Phải lòng sếp già giàu có chị tôi đòi ly hôn anh rể nghèo, ngày bày tiệc chia tay rồi anh bỗng nói câu khiến chị ngất tại chỗ

Mẹ tôi trách con gái lắm nhưng chị kể tình cảm vợ chồng lạnh nhạt cả nửa năm nay. Họ chưa có con chung, chia tay chẳng có nhiều ràng buộc. Chị phải nghĩ cho tương lai phía trước. Anh rể không thể cho vợ được một cuộc sống tốt thì cũng khó trách chị.

Chị nói ông ta đã ly hôn rồi nhưng chưa biết có cho chị danh phận hay không. Song dù có thế nào chị vẫn được chu cấp đầy đủ, cuộc sống sung túc thoải mái hơn bây giờ nhiều.

Nhận đơn ly hôn từ vợ, anh rể biết mình không thể níu kéo được chị nữa, cười buồn nói muốn làm bữa tiệc chia tay mọi người. Ngày hôm đó anh làm 5 mâm tiệc gồm họ hàng nhà anh, phía nhà tôi và vài người bạn thân thiết của hai người. Anh chị thống nhất bữa tiệc để công bố quyết định ly hôn, lý do 2 người không hòa hợp và ly hôn rất văn minh. Bố mẹ anh rể đều qua đời, phía nhà anh chỉ có gia đình bác ruột anh.

Anh rể tôi đúng là không có điều kiện, lương tháng được hơn chục triệu. Anh chị thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt là vừa hay hết, sinh con ra chẳng đủ nuôi con nên chị tôi vẫn kế hoạch mấy năm nay. Ban đầu chị yêu anh vì anh hiền lành chu đáo lại chiều chuộng vợ. Thế nhưng về sống chung rồi chị mới biết hôn nhân thiếu thốn tiền bạc thì chẳng còn hạnh phúc.

Anh rể theo đúng thỏa thuận với chị tôi, không hề đề cập đến lý do thật sự họ ly hôn. Nhưng ăn uống xong, anh lại tiết lộ một điều khiến cả nhà tôi hóa đá còn chị gái thì choáng váng ngất xỉu:

- Tôi luôn mong muốn được chăm sóc cho vợ thật tốt nhưng duyên nợ đẩy chúng tôi ra xa nhau. Mấy năm chung sống tôi đã giấu cô ấy một chiều, đến hôm nay thì tôi quyết định công khai.

Trước khi kết hôn tôi từng có 1 mối tình 3 năm. Lúc ấy yêu đương chân thành chẳng toan tính điều gì, tài sản bố mẹ để lại tôi không tiếc mua tặng cô ấy nào nhà nào xe. Cuối cùng cô ấy lại ngoảnh mặt quay lưng, mắng tôi bất tài chỉ biết trông chờ vào tài sản bố mẹ để lại. Cô ấy nghĩ là tôi hết tiền rồi, thực ra tài sản tặng người cũ chỉ đáng giá 1/6 gia tài mà thôi.Sau chuyện đó yêu ai tôi cũng không hề hé lộ về khả năng kinh tế thật sự. Tôi đi làm công việc với mức lương khá thấp, với mong muốn tìm được người yêu mình thật lòng không màng vật chất. Chỉ cần cô ấy sống bên tôi hạnh phúc 5 năm và sinh con thì tôi sẽ dâng tặng vợ con tất cả. Tiếc là tôi không thể chờ được ngày đó…

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Những người có mặt đều há hốc kinh hãi biết anh rể thừa hưởng khối tài sản cực lớn từ cha mẹ. Anh được cưng chiều từ nhỏ, tính tình an phận không muốn phấn đấu, tài sản thỏa sức cho anh ăn tiêu mấy đời.

Anh rể đi làm lương hơn chục triệu cho vui hàng tháng, thu nhập của anh rơi vào mấy trăm triệu, đều là tiền cho thuê nhà đất và lợi tức từ cổ phần công ty bố mẹ anh từng góp vốn. Chỉ cần chị tôi sinh con cho anh, sống yên ấm thêm vài năm thì chị sẽ sướng chẳng khác gì bà hoàng, song tất cả chỉ là “nếu như”.

Có nằm mơ cũng chẳng ai ngờ được anh rể lại cất giấu một bí mật lớn đến thế. Chị tôi choáng váng ngất xỉu, tỉnh dậy lại nôn khan, mọi người tưởng chị mang bầu vui mừng báo với anh rể để anh chị không ly hôn nữa. Anh chỉ cười buồn, còn chị tôi cay đắng không cam lòng cũng chẳng làm được gì vì đã quá muộn rồi.