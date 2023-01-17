Nhưng dù có trấn an bản thân mình bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng giống như nhiều chị thường xuyên phải xa chồng khác, cũng lo mất chồng lắm. Chẳng ai muốn mái ấm mình bỏ bao công sức xây dựng, tự dưng một ngày có người phụ nữ khác xen vào làm nó tan nát, con mình phải bơ vơ. Vậy là tôi cũng học theo chị em, tìm cách giữ chồng.

Tôi và chồng cưới nhau được 3 năm và hiện tại đã có một công chúa 2 tuổi. Chồng tôi thỉnh thoảng vẫn phải đi công tác xa nhà nên hầu như tôi tự mình lo chuyện nhà cửa và con cái. Nhiều chị em trong cơ quan vẫn hay trêu, chồng đã như thế không longoại tình à, tôi chỉ biết cười. Nếu anh có tính ấy thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào được. Thôi thì vợ chồng còn sống được với nhau ngày nào thì cố gắng hạnh phúc ngày ấy, vậy là cũng mãn nguyện rồi.

- Chị mua đai nịt bụng mà chị em mình vẫn dùng sau sinh ấy, đêm đi ngủ chị cứ nịt chặt hai cái vào, giảm rõ rệt luôn đấy. Lúc đầu hơi khó chịu nhưng sau là quen.

Nhiều người rủ tôi đi tập gym để lấy lại vóc dáng nhưng ngặt nỗi một mẹ một con, tối đến biết nhờ ai trông con cho mà đi. Uống mấy loại thuốc giảm cân thì tôi chẳng dám, chỉ sợ tiền mất tật mang. Một hôm cô bạn mới đi làm trở lại sau sinh rỉ tai tôi bảo:

Tôi giao hẹn với chồng hàng ngày phải facetime với hai mẹ con mỗi tối, chồng cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm vì anh rất nhớ con gái. Thế nhưng cái khoản đau đầu nhất của tôi chính là cái bụng ngấn mỡ khiến tôi tự ti không dám mặc lại váy áo đi làm, dù ngày con gái tôi cũng là đứa điệu ra trò.

Đơn giản thế mà tôi không nghĩ ra. Đêm đầu tiên nịt 2 cái nịt bụng vào người đúng là khó chịu thật, cả đêm mất ngủ nhưng tôi kiên quyết không tháo ra. Chỉ sau 1 tuần nịt bụng tôi đã tự tin diện chiếc váy bó đầu tiên sau 2 năm qua, tuy nhiên để có thân hình như hồi con gái thì có lẽ còn phải nịt bụng vài tháng nữa.

Một lần chồng tôi đi công tác về, nhìn thấy thân hình vợ thay đổi đáng kể thì cứ nức nở khen, rồi còn trêu: “Động lực nào khiến vợ giảm eo nhanh như vậy. Hay là ở công ty có anh nào rồi”. Tôi nguýt chồng một cái rõ dài nhưng không muốn cho anh biết việc mình đang nịt bụng. Đêm ấy tôi giả vờ làm việc tới tận khuya, chồng rủ vào đi ngủ thì bảo anh ngủ trước đi. Chồng có lẽ đợi lâu không thấy vợ ra nên cũng đành ôm con gái ngủ trước. Sáng hôm sau anh nhìn tôi dò xét, tôi lại lén lút vào nhà tắm tháo cái nịt bụng ra. Anh ở ngoài gõ cửa, tôi loay hoay mãi mới tháo được 2 cái nịt bụng ra khiến anh phải đợi lâu làm anh phát bực. Nhưng thôi kệ vì tương lai cái eo nên tôi phải cố gắng.

Đêm ấy tôi vẫn nịt bụng như bình thường nhưng vì tối nấu nhiều đồ ăn ngon quá tôi lỡ ăn nhiều thế nên lúc lên giường nịt bụng chặt không thở nổi. Cố chịu cho tới khi đau bụng quá tôi phải lao vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra. Chồng lúc này hỏi thẳng tôi: “Em nghén rồi hả? Khai mau, em chửa với thằng nào”. Quá giận chồng tôi cho anh cái tát trời giáng rồi đi thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại.

Mấy hôm sau vợ chồng giận nhau, chẳng ai nói với ai lời nào. Chồng ôm gối còn tôi ôm con ngủ. Cho tới đêm ấy, tự dưng tôi thấy người lạnh lạnh định kéo chăn đắp thì hốt hoảng khi sờ trên người mình chẳng thấy quần áo đâu cả.

Tôi cố dụi mắt rồi mở ra nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, tôi giật b.ắn mình khi thấy chồng đang ngồi ở cuối giường, tay đang mân mê cái đó - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cố dụi mắt rồi mở ra nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi giật b.ắn mình khi thấy chồng đang ngồi ở cuối giường, tay đang mân mê cái đó: cái nịt bụng của tôi.

- Chồng không đi ngủ à, làm vợ hết cả hồn. Mà đồ của vợ đâu hết rồi vậy.

- Chồng cởi ra đấy. Thì ra vợ nịt bụng thế này để giảm eo đúng không? Vợ làm thế làm gì, vợ có biết làm như thế đi ngủ sẽ khó chịu lắm không. Eo vợ có to thế chứ to nữa thì cũng có làm sao đâu vợ. Vợ không mặc được váy size M thì vợ mặc size L, XL… có khi nào chồng chê đâu, còn người đời ai nói mặc họ. Vợ sống với chồng với con chứ có sống với họ đâu.

Chồng vừa nói vừa ôm chặt tôi vào lòng khiến tôi cũng không cầm được nước mắt. “Vợ đừng nịt bụng thế này khi ngủ nữa vợ nhé, cứ để cho cơ thể thoải mái hoạt động ban đêm đi. Chèn ép là nó sinh bệnh đấy”. “Vợ biết rồi, vợ sẽ không làm thế nữa đâu”.