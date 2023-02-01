Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng đâu vội ra ngoài tìm thì tôi chết sững với tiếng động kỳ lạ và cảnh tượng trong phòng giúp việc

Tâm sự 01/02/2023 17:27

Việc gì Duyên cũng làm ngon lành, gọn ghẽ, khiến tôi không những biết ơn chồng đã tìm được người giúp việc ưng ý mà còn đề xuất tăng lương cho Duyên chỉ sau nửa năm Duyên ở với gia đình tôi.

Không rõ tôi và Hưng ai là người “dính” tình yêu “sét đánh” trước? Chỉ biết rằng ngay buổi đầu ngồi cùng bàn trong lớp học tiếng Anh buổi tối ở một trung tâm trong phố, hai đứa tôi đã phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Để dù sau đó mặc dù Hưng biết tôi hơn anh 2 tuổi nhưng anh vẫn cương quyết “giữ” tôi bằng một đám cưới đầm ấm, đầy đủ bố mẹ, họ hàng đôi bên khi tôi và anh đã trải 2 năm yêu nhau tha thiết. Bố mẹ tôi có nhà khá rộng chỉ cách nhà của bố mẹ Hưng vài con phố, nhưng thuyền theo lái gái theo chồng tôi không thể bắt Hưng ở rể được.

Biết tâm sự của tôi muốn có một chỗ ở dù nhỏ cũng được miễn là riêng tư nên Hưng “vận động” bố mẹ hai bên cho vay mượn cộng với tiền mừng cưới và vốn riêng bấy lâu của 2 đứa để mua một căn hộ chung cư mini khi tôi có bầu được 5 tháng.

Vợ chồng tôi hạnh phúc đón bé gái đầu lòng khi Hưng bước qua tuổi 26 và tôi 27. Hưng là nhân viên của công ty môi giới bất động sản, còn tôi là nhân viên của một ngân hàng tư nhân nên việc nghỉ dài ngày ở nhà chăm con là không thể.

Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng đâu vội ra ngoài tìm thì tôi chết sững với tiếng động kỳ lạ và cảnh tượng trong phòng giúp việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần hết tiêu chuẩn nghỉ sinh tôi bàn với Hưng thuê người giúp việc, bởi ông bà nội, ngoại đều còn ở tuổi lao động trong cơ quan nhà nước, nên không thể trông giữ em bé cho vợ chồng tôi được. Không những Hưng ủng hộ ý tưởng của tôi mà anh còn tích cực tìm mối qua bạn bè, qua trung tâm để tôi sớm trở lại công ty khi thuê được người làm như mong muốn.

Do đặc thù công việc, Hưng có nhiều mối quan hệ nên chưa đến ngày tôi phải đi làm, Hưng đã đưa về nhà một cô gái trẻ, khỏe mạnh có khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói nhẹ nhàng, chất phát mang âm hưởng vùng quê.

Cô gái tên Duyên 20 tuổi, văn hóa xong lớp 11, nên tôi không cần nhiều thời gian để chỉ bảo cho cô việc nội trợ, việc sử dụng máy móc, thiết bị gia dụng trong nhà. Duyên đã có 1 năm chăm con nhỏ cho chị gái ở quê, nên tôi hoàn toàn yên tâm khi giao con cho em.

Việc gì Duyên cũng làm ngon lành, gọn ghẽ, khiến tôi không những biết ơn chồng đã tìm được người giúp việc ưng ý mà còn đề xuất tăng lương cho Duyên chỉ sau nửa năm Duyên ở với gia đình tôi. Thật ra có một việc tế nhị tôi không thích ở Duyên đó là em tắm khi đêm đã muộn. Mấy lần nhắc nhở nhưng Duyên bẽn lẽn rằng em quen như vậy từ ngày ở quê, bởi nhà tắm ở quê rất sơ sài, em đợi mọi người ngủ hết mới dám tắm, lâu dần thành quen khó bỏ…

Thôi, cũng chẳng có gì to tát vả lại Duyên ở buồng riêng, gần nhà tắm nên cũng không ảnh hưởng, phiền lụy gì đến vợ chồng con gái của tôi. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy khi mà cách đây chưa đầy một tuần tôi đã mục sở thị, bắt tận tay Hưng và cô giúp việc trẻ tên Duyên đang quấn lấy nhau trong phòng riêng của Duyên.

Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng đâu vội ra ngoài tìm thì tôi chết sững với tiếng động kỳ lạ và cảnh tượng trong phòng giúp việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do trong bữa tiệc mừng con gái tròn năm, vui bạn tôi uống hết li bia nên đi ngủ sớm. Đến nửa đêm tỉnh giấc không thấy Hưng đâu, nghĩ anh đang dùng nhà vệ sinh nên dù có nhu cầu tôi cũng ráng đợi. Vậy mà càng đợi càng không thấy Hưng trở vào, sốt ruột tôi mở cửa phòng ra toilet và chết sững vì cảnh tượng thấy được khi vô tình nghe những tiếng động nhạy cảm phát ra từ phòng Duyên…

Hưng tỏ ra ân hận, nhanh mồm thú nhận rằng đây là lần đầu? Là lỗi do Duyên hay tắm khuya làm anh mất ngủ rồi không kiềm chế nổi! Ô hay! Người giúp việc tắm khuya thì liên quan gì đến chuyện mèo mả gà đồng ấy nhỉ? Và có chắc đây là lần đầu Hưng phạm lỗi không?

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