Phát hiện đàn ông có những biểu hiện này, 99% có "Tiểu Tam" bên ngoài

Đàn ông có rất nhiều gu ăn mặc khác nhau. Có chàng thích diện style công sở, có chàng lại thích phong cách thể thao nhưng cũng có nhiều chàng lại diện cho mình thời trang cổ điển. Tuy nhiên, dạo gần đây bạn bỗng dưng phát hiện trong tủ quần áo của chàng có những mẫu trang phục không ăn nhập gì với style của chàng hàng ngày, cứ cách 2-3 hôm lại có một cái áo lạ, một cái quần mới, bạn tò mò hỏi thì chàng lúng túng.

Để ý quan sát thì khi diện phong cách mới ấy lên người chàng cũng chẳng thoái mái tí nào. Chắc chắn chàng đang có ai kia bên ngoài và cô ta thích chàng ăn mặc như thế. Buồn thay khi chàng chỉ đẹp ở một chuẩn mực thời trang nào đó thì nay lại chấp nhận thay đổi để chiều lòng "trà xanh", hãy đặt mức cảnh báo ngay khi phát hiện sự thay đổi bất thường này.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu như thường ngày chàng rất lười tắm, rất khó chịu khi bạn sử dụng nước hoa thì bây giờ mỗi lần ra ngoài chàng đều tắm gội kỹ lưỡng. Thậm chí bắt đầu sử dụng mỹ phẩm dành cho nam. Để ý kỹ nếu thường ngày chàng mặc đồ lót 2-3 ngày mới chịu thay đổi thì gần đây chàng mua thêm quần lót mới, chăm chỉ thay đổi một ngày hai lần. Chắc chắn đang có vấn đề. Thường những anh chàng lười tắm và ở bẩn rất khó thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày, người ta bảo “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời” là vậy trừ khi nào chàng đang có tiểu tam bên ngoài.

Đặt mật khẩu máy tính, điện thoại và cả phần mềm chat

Trước đây chàng rất thỏa mái cho bạn kiểm tra điện thoại thì bỗng dưng một ngày điện thoại bạn hết tiền, chàng thì đang tưới cây cảnh ngoài vườn, bạn cầm điện thoại chàng lên định gọi nhờ một cuộc thì màn hình hiện lên nhập mật khẩu. Bạn hỏi chàng thì chàng lúng túng do đồng nghiệp hay táy máy điện thoại nên anh ta phải cài pass cho an toàn.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, bạn có việc cần sử dụng máy tính, vì máy bạn đang bị virus, bạn mượn máy của chàng nhưng màn hình lại tiếp tục hiện lên phải nhập mật khẩu. Chắc chắn lúc này có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Để tránh bạn nghi ngờ, chàng đồng ý mở khóa điện thoại, nhưng khi bạn vào phần mềm chat thì vẫn cài mật khẩu riêng để tránh xem được các cuộc hội thoại. Lí do đơn giản là đang có "trà xanh" nào đó chen chân vào mối quan hệ của hai bạn.

Khi hôn hoặc nằm gần chàng hay khó chịu và đẩy bạn ra

Ảnh minh họa: Internet

Vào những khoảng thời gian rảnh, một cái vòng tay từ sau lưng cũng khiến chàng hạnh phúc ngất ngây thì bây giờ mỗi lần bạn chuẩn bị tiến lại gần thì chàng tỏ vẻ mệt mỏi, cố ý muốn đẩy bạn ra hoặc viện đủ lí do hôm nay anh mệt hoặc anh chưa tắm để lần sau nhé em. Đặc biệt, nụ hôn là cách hâm nóng tình yêu nhanh nhất nhưng ngay khoảnh khắc mắt nhìn nhau chưa kịp làm gì chàng đã quay đi chỗ khác cố tình né tránh ánh mắt dò xét của bạn. Bạn phải hết sức tinh ý nếu không rất dễ bị chàng qua mặt.

Kế hoạch thời gian thay đổi không rõ ràng

Bạn phát hiện chàng về trễ hơn so với tháng trước, bắt đầu có những chuyến công tác dù khi gọi lên công ty hỏi thăm đồng nghiệp họ đều bảo không hề biết chuyện đó. Mỗi khi nhờ chàng đón con hoặc chạy đến công ty giúp mình một việc gì đó nếu trước kia chưa tới 15 phút chàng đã có mặt ngay thì bây giờ quỹ thời gian chàng dành cho bạn rất hạn chế. Chàng thường xuyên nói dối bạn khi công ty tan tầm vào lúc 5 giờ thì có hôm 9-10 giờ chàng mới về đến nhà với hàng tá lý do. Bạn phải nhanh chóng kiểm tra lại thời gian biểu của chàng vì chắc chắn chàng đang dành thời gian cho "trà xanh" nào đó bên ngoài chứ chẳng phải công việc.

Nắm trong tay những bí quyết cần có mỗi khi phát hiện chàng thay đổi, bạn sẽ nhanh chóng định vị được xem chàng có "trà xanh" hay "tiểu tam" được bao lâu để lên kế hoạch xử lý và giữ gìn hạnh phúc của cả hai.

Đừng quá chủ quan và không quan tâm đến chàng trong khi mỗi ngày hàng tá cô nàng đồng nghiệp vây xung quanh thì bạn có chắc sẽ giữ chàng trong tim một cách an toàn?