Phát hiện hộp thoại tin nhắn toàn ảnh giường chiếu của chồng và nhân tình, cô vợ giải quyết nhanh gọn khiến cặp 'mèo mả gà đồng' nhận cái kết cực đắng

Tâm sự 02/09/2023 07:35

Càng kéo lên cao, em càng chết lặng. Chồng em và một người phụ nữ yêu nhau thắm thiết đến 5 năm. Họ còn gửi ảnh nóng, em xem mà chết lặng.

Thật sự em không tưởng tượng được cuộc đời mình lại có ngày rơi vào tình huống kinh khủng như vậy. Hai vợ chồng em cưới nhau hơn 6 năm nhưng 5 năm trong đó chồng ngoại tình.

Em mới phát hiện ra sự thật này thôi. Bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy đau đớn. Có lẽ nếu vẫn chủ quan vẫn không có sự vô tình thì cả đời em vẫn bị che mắt. Bình thường, điện thoại chồng em vẫn cầm chơi. Các ứng dụng nhắn tin em vẫn lượn vòng vòng kiểm tra nhưng chẳng ngờ chồng lại ngoại tình qua KakaoTalk.

Phát hiện hộp thoại tin nhắn toàn ảnh giường chiếu của chồng và nhân tình, cô vợ giải quyết nhanh gọn khiến cặp 'mèo mả gà đồng' nhận cái kết cực đắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó em lượn vào tài khoản KakaoTalk ở máy điện thoại chồng. Em thì hay ấn vào những tài khoản riêng lẻ. Hôm đó em lại nghĩ thử ấn vào tài khoản công ty xem sao. Nghĩ vậy, em click vào mục Công ty tài chính PH chỗ chồng làm việc.

Vào trong, em thấy hiện ra đây là room chat chỉ có một người. Bắt đầu thấy lạ vì tại sao bên ngoài là tên công ty mà trong chỉ có 1 người nhắn tin. Em mới click vào thì sững người vì đây là nơi ngoại tình bí mật của chồng. Càng kéo lên cao, em càng chết lặng. Chồng em và một người phụ nữ yêu nhau thắm thiết đến 5 năm. Họ còn gửi ảnh nóng, em xem mà chết lặng”.

Đính kèm đó là những tin nhắn mà cặp đôi gửi cho nhau. Kẻ thứ ba đòi người chồng bỏ vợ cưới mình như đã hứa.

Phát hiện hộp thoại tin nhắn toàn ảnh giường chiếu của chồng và nhân tình, cô vợ giải quyết nhanh gọn khiến cặp 'mèo mả gà đồng' nhận cái kết cực đắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

“Nếu như anh không nhanh chóng giải quyết em sẽ gửi tin nhắn đến cho vợ anh. Anh hứa hẹn đủ điều sẽ bỏ vợ cưới em nhưng em đợi đến già luôn rồi. Cảnh nóng bỏng thế này chắc vợ anh không tưởng được đâu đúng không”, cô bồ viết.

Sau đó cô vợ vẫn tỏ ra như bình thường. Mặt khác cô vẫn ngày ngày vào chỗ bí ẩn che giấu đó để thu thập thêm thông tin về sự ngoại tình của chồng. Ngoài ra, cô cũng mời thám tử tư, điều tra về nhân tình của chồng mình. Cho đến một hôm, gia đình cô mời gia đình thông gia đến ăn cơm.

Nói là đến ăn cơm nhưng người nhà em đều biết hôm nay là ngày em đánh bài ngửa. Có mặt đông đủ hai bên gia đình, em tung ra đầu tiên là hình ảnh các đoạn tin nhắn. Sau đó là những bức hình thám tử chụp trộm được anh ta đến nhà nhân tình, cả hai hôn nhau, nắm tay đều có đủ. Cuối cùng, em tuyên bố sẽ ly hôn. Em phải làm rõ ràng thế này vì gia đình chồng có thể sẽ đi kể lể linh tinh. Giờ ai cũng thấy rõ ràng, để xem họ có dám nói gì không.

Phát hiện hộp thoại tin nhắn toàn ảnh giường chiếu của chồng và nhân tình, cô vợ giải quyết nhanh gọn khiến cặp 'mèo mả gà đồng' nhận cái kết cực đắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khỏi phải nói sự phẫn nộ của bố mẹ chồng em thế nào. Mẹ chồng em khóc luôn nói rằng không tưởng được anh ta như thế. Sau đó thì cứ vậy mà làm, chia tay thôi. Em còn gửi đơn tố cáo lên cả hai cơ quan kèm theo hình ảnh, quyết làm to chuyện vì 5 năm bị 'cắm sừng', ai chịu được đây.

Một thời gian sau đó hai bên cũng ầm ĩ rất nhiều. Cô bồ lẫn người chồng đều bị công ty sa thải. Cô vợ ly hôn và nhận được quyền nuôi con. Hiện tại, cô đã bình tâm hơn, sống hạnh phúc nhưng để nhắc đến hôn nhân thì có lẽ phải rất lâu nữa cô mới dám nghĩ tới.

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