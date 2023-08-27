Ôsin trẻ ăn mặc xinh đẹp lẻn vào phòng cậu chủ bị liệt bày tỏ tình cảm, vừa lật tấm chăn lên thì một tiếng la thất thanh khiến cả nhà náo loạn

Tâm sự 27/08/2023 07:35

Cô vẫn nghĩ cả đời này sẽ làm thân trâu ngựa để báo đáp cho bà chủ. Ấy thế rồi hôm đó bà chủ kéo Liên vào phòng nói chuyện...

Học xong cấp 3 vì điều kiện gia đình khó khăn nên Liên quyết định gác lại ước mơ đại học của mình để lên thành phố xin việc phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Dù buồn lắm vì Liên vốn rất ham học nhưng cô biết mình cần phải hi sinh vì gia đình. Lên thành phố cô xin làm đủ các nghề, không nề hà vất vả nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. May mắn là trong lúc khó khăn đó thì Liên xin vào làm giúp việc cho một gia đình giàu có.

Làm công việc ô sin thì Liên phải cơm nước rồi chăm sóc cho cậu chủ bị liệt. Ngoài tiền lương 6 triệu/tháng ra thì Liên còn được bà chủ mua quần áo rồi cho tiền tiêu vặt hàng ngày nữa. Khỏi phải nói Liên hả hê như nào vì cô không ngờ đi làm ô sin mà lại sướng như thế này. Cứ vậy Liên kiên trì làm trong suốt 2 năm trời, thế rồi cho đến một ngày thì bố Liên từ quê gọi điện lên nói đứa em trai của cô đi làm tông phải con nhà người ta và bị bắt đền 1 tỷ. Nếu không đưa tiền thì họ sẽ nhờ pháp luật xử lý rồi bắt đi tù.

Ôsin trẻ ăn mặc xinh đẹp lẻn vào phòng cậu chủ bị liệt bày tỏ tình cảm, vừa lật tấm chăn lên thì một tiếng la thất thanh khiến cả nhà náo loạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thương em trai nên Liên vay mượn khắp nơi, nhưng mọi người sợ hoàn cảnh của cô không trả được nên chẳng ai dám cho vay cả. Không còn cách nào khác nên Liên đành cắn rơm cắn cỏ xin bà chủ nhà cho mình mượn rồi sẽ làm ô sin đến khi chết cho nhà bà. Bà chủ Liên giàu có vô cùng nên 1 tỷ chẳng thấm thoát vào đâu, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết. Hơn ai hết Liên biết ơn bà chủ của mình vô cùng.

Cô vẫn nghĩ cả đời này sẽ làm thân trâu ngựa để báo đáp cho bà chủ. Ấy thế rồi hôm đó bà chủ kéo Liên vào phòng nói chuyện...

- Việc của em trai cháu đã giải quyết xong xuôi rồi chứ hả? Có cần thêm tiền không? Cần thì cứ nói với bác.

- Dạ mọi chuyện đã xong hết rồi ạ. Số tiền 1 tỷ đó chắc cháu không trả nổi...bà chủ cho cháu ở lại làm để trừ nợ dần được không ạ?

Ôsin trẻ ăn mặc xinh đẹp lẻn vào phòng cậu chủ bị liệt bày tỏ tình cảm, vừa lật tấm chăn lên thì một tiếng la thất thanh khiến cả nhà náo loạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Tất nhiên là được. Nhưng chẳng lẽ cháu định làm ô sin cả đời ở nhà này mà không cưới chồng. Nếu cháu muốn thì bác có một cách để xóa nợ rất nhanh gọn.

- Cách gì ạ? - Liên tò mò.

Nói đến đây thì bà chủ cầm lấy tay Liên rồi thỏ thẻ.

- Cháu ở đây đã 2 năm rồi nên chắc cũng hiểu là bác muốn có đứa cháu nội bế bồng như nào. Nhưng cháu thấy đấy, thằng Tú con trai bác bị liệt như vậy thì làm gì có cô nào chịu lấy chứ? Vậy nên bác muốn cháu có thai với thằng Tú. Chỉ cần cháu sinh cho con trai bác đứa con thì số nợ 1 tỷ coi như xong. Sinh con xong bác còn thưởng cho cháu thêm 500 triệu nữa. Cháu đồng ý chứ?

- Sinh con cho anh Tú ư? Nhưng tại sao lại là cháu. Bác có thể thuê những cô gái khác mà.

- Vì chỉ có cháu hiểu thằng Tú nhất và bác nghĩ nó chỉ chấp nhận cháu thôi. Những cô gái khác nó không muốn… Tú nhà bác thật sự có tình cảm với cháu… Vậy nên cháu hãy suy nghĩ kỹ rồi cho bác quyết định của cháu.

Nghe bà chủ nói câu đó thì Liên hoang mang lắm, đúng là số nợ 1 tỷ có làm đến già chưa chắc lương ô sin đã trả hết. Nghĩ đi nghĩ lại nên Liên quyết định gật đầu đồng ý. Đêm đó Liên ăn mặc xinh đẹp bước vào phòng cậu chủ.

Ôsin trẻ ăn mặc xinh đẹp lẻn vào phòng cậu chủ bị liệt bày tỏ tình cảm, vừa lật tấm chăn lên thì một tiếng la thất thanh khiến cả nhà náo loạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng lấy hết can đảm Liên lại gần cậu chủ rồi ôm hôn anh.

- Em làm gì vậy hả? - Tú thảng thốt.

- Em... muốn đêm nay ở với anh. Em thích anh lâu rồi.

Nói rồi Liên lật tấm chăn lên thì bỗng dưng cậu chủ hét toáng lên khiến cả gia đình náo loạn. Còn Liên thì ngượng chín mặt trước hành động của mình. Sau đó cô xin lỗi cả nhà rồi xin nghỉ việc, số nợ đó cô cam kết sẽ trả dần trong 5 năm.

Đang loay hoay trở mình, tôi giật bắn khi chồng bỗng biến mất, đi tìm thì phát hiện anh ở cùng chị dâu, chết sững khi thấy việc anh và chị ấy đang làm trong căn phòng khóa trái

Đang loay hoay trở mình, tôi giật bắn khi chồng bỗng biến mất, đi tìm thì phát hiện anh ở cùng chị dâu, chết sững khi thấy việc anh và chị ấy đang làm trong căn phòng khóa trái

Một đêm, em ngủ không ngon giấc nên nửa đêm bắt ngờ tỉnh dậy. Em nhìn sang bên cạnh thì không thấy bóng dáng chồng đâu.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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