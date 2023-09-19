Nửa đêm nghe tiếng vợ gào thét dữ dội, tôi chạy vào phòng rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng hãi hùng trước mắt

Tâm sự 19/09/2023 18:50

Nhưng từ khi sinh con trai đầu lòng, vợ tôi bắt đầu có sự thay đổi trong tính cách.

Vừa đặt chân đến cổng, tôi đã nghe tiếng hàng xóm hét “phá cửa, nhanh lên”, vội xông vào, tôi lạnh người khi thấy cảnh tượng bên trong". Tôi cũng là một người chồng có vợ mới sinh con và rất thấu hiểu cho hoàn cảnh cũng như nỗi lòng của bạn. Chính tôi cũng suýt phạm phải những sai lầm khủng khiếp mà có lẽ phải trả giá bằng thảm cảnh gia đình. Cũng may tôi đã thức tỉnh kịp thời và sửa chữa sai lầm.

Ngày trước vợ tôi tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng có chút nhan sắc và ăn nói dịu dàng. Bố mẹ tôi thương vợ tôi nhất trong 3 cô con dâu trong nhà. Bởi em biết sống, hiểu chuyện và hiếu thảo với bố mẹ chồng.

Sau khi cưới 1 năm, vợ chồng tôi xin phép ra ở riêng. Bố mẹ hai bên cho một số vốn cùng với tiền dành dụm được, vợ chồng tôi mua mảnh đất, cất căn nhà nhỏ xinh theo đúng thiết kế của vợ tôi. Em muốn không gian sống phải theo ý mình để có thể thư giãn sau khi đi làm về.

Nửa đêm nghe tiếng vợ gào thét dữ dội, tôi chạy vào phòng rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng hãi hùng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ khi sinh con trai đầu lòng, vợ tôi bắt đầu có sự thay đổi trong tính cách. Em không còn dịu dàng, nhẫn nhịn nữa mà trở nên bất đồng, nhăn nhó. Mỗi khi tôi làm gì không hài lòng, vợ đều cáu kỉnh mắng mỏ tôi. Thậm chí có lần em còn đòi bế con đi giữa đêm chỉ vì tôi quên pha cho em ly sữa nóng. Vì vợ mới sinh con nên tôi cố nhẫn nhịn cho qua chuyện.

Con tôi không hề dễ dàng như những đứa bé khác. Nó hết bệnh vặt lại khóc lóc cả đêm. Hai tháng đầu tôi còn phụ vợ chăm con, bồng bế mỗi khi con khóc đêm. Nhưng hai tháng nay tôi gần như không còn đủ sức lực nữa. Tôi phải đi làm, về nhà là công việc nhà cửa bù đầu lên nên tối tôi ra phòng khách ngủ, mặc kệ vợ tự xoay xở với con.

Không nghe vợ càu nhàu gì, tôi cứ tưởng em tự lo được. Nào ngờ đêm qua, tôi bị vợ hù cho một trận nhớ hồn. Đang say ngủ, tôi bỗng nghe tiếng vợ gào thét dữ dội trong phòng. Quá hoảng sợ, tôi lao vào phòng như tên bắn rồi chết điếng khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt.

Vợ tôi đang vò đầu bứt tóc la hét bên cạnh đứa con đỏ hỏn nằm khóc lóc bên cạnh. Đáng sợ hơn, bên cạnh vợ tôi là chiếc nhiệt kế đã bị vỡ và giọt thủy ngân còn đang lăn lóc trên dưới nền nhà.

Quá hoảng sợ, tôi vội vã bế con và kéo chạy ra ngoài phòng khách rồi vào phòng ngủ dọn dẹp giọt thủy ngân kia. Khi đưa vợ con đến viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo với tôi rằng vợ tôi có dấu hiệu bị trầm cảm sau sinh. Chị ấy còn dặn dò tôi phải chú ý chăm sóc cho vợ, đừng để em một mình chăm con nữa, sẽ nguy hiểm lắm.

Khi đưa vợ con về nhà, tôi chủ động bế con cả đêm cho vợ ngủ. Chắc ngày mai tôi phải tìm người giúp việc để chăm sóc vợ con tôi thôi. Tôi sợ quá rồi. Các mẹ ơi, có cách nào giúp vợ tôi nhanh chóng trở lại bình thường không? Mong các mẹ giúp tôi với.

Đi ngang qua phòng bố chồng, mùi hôi nồng nặc xông thẳng vào mũi, tôi bàng hoàng khi phát hiện sự thật này về em dâu

Đi ngang qua phòng bố chồng, mùi hôi nồng nặc xông thẳng vào mũi, tôi bàng hoàng khi phát hiện sự thật này về em dâu

Tôi cắn răng dọn dẹp, lau chùi cẩn thận lại phòng của bố chồng. Sau đó, tôi nói chuyện rõ ràng với bố chồng, ông kể tôi nghe câu chuyện gia đình bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng