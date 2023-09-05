Phát hiện áo của chồng mất một chiếc cúc, vợ đoán chắc rơi ở nhà cô bồ nào đó, vừa tìm ra chân tướng tôi đã chơi chiêu khiến cả đôi rơi xuống 'vực thẳm' trong ê chề

Tâm sự 05/09/2023 07:32

Ai cũng có nhu cầu, nhưng tôi tin không phải người đàn ông nào cũng sẽ ngoại tình khi vợ có thai.

Chúng tôi vừa chào đón đứa con đầu lòng mọi người ạ. Suốt quá trình thai kỳ, do sức khỏe của tôi yếu nên hai vợ chồng phải kiêng cữ chuyện ấy. Bản thân tôi thấy chồng vẫn rất chu đáo với 2 mẹ con. Vì thế nên tôi chưa bao giờ suy nghĩ nhiều. Ai cũng có nhu cầu, nhưng tôi tin không phải người đàn ông nào cũng sẽ ngoại tình khi vợ có thai.

Phát hiện áo của chồng mất một chiếc cúc, vợ đoán chắc rơi ở nhà cô bồ nào đó, vừa tìm ra chân tướng tôi đã chơi chiêu khiến cả đôi rơi xuống 'vực thẳm' trong ê chề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng tôi đã lầm, sự thật đã chứng minh, chồng tôi không nằm trong những người đàn ông ấy. Tối hôm đó, tôi phát hiện có cái áo của chồng bị mất cúc. Bình thường chồng tôi ít mặc chiếc áo này nên tôi dự tính hôm nào rảnh sẽ vá lại cho chồng.

Vậy mà hôm ấy khi chồng đi làm về, tôi phát hiện chiếc áo anh mặc đã được may một chiếc cúc mới, đường may cũng rất khéo và tôi chắc chắn chỉ phụ nữ mới làm điều này. Biết chồng đã phản bội mình, tôi suy sụp vô cùng.

Nói thật lòng, tôi hận chồng vì anh đã phản bội đúng lúc tôi yếu đuối nhất. Chính vì vậy, tôi đã lên một kế hoạch để trả thù anh. Những ngày gần đây, tôi liên tục cho chồng ăn yến, nhưng bên trong lại có một lượng nhỏ cao trăn. Dần dần, chồng tôi không còn nhu cầu sinh lý nữa.

Phát hiện áo của chồng mất một chiếc cúc, vợ đoán chắc rơi ở nhà cô bồ nào đó, vừa tìm ra chân tướng tôi đã chơi chiêu khiến cả đôi rơi xuống 'vực thẳm' trong ê chề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, anh đi làm về sớm hơn ngày thường, tôi cũng kiểm tra điện thoại và biết họ đã chia tay. Tạm thời con còn nhỏ, tôi không muốn hai vợ chồng căng thẳng. Ngay lúc này, tôi có hai sự lựa chọn. Một là tạm thời im lặng, giả vờ sống hạnh phúc đến khi con cứng cáp hơn một chút. Hai là làm to mọi chuyện rồi bế con ra đi. Với khả năng sinh lý của chồng tôi bây giờ, dù anh có kết hôn 2 lần nữa thì cũng không thể có được hạnh phúc. Tôi tin rằng dù mình lựa chọn thế nào, chồng tôi cũng không ngờ người đứng sau mọi chuyện lại là vợ mình. 

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