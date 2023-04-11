Phụ nữ à, người đàn ông của bạn sẽ đối đãi với bạn y như cách bạn đối đãi với chính mình!

Tâm sự 11/04/2023 16:47

Là phụ nữ, nhưng chị chưa từng mua một thỏi son, hộp phấn. Chị nói, đàn bà có chồng như chị rồi thì làm đẹp làm gì nữa. 35 tuổi, mà chị trông già hơn tuổi, trông khắc khổ, lam lũ. Tôi từng đùa với chị rằng không lo chăm sóc bản thân thì chồng chán đấy. Chị cười bảo rằng, anh ấy biết chị đã hi sinh và vất vả như thế nào. Sẽ không bao giờ có chuyện anh thay lòng.

Xung quanh chúng ta có nhiều người phụ nữ hà tiện với bản thân mình để vun vén cho gia đình, chồng con. Lí lẽ của đàn bà hy sinh chính là cứ sống cạn kiệt rồi sẽ được bình yên, được hạnh phúc. Thế nhưng, đâu phải cứ cho đi rồi sẽ nhận lại được, cứ sống quên mình rồi sẽ nhận về sự trân trọng và thương yêu của chồng. Đàn bà đang đi tìm hạnh phúc hay đang làm khổ chính mình bằng sự hy sinh đến quên cả bản thân?

Chị và tôi cùng ở chung dãy trọ, cùng làm công nhân chung một công ty may. Xa quê lên thành phố làm việc, chúng tôi thân thiết như chị em ruột thịt. Tôi độc thân còn chị đã có chồng và 2 đứa con nhỏ. Mấy bữa nay, đi làm tôi thấy chị cứ than đau đầu, mệt mỏi. Tôi bảo chị xin nghỉ một hôm đi khám bệnh. Chị bảo mình ráng được. Nghỉ vài hôm, người ta lại trừ tiền chuyên cần. Mất một khoản mua sữa cho con.

Phụ nữ à, người đàn ông của bạn sẽ đối đãi với bạn y như cách bạn đối đãi với chính mình! - Ảnh 1
Đàn bà đang đi tìm hạnh phúc hay đang làm khổ chính mình bằng sự hy sinh đến quên cả bản thân? - Ảnh minh họa: Internet

Làm chung bao nhiêu năm, tôi đâu lạ gì tính nết của chị. Mệt mỏi, đau ốm cỡ nào chị cũng ráng đi làm. Chị là người đàn bà sống hy sinh, luôn sống hết lòng vì chồng con. Chúng tôi làm công nhân, kể ra khó khăn như nhau nhưng tôi chưa thấy một người đàn bà nào như chị. Có gì ngon chị đều nhường phần chồng con. Hiếm hoi lắm, chúng tôi mới có những bữa tiệc hay ăn uống nhưng ngồi chưa nóng chỗ chị đã lo về nhà.

Là phụ nữ, nhưng chị chưa từng mua một thỏi son, hộp phấn. Khi bạn bè có người đám cưới, chị vẫn mặc đi mặc lại chiếc váy đã cũ mèm. Chị nói, đàn bà có chồng như chị rồi thì làm đẹp làm gì nữa. 35 tuổi, mà chị trông già hơn tuổi, trông khắc khổ, lam lũ. Tôi từng đùa với chị rằng không lo chăm sóc bản thân thì chồng chán đấy. Chị cười bảo rằng, anh ấy biết chị đã hi sinh và vất vả như thế nào. Sẽ không bao giờ có chuyện anh thay lòng.

Phụ nữ à, người đàn ông của bạn sẽ đối đãi với bạn y như cách bạn đối đãi với chính mình! - Ảnh 2
Chị là người đàn bà sống hy sinh, luôn sống hết lòng vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Chồng chị cũng làm công nhân nhưng chiều chiều anh rảnh rang nhậu nhẹt. Chị thì tất bật con cái, dọn dẹp, nấu ăn còn anh thì đi làm về chỉ nằm ườn ra bấm điện thoại. Tôi nghĩ thầm: “Vợ thì làm không có thời gian nghỉ ngơi, còn chồng thì lúc nào cũng đủng đỉnh”. Hôm sau, không thấy chị đi làm. Tan ca, tôi vội vã về phòng trọ thì thấy chị nóng sốt, nằm thiêm thiếp trong phòng. Chị bảo mình bị sốt từ đêm qua, đuối quá không đi làm nổi. Tôi hỏi chồng chị đâu, chị ăn uống gì chưa? Chị lắc đầu, còn bảo: “Lúc sáng đã dặn chồng đi làm về sớm đón con, chẳng biết có nhớ không nữa”. 

Tôi bảo với chị rằng, dù sao đi nữa hãy thương bản thân mình trước. Chí ít cũng ăn uống đầy đủ, lo sức khỏe của bản thân. Sống hi sinh quên mình, cần mẫn làm việc đến kiệt sức như vậy chị không thấy thương mình sao? Tôi ngồi với chị cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy chồng chị về. Chị lén lau nước mắt, bảo rằng chồng chắc bận nhậu. Tôi lật đật đi đón con giùm chị. Tôi tự hỏi tại sao lại có người chồng vô tâm đến mức vợ ốm sốt vẫn có thể đi ăn nhậu được?

Phụ nữ à, người đàn ông của bạn sẽ đối đãi với bạn y như cách bạn đối đãi với chính mình! - Ảnh 3
Sống hi sinh quên mình, cần mẫn làm việc đến kiệt sức như vậy chị không thấy thương mình sao? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ à, đừng tự làm khổ mình bằng sự hy sinh cạn kiệt. Khi làm mẹ, làm vợ dĩ nhiên phụ nữ luôn muốn vun vén gia đình. Nhưng đừng hà tiện, kham khổ với bản thân. Đừng vắt kiệt sức lực mình để làm việc trong khi chồng lại ung dung, đủng đỉnh. Như thế không gọi là hy sinh mà phụ nữ đang tự làm khổ chính mình!

Đàn bà một lần đò có còn xứng đáng được yêu?

Đàn bà một lần đò có còn xứng đáng được yêu?

Phụ nữ một đời chồng đáng được yêu thương và trân trọng hơn bất kì ai. Họ biết trân trọng hạnh phúc gia đình, thứ mà họ đã đánh mất một lần. Đàn ông sẽ tìm được chốn bình yên bên người đàn bà từng trải qua sóng gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva tam su tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường