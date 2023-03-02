Nửa đêm tỉnh dậy không thấy chồng bên cạnh, tôi mon men đi tìm thì choáng váng trước hai bóng hình ấy, bên trong còn vang lên tiếng rõ mồn một đầy run rẩy

Tâm sự 02/03/2023 03:34

Tôi bủn rủn chân tay nghe tiếng chồng nói bên trong, mở cửa ra, tôi kinh hãi trước cảnh tượng không tin nổi.

Được một thời gian ngắn thì cô ô sin đùng đùng xin nghỉ việc. Tôi cuống lên vì lo lắng. Tôi hỏi lý do vì sao thì cô ta bảo lương thấp quá, giờ còn không đủ trả tiền nhà trọ. Tôi thấy thế thì đồng ý tăng lương, còn bảo thợ đến sửa lại căn phòng phía sau bếp cho cô ô sin ở.

Sinh con thứ 2 thì tôi đuối sức, bố mẹ hai bên đều ở xa và không thể lên chăm sóc tôi nên tôi đành chọn biện pháp cuối cùng là thuê ô sin. Nói thật chứ tôi mà khỏe mạnh thì chẳng phải dùng đến biện pháp này bởi tôi ghét có người lạ xuất hiện trong căn nhà của mình.

Cô ô sin tôi tìm được nghe bảo là họ hàng “b.ắn đại bác cũng không tới” của chồng tôi. Nể vì có quen biết nên tôi đồng ý. Được cái, cô gái này làm gì cũng nhanh nhẹn, sạch sẽ nên tôi khá ưng. Sau 3 tháng canh chừng, thấy cô ta cũng ngoan và không có ý gì với chồng tôi nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Đến tháng thứ 5 thì tôi đành phải quay lại làm việc vì sếp không đồng ý cho việc nghỉ thêm của tôi. Nói thật là sau hai lần sinh nở, tôi thấy chán nhiều thứ, cơ thể thì khi nào cũng mệt mỏi, chồng có đòi hỏi thì tôi cũng làm cho có lệ chứ chả tha thiết gì nữa. Người ta bảo phụ n.ữ s.inh xong thay đổi nhiều, có người còn bị rơi vào trạng thái trầm cảm, tôi nghĩ mình chắc cũng thuộc vào dạng đó.

Nửa đêm tỉnh dậy không thấy chồng bên cạnh, tôi mon men đi tìm thì choáng váng trước hai bóng hình ấy, bên trong còn vang lên tiếng rõ mồn một đầy run rẩy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được một thời gian ngắn thì cô ô sin đùng đùng xin nghỉ việc. Tôi cuống lên vì lo lắng. Tôi hỏi lý do vì sao thì cô ta bảo lương thấp quá, giờ còn không đủ trả tiền nhà trọ. Tôi thấy thế thì đồng ý tăng lương, còn bảo thợ đến sửa lại căn phòng phía sau bếp cho cô ô sin ở. Quả thật, bây giờ cô ấy mà nghỉ là tôi c.hết chắc. Dù sao thì cô ta cũng đã làm ở nhà tôi gần 1 năm trời. Con tôi cũng quý cô ấy. Tôi nghĩ, thôi thà mất thêm một ít tiền để giữ cô ta còn hơn là chạy đôn chạy đáo tìm người mới để thay thế.

Nhưng tôi không ngờ rằng, đó chính là quỷ kế của cô ta. Cô ta làm thế để tăng giá trị của bản thân, để khiến cho tôi sợ mà không dám làm phật ý cô ta.

Chồng tôi nghe chuyện chỉ bảo: “Thôi em làm gì thì tùy em, nhà này mọi thứ là của em, em muốn làm gì cũng được”. Chồng tôi là tuýp người thoải mái, chả bao giờ để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Thế mà chỉ trong một đêm, mọi thứ đã bị đảo lộn và sự thật bấy lâu nay về cô ô sin quỷ quyệt cuối cùng cũng bị tôi lật tẩy. Bình thường, tôi ngủ rất say và ngủ rất sớm. Bởi tôi rất mệt sau một ngày dài phải vật lộn với công việc, tối về con lại đòi. Nhưng hôm đó, tôi lại tỉnh giấc giữa đêm vì trước khi ngủ tôi có uống một cốc nước đầy. Tôi ngồi dậy, thấy lạ vì chỗ chồng tôi đang nằm trống trơn. Tôi đi ra nhà vệ sinh, giải quyết xong tôi lại đi ra phía sau bếp xem thế nào thì thấy phòng của cô ô sin sáng đèn. Tò mò, tôi tới gần cửa để nghe ngóng.

Nửa đêm tỉnh dậy không thấy chồng bên cạnh, tôi mon men đi tìm thì choáng váng trước hai bóng hình ấy, bên trong còn vang lên tiếng rõ mồn một đầy run rẩy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên trong, tiếng chồng tôi vọng ra rõ mồn một: “Ngoan nào, người em hỏng như tối qua anh còn sửa được nữa là cái khóa váy này. Hay anh mua váy mới cho em nhé, lần sau anh hứa sẽ kéo váy em xuống thật cẩn thận”. Tôi bủn rủn chân tay khi nghe những gì chồng tôi nói. Thì ra cả hai đã vụng trộm ngay trước mắt tôi và bày ra kế để tôi cho cô ta ở luôn trong nhà. Tôi quá ngu muội nên mới “nuôi ong tay áo”.

Tôi vội đi lấy chìa khóa phòng đó rồi bước vào trong sự ngỡ ngàng của chồng tôi và cô ô sin. Dù sao thì bây giờ, tôi cũng đã biết được sự thật họ đã làm gì trong ngôi nhà của tôi và tôi biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh này.

Nửa đêm nghe chồng thủ thỉ ân ái ‘Vợ anh say rồi, mình cứ thỏa sức đi em’, vợ nghiến răng mở đèn sáng rực, cảnh tượng hai người quấn nhau trước mắt khiến cô ngã quỵ

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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