Nói là vậy nhưng sau khi kết hôn, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm, ánh mắt của anh lại ánh lên vẻ tiếc nuối. Có lần tôi chủ động rủ chồng đến những làng trẻ mồ côi để xin con, anh lại nói bản thân chưa sẵn sàng có con.

Kể ra thì tôi là người có lỗi trước. Tôi không có khả năng làm mẹ. Ngay từ khi quen nhau, chồng tôi cũng biết rõ điều này. Hồi ấy, anh chấp nhận khuyết điểm này của tôi. Còn nói nếu không thể sinh con được, chúng tôi có thể chọn phương án xin con nuôi.

Hôn nhân không con cái làm chúng tôi sống trong không khí ngột ngạt. Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình hay đi sớm về khuya. Điện thoại thì lúc nào cũng ở bên cạnh, trong khi trước đây, về đến nhà là chồng tôi không quan tâm đến điện thoại.

Với linh cảm của một người phụ nữ, tôi biết có lẽ chồng đã có mối quan hệ ngoài luồng. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh như vậy. Hôm vừa rồi, tôi có lịch về nhà mẹ đẻ và ở lại qua đêm. Có điều ăn cơm tối xong, tôi nhớ ra mình phải về nhà lấy chút đồ.

Ảnh minh họa: Internet

Về đến nhà, mở cửa ra thì không thấy ai, chỉ nghe tiếng động lạ trong phòng ngủ. Tôi hé cửa ra thì phát hiện chồng mình đang gần gũi với một người phụ nữ lạ. Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại đủ bình tĩnh để ra ngoài, pha một tách trà ấm rồi đợi họ xong việc.

Ảnh minh họa: Internet

Khi chồng ra khỏi phòng ngủ, thấy tôi đang ngồi ở phòng khách, anh lắp bắp hỏi tôi về từ lúc nào. Còn cô gái kia thì vơ vội quần áo rồi bỏ về. Trước mặt chồng, tôi đề nghị ly hôn. Thế nhưng chồng tôi không đồng ý, anh bảo đã thỏa thuận với cô gái kia. Cô ta cần tiền, chúng tôi thì cần con. Chỉ cần cô ta có thai, chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc đến lúc sinh nở. Sinh con xong, chúng tôi sẽ có toàn quyền nuôi dưỡng. Điều khiến tôi băn khoăn là có nên tin lời chồng hay không. Suy cho cùng thì tôi vẫn còn yêu và muốn sống với anh. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.