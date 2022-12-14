Ôm gối sang ngủ cùng chị dâu, nửa đêm tôi giật mình tình giấc vì cảm giác có bàn tay lạ sờ soạng lên người mình

Tối qua khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhìn thấy có bóng người đứng ở ban công, đến khi mở cửa thì không thấy nữa. Khi đó tôi tự nhủ lòng, có lẽ do xem phim nhiều nên tôi bị ám ảnh.
- Về bất ngờ vào buổi trưa thì nghe tiếng ầm ĩ phát ra từ trong nhà tắm, tôi như chết lặng khi thấy cảnh tượng của vợ bên trong
- Buổi trưa bất ngờ về thăm vợ bầu nhưng vừa mở cửa, tôi bàng hoàng hết cả người với cảnh tượng ầm ĩ bên trong
Đầu năm nay vợ chồng anh tôi mua được căn nhà khá rộng, gần nơi tôi làm việc. Do công việc thường xuyên phải đi công tác xa nhà, anh trai muốn tôi đến ở cùng với chị dâu cho vui. Với lại anh tôi cũng không yên tâm về chị dâu lắm vì chị ấy đã từng "cắm sừng chồng" một lần rồi. Cũng may đứa con là của anh tôi nên hai người không chia tay. Bây giờ chị dâu đối xử tốt với nhà nội, quan tâm chồng và biết cách chăm sóc con nên anh tôi cũng nguôi ngoai nỗi đau vợ ngoại tình.
Mấy hôm nay, ngồi nhà rảnh rỗi, tôi xem phim kinh dị nhiều quá nên đêm nào cũng nằm mơ. Tối qua khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhìn thấy có bóng người đứng ở ban công, đến khi mở cửa thì không thấy nữa. Khi đó tôi tự nhủ lòng, có lẽ do xem phim nhiều nên tôi bị ám ảnh.
Anh trai thì đi công tác, hai cháu ngủ phòng riêng nên tôi quyết định ôm gối sang phòng chị dâu ngủ cùng cho đỡ sợ. Hai chị em nói đủ thứ chuyện linh tinh rồi ngủ lúc nào không hay.
Đang ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay sờ lên người mình nên hoảng sợ giật mình hét ầm ĩ. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tôi lặng người khi nhìn thấy anh hàng xóm đang vội bước ra khỏi phòng. Phản ứng của chị dâu càng khiến tôi sốc hơn. Chị bật điện cho sáng lên rồi la lối ầm ĩ và đuổi anh ta ra khỏi phòng. Như thể chị cũng là người bị hại như tôi vậy.
Để chị "diễn kịch" xong, tôi bảo biết hết rồi, chị đừng giấu giếm nữa. Thấy thái độ của tôi nghiêm túc, chị dâu đành khai thật đã qua lại với anh ta hai tuần nay. Chị cầu xin tôi đừng nói chuyện này cho ai biết, nếu không gia đình sẽ tan nát và các cháu sẽ khổ. Chị còn thề thốt sẽ không bao giờ phản bội chồng nữa và tu chí với gia đình. Tôi có nên vì các cháu cho chị dâu một cơ hội sửa sai không mọi người? Chị ấy có tính nết như vậy thì liệu có thay đổi được không?