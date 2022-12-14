Ôm gối sang ngủ cùng chị dâu, nửa đêm tôi giật mình tình giấc vì cảm giác có bàn tay lạ sờ soạng lên người mình

Đầu năm nay vợ chồng anh tôi mua được căn nhà khá rộng, gần nơi tôi làm việc. Do công việc thường xuyên phải đi công tác xa nhà, anh trai muốn tôi đến ở cùng với chị dâu cho vui. Với lại anh tôi cũng không yên tâm về chị dâu lắm vì chị ấy đã từng "cắm sừng chồng" một lần rồi. Cũng may đứa con là của anh tôi nên hai người không chia tay. Bây giờ chị dâu đối xử tốt với nhà nội, quan tâm chồng và biết cách chăm sóc con nên anh tôi cũng nguôi ngoai nỗi đau vợ ngoại tình.

Mấy hôm nay, ngồi nhà rảnh rỗi, tôi xem phim kinh dị nhiều quá nên đêm nào cũng nằm mơ. Tối qua khi chuẩn bị đi ngủ, tôi nhìn thấy có bóng người đứng ở ban công, đến khi mở cửa thì không thấy nữa. Khi đó tôi tự nhủ lòng, có lẽ do xem phim nhiều nên tôi bị ám ảnh.