lần mò cởi cúc áo của đứa em gái ruột ra, miệng thì không quên hôn hít khắp người nó rồi con bé khẽ cáu gắt bảo.

– Anh định giấu diếm thân phận thật của em đến bao giờ nữa. Em không muốn giả làm em gái ruột của anh như thế này nữa. Nhìn anh âu yếm, chăm sóc cô ta em không không chịu được.

– Ngoan, cố gắng nhẫn nhịn giả làm em gái ruột của anh 1 thời gian nữa đợi anh lừa được mấy tỷ của nhà cô ta rồi anh sẽ vứt bỏ cô ta cưới em ngay mà. Em phải hiểu anh đang làm chuyện này vì tương lai của chúng ta, chứ nói thật anh yêu gì cái ngữ chân ngắn như cô ta chứ. Thôi, để anh “ấy” 1 phát cho đỡ nhớ nào.

– Nhưng chị ta đang nằm bên em đấy.

– Kệ, không sao đâu. Nó ngủ như chết thế kia thì biết gì. Nhanh lên, anh nóng hết cả người rồi đây này.

Qua đêm nhà bạn trai, tôi ôm gối sang ngủ cùng em gái của anh, nửa đêm mơ màng thấy bóng anh đang làm một việc khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cố gắng nằm im, giả vờ đang ngủ mà tim tôi như vỡ vụn từng mảnh. Nước mắt tôi ứa ra ướt đẫm cả gối mà 2 con người kia vẫn say sưa âu yếm nhau, mặc kệ sự có mặt của tôi ở đây. Tại sao chứ, tôi yêu anh hết lòng vậy mà anh chỉ muốn lợi dụng chiếm lấy ngôi biệt thự 8 tỷ bố tôi sắp mua cho tôi sao? Thật không thể tin nổi, đứa em gái ruột mà anh ta nói với tôi chỉ là 1 trò bịp bợm màn kịch để che mắt tôi. Bảo sao cả ngày nay con bé đó luôn tỏ thái độ với tôi. Hóa ra nó đang ghen và tức vì phải đóng vai em ruột của người yêu ư? Nghĩ mình cam chịu, giả vờ như không biết chuyện gì là ngu tôi gạt nước mắt đứng dậy kéo tóc anh ra tát cho cái rồi tuyên bố.

– Chúng ta chia tay, tôi không ngờ anh lại là loại sở khanh hèn hạ như vậy? Em gái ruột à, cô đóng vai này cũng được đấy nhưng chưa đạt đâu!

– Em đừng kích động thế, anh chỉ vào giúp nó “nặn mụn” thôi mà.

– “Nặn mụn” cơ à? Nặn xong 9 tháng sau có đứa trẻ ra đời luôn đúng không, 2 người có thèm dùng bao đâu. Thôi đủ rồi, hạ màn kịch của các người xuống đi. Tôi khinh thường các người, rồi các người sẽ phải trả giá đắt cho việc làm của mình!

Uất ức quá, tôi bỏ đi giữa đêm khiến 2 người kia đứng hình nhìn theo không nói 1 câu gì. Từ hôm đó tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh và coi anh như người không quen biết. Cú sốc này tôi đau lắm và có lẽ cả cuộc đời này tôi không quên được. Nhưng tôi tự nhủ lòng trong cái rủi lại có cái may, tôi đã sớm biết được bộ mặt thật của anh trước khi quá muộn. Mới bị lừa tình thôi chưa bị lừa tiền nhưng cũng đau lắm. Cả cuộc đời này chắc tôi sẽ không thể tha thứ cho anh ta và khó có thể yêu ai được nữa bởi vết thương lòng này quá lớn.

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Biến cố xảy ra khi anh chồng bất ngờ qua đời, gia đình tôi điêu đứng trước mất mát quá lớn. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà suy sụp đổ bệnh.

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