Qua đêm nhà bạn trai, nửa đêm giật mình bởi tiếng động ngoài phòng khách, tôi thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 26/10/2023 05:51

Nhưng có một điều tôi lại không ngờ rằng, hai bóng hình trên sofa đang làm chuyện động trời cùng nhau, lại là...

Tôi và Hùng xác định quan hệ yêu đương hơn một năm. Tôi dù đã đi làm nhưng vẫn sống cùng bố mẹ và vợ chồng em trai. Dù tôi đã trưởng thành nhưng bố mẹ vẫn không thích tôi qua đêm bên ngoài, ông bà “giữ” con gái rất nghiêm. Dù hẹn hò với bạn trai nhưng vẫn cố gắng hiểu cho bố mẹ.

Nhưng tới tuổi này rồi, tôi vẫn có lúc muốn qua đêm bên ngoài cùng Hùng. Những lúc như thế, tôi phải nhờ vả nhỏ bạn thân gọi điện xin bố mẹ tôi cho tôi sang nhà nó ngủ. Tôi và nó chơi với nhau từ thời cấp 1, bố mẹ tôi rất quý và tin tưởng nó.

Qua đêm nhà bạn trai, nửa đêm giật mình bởi tiếng động ngoài phòng khách, tôi thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói về Hùng, anh có một anh trai, cả hai ở cùng nhà, đều chưa kết hôn. Hùng thường đưa tôi về nhà ngủ lại khi anh trai đi vắng. Một lần, tôi và Hùng sau khi tham dự tiệc cưới của bạn thì về nhà anh. Chúng tôi tiếp tục uống thêm vài ly rồi âu yếm, ôm nhau vào phòng ngủ. Đến nửa đêm tỉnh dậy, tôi muốn ra ngoài tìm nước uống. Nhưng vừa đi tới phòng khách thì tôi hoảng hốt thấy hai người đang quấn lấy nhau trên sofa. Tôi vốn sợ ma, giờ lại thấy người lạ trong bóng tối thì càng hoảng loạn, hét lên thất thanh. Hai người trước mặt giật mình nhảy khỏi ghế tìm quần áo mặc vào. Hùng trong phòng ngủ cũng chạy ra xem chuyện gì.

Khi đèn sáng lên, tôi ngỡ ngàng thấy hai người trước mắt là anh trai của Hùng và em dâu của tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình, sao chuyện này có thể xảy ra? Thấy rõ mặt tôi, em dâu tái mặt hoảng hốt, lắp bắp giải thích mọi chuyện không như tôi nghĩ. Nhưng rõ ràng những gì tôi thấy mới là sự thật.

Bốn người chúng tôi bất ngờ nhìn nhau. Tôi không rõ về anh trai của Hùng, nhưng có lẽ phải có người đưa mới có người đẩy, cả hai người họ đều tôi tình anh nguyện. Tôi thật sự rất tức giận, vì sao em dâu có thể phản bội em trai của tôi. Tôi còn hăm he sẽ để cả nhà biết chuyện này, không thể im lặng được.

Qua đêm nhà bạn trai, nửa đêm giật mình bởi tiếng động ngoài phòng khách, tôi thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi điên cuồng chất vấn, hăm dọa, em dâu cũng chẳng giả hiền lành nữa. Cô ta gào lên:

“Chị cứ đi nói hết đi rồi tôi sẽ nói với cả dòng họ rằng vì sao tôi lại ngoại tình. Là vì em trai chị bị yếu sinh lý, mỗi lần chỉ được mấy phút. Anh ta còn nhu nhược quỳ lạy van xin tôi đừng bỏ anh ta nữa. Chị muốn em trai và gia đình mình mất mặt thì cứ việc. Tôi nói thật, tôi chấp nhận không ly hôn với anh ta đã là may mắn cho cả nhà chị rồi!”.

Tôi choáng váng nhìn bộ dáng đáng sợ của em dâu. Tôi vừa bàng hoàng vừa thấy thương cho em trai của mình. Sau đó, tôi và Hùng cũng thấy không biết phải nói chuyện với nhau thế nào. Dù sao cũng là anh của Hùng không hiểu lý lẽ mà qua lại với phụ nữ có chồng. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Mọi chuyện lâm vào tình cảm khó xử, dù là chuyện của vợ chồng em trai tôi hay là chuyện của tôi và bạn trai. Giờ tôi phải làm sao đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng góc tâm sự tâm sự chuyện eva chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 31 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 57 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ