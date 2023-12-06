Nuốt nước mắt lấy chồng tàn tật để trả hiếu cho ba mẹ, nửa đêm giật mình tỉnh giấc tôi hốt hoảng khi thấy chồng vốn bị liệt đang làm chuyện đó

Tâm sự 06/12/2023 04:20

Đám cưới của tôi diễn ra trong chớp nhoáng gia đình họ hết sức vui mừng hôn lễ long trọng nhưng bên nhà tôi thì ảm đạm vô cùng, vì từ khi ăn hỏi nạp tài chú rể đều vắng mặt vì nằm liệt 1 chỗ, tôi cưới trong nước mắt.

Tôi lấy Thắng do gia đình nghèo khó, lỡ vay nợ người ta - gọi đó là món nợ ân tình vì từ khi cha bị ốm, kinh tế sa sút gia đình anh đã đỡ đần cho cha mẹ tôi rất nhiều, đỉnh điểm là trong lần anh trai bị tai nạn chẳng biết kiếm tiền đâu chữa chạy nhìn cha mẹ đau buồn anh trai nằm chờ chết tôi đau đớn vô cùng, đúng lúc đó bố anh qua nhà nói cho mượn tiền để chữa trị.

Thật lòng với hành động của cha mẹ anh đã làm tôi cảm động, nhưng sau đó 1 thời gian hai bác có ý muốn cưới tôi cho con trai nhà đó, chẳng may mắn đó là anh ấy lại đang bị liệt do vụ tai nạn cách đây hai năm. Tôi đờ người cha mẹ thương xót chẳng lẽ tuổi thanh xuân đời con gái và cả cuộc đời sau này của tôi lại phải gắn kết với 1 người bị liệt như vậy.

Đau đớn khôn nguôi cha mẹ cũng chẳng nỡ lòng nào nhưng không còn cách nào khác, tiền trả người ta không có hơn nữa lại nợ ân tình lớn như vậy tôi đành nhắm mắt đưa chân. Đám cưới của tôi diễn ra trong chớp nhoáng gia đình họ hết sức vui mừng hôn lễ long trọng nhưng bên nhà tôi thì ảm đạm vô cùng, vì từ khi ăn hỏi nạp tài chú rể đều vắng mặt vì nằm liệt 1 chỗ, tôi cưới trong nước mắt.

Nuốt nước mắt lấy chồng tàn tật để trả hiếu cho ba mẹ, nửa đêm giật mình tỉnh giấc tôi hốt hoảng khi thấy chồng vốn bị liệt đang làm chuyện đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn đến nhanh chóng tôi thay đồ rồi định bụng lên giường sẽ ngủ vì anh đâu có làm được gì, lúc nhìn thấy nhau tôi đờ người vì hình như khuôn mặt đó tôi đã từng gặp nhưng chẳng thể nhớ ra...cũng hỏi han vài câu nhưng rồi im lặng tôi mệt nên nằm ngủ ngay. 

Đang nửa đêm thấy có tiếng động, tôi giật mình tức giấc giật mình thấy anh chồng vốn bị liệt đang nhấc mình để xuống giường, điếng người và hoảng hốt nên tôi ngồi bật dậy có lẽ anh nghe thấy tôi tỉnh giấc nên nhìn lên.

Lúc sau anh giải thích hiện anh đang trong quá trình hồi phục, nhưng chưa tới đâu cả vì vậy dấu không cho ai biết, còn tôi là anh đã gặp từ khi còn học cấp 3 tôi kém anh mấy lớp - nhìn thấy tôi chăm 1 em bé khi đó nó bị ngã tôi đỡ dậy rồi dìu vào phòng y tế, chính từ lần đó anh đã thích tôi, nên muốn bố mẹ cưới tôi về làm vợ.

Tôi nghe mà ngỡ truyện ngôn tình, hóa ra số phận tôi còn may mắn khi lấy được người chồng yêu thương mình anh cũng đang dần hồi phục thế nên cuộc sống này có lẽ ý nghĩa hơn tôi nghĩ và thật mong chờ 1 cuộc sống an nhiên hạnh phúc. 

Biết anh đã có người yêu, tôi vẫn quyết lao vào giành lấy, để rồi chết lặng khi đêm tân hôn đang lúc cao trào chồng gọi tên người yêu cũ

Biết anh đã có người yêu, tôi vẫn quyết lao vào giành lấy, để rồi chết lặng khi đêm tân hôn đang lúc cao trào chồng gọi tên người yêu cũ

Chị thủ thỉ tâm tình, dắt mẹ anh đi spa làm đẹp, mua váy vóc, quần áo. Rồi chị bảo, tiếc rằng chị gặp anh quá muộn, chị ao ước có mẹ chồng như mẹ anh. Bà hơi sững lại, rồi bảo chị yên tâm mọi việc đã có bà lo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 47 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 16 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu