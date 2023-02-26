Khi chị mang bầu, mọi sự bắt đầu có dấu hiệu rõ rệt. Chị biết đàn bà mang bầu là hay nhạy cảm, sẽ chẳng được đàn ông yêu chiều như trước. Vợ chồng chị cũng không ngủ chung vì sợ phải có quan hệ vợ chồng, ảnh hưởng tới thai nhi mà chị đã mong mỏi suốt thời gian dài. Chỉ là sự nhạy cảm của chị cũng không có sai khi chị bắt đầu cảm thấy anh có người đàn bà khác.

Đã hơn 2 năm sống cùng nhau nhưng chị vẫn một mực tin chồng mình chung tình dù cho bao người nói ra nói vào. Những ngày chị được anh chăm sóc, yêu thương có lẽ đã làm cho chị tin tưởng hoàn toàn vào người đàn ông ấy. Nhưng chị đâu hay, sau những lời ngọt ngào có cánh kia chính là khuôn mặt giả tạo, là trái tim nhiều ngăn. Dù anh ta có nói yêu chị nhưng vẫn có thể cùng lúc yêu một người phụ nữ khác.

Những tháng ngày mang bầu gần như trầm cảm vì suy nghĩ, chị hận anh, hận người đàn ông luôn nói lời yêu thương vợ con nhưng lại làm chị đau lòng khi chị đang bụng mang dạ chửa. Giai đoạn cần được vui vẻ, cần được nghỉ ngơi yêu thương nhất thì lại là giai đoạn đau khổ nhất của cuộc hôn nhân.

Anh vẫn vô cùng yêu chiều chị và đứa con trong bụng. Chị cũng làm như không biết chuyện gì. Chị âm thầm theo dõi, để ý anh, để ý từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn của anh. Chị tìm hiểu và biết được, anh đang ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn vô cùng. Những đồng tiền anh làm được không mang về cho con và chị mà lại mang cho gái. Chị đau lòng nhận ra, đã đến lúc hôn nhân của mình đi vào ngõ cụt.

Chị định bụng sẽ bắt tại trận người đàn ông này với hi vọng làm cho anh ta bẽ mặt thế nên ngày đó, chị quyết định theo dõi anh. Biết anh và cô ta hay đưa nhau về nhà riêng của cô ả tầm trưa, chị đã lén thuê taxi đi theo.

Chỉ là lúc mang bầu 8 tháng, nặng nề, bụng to đi lại khó khăn nên chị có nhiều mệt mỏi. Cố phải bám theo chồng bằng được trong bộ dạng bụng mang dạ chửa, chị vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ. Khi chị gọi cửa căn phòng trọ của người đàn bà đó, cô ta ra mở cửa và đập vào mắt chị là anh, người đàn ông tồi tệ ấy đang nằm trên giường của cô ta, chỉ mặc một chiếc quần sịp.

Chị khóc như mưa, đứng đó mà khóc. Cô gái kia ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn thấy bộ dạng luống cuống của anh ta thì… Anh vội chạy ra mặc đồ và bảo chị đi về… nhưng chị nhất định không. Chị không còn sức mà đánh nhau với người đàn bà ấy, chỉ có thể buông những lời cay đắng… Chị hận anh ta, hận người chồng mà chị hết lòng yêu thương.

Chị không về, chị đứng đó rồi đấm đá người chồng mắng chửi cô bồ vô liêm sỉ. Chị khóc rồi lăn ra giữa nhà vì cơn đau đột ngột đến. Cảm xúc căng thằng, sự tức giận đã làm chị không thể nào giữ được đến ngày sinh nở. Chị bắt đầu lên cơn đau quằn quại rồi vỡ ối…

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Trong giây phút hoảng loạn, anh gào lên sợ hãi. Vợ anh sắp sinh ngay nhà tình địch chỉ vì đi đánh ghen. Chuyện này mà lộ ra thì anh sẽ còn mặt mũi nào đối diện với gia đình hai bên, đối diện với con anh. Đang lúc định gọi cấp cứu thì cô bồ của anh lao ra bảo để đó.

Cô ta đeo bao tay, lao vào đỡ đẻ cho vợ của nhân tình. Vừa nói vừa quát, cô ta mắng vợ anh: “Cố lên chứ, rặn như thế mà là rặn à, chị không rặn con chị ngạt bây giờ, chị phải cố lên”. Vừa nói cô ta vừa chỉ đạo chồng chị phải đỡ lấy chị rồi tiếp sức cho chị. Chị sợ hãi nhưng cũng phải nghe theo sự chỉ đạo của người đàn bà ấy. Sau gần 1 tiếng, cuối cùng cũng thành công, con chị chào đời và được cắt dây rốn an toàn rồi sau đó chị được đưa tới viện…

Chị tỉnh dậy trong cơn mơ màng và biết được mình vẫn còn sống sau trận cuồng phong giống như một giấc mơ vậy. Chị không ngờ cái ngày đi đánh ghen lại khiến con chị chịu khổ, cũng không ngờ cô ả bồ kia lại chính là người đỡ đẻ cho chị. Nhưng cũng đúng thôi, vì cô ta chị mới ra nông nỗi này. Hóa ra cô ta chẳng phải loại phụ nữ đứng đường mà còn hẳn hoi là một y tá khoa sản.

Còn anh từ lúc chị sinh con chỉ ngồi bên cạnh, lòng đầy ân hận và sợ hãi. Anh cũng chỉ định chơi bời nào ngờ có cái ngày tồi tệ đó. Sự việc bại lộ, anh không còn mặt mũi nào đối diện với gia đình chị và gia đình mình nhưng người làm chồng, làm cha như anh phải có trách nhiệm lúc này.

Mọi chuyện sau này ra sao, tùy chị định đoạt. Chị chỉ là không còn thiết gì nữa, chẳng còn tâm trạng gì mà nghĩ đến chuyện lăng nhăng của ai kia. Lúc này, chị chỉ biết nhìn đứa con bé bỏng còn thiếu tháng thiếu ngày, nhẹ cân, ôm con vào lòng và khóc vì chị đã khiến con chịu khổ rồi.