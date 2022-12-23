Nửa đêm chị giúp việc đập cửa, mở cửa thấy chị ôm bụng nằm dưới đất, máu me chảy ồ ạt, vội đưa đến bệnh viện, tôi chết đứng khi phát hiện sự thật động trời

Tâm sự 23/12/2022 05:04

Tôi hỏi rút cuộc là thế nào, biết không thể giấu được chị mới kể cho tôi nghe mọi chuyện. Rằng cách đây gần 2 tháng, trong một lần chồng tôi say rượu, chị ôm cu Tít ngủ trong phòng, anh ấy nhầm chị là tôi nên mới gây ra chuyện.

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, con trai tròn 2 tuổi. Nhà tôi ở ngoại thành, hai đứa không sống chung với bố mẹ chồng. Chồng làm trong ngành xây dựng, còn tôi là nhân viên truyền thông, kinh tế hai vợ chồng khá ổn định. Tôi sinh con xong 6 tháng phải đi làm thì bà nội ngoại lên bế cháu đỡ đần, nhưng khi con 1 tuổi thì ông bà cũng bận nên tôi thuê giúp việc.

Giúp việc cũng là người trong huyện, chị gần 40 tuổi, không lấy chồng. Tôi rất ưng ý vì chị biết việc, chăm con khéo, việc nhà cũng vun vén đâu vào đấy. Chị ở cách nhà tôi có gần 20 cây, nhưng ở lại cùng nhà luôn cho tiện. Cuối tuần tôi được nghỉ, vẫn để chị về nhà bình thường, lương thưởng tôi trả cho chị cũng không thiệt thòi gì.

Nửa đêm chị giúp việc đập cửa, mở cửa thấy chị ôm bụng nằm dưới đất, máu me chảy ồ ạt, vội đưa đến bệnh viện, tôi chết đứng khi phát hiện sự thật động trời - Ảnh 1
Tôi rất ưng ý vì chị biết việc, chăm con khéo, việc nhà cũng vun vén đâu vào đấy - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 1 tuần, chồng tôi phải đi công trình 3 ngày. Đêm hôm đó đang ngủ thì thấy chị giúp việc đập cửa phòng tôi, tôi mở cửa ra, hốt hoảng khi thấy chị ôm bụng nằm bẹp dưới đất, máu me chảy ồ ạt. Tôi hoảng quá, ôm con gửi sang nhà hàng xóm rồi gọi taxi đưa chị đi bệnh viện ngay.

Tôi chết điếng người khi bác sĩ nói chị bị sảy thai. Bác sĩ bảo tôi mau đi làm giấy tờ, thủ tục cho chị làm phẫu thuật. Tôi làm theo như cái máy, người ngợm không nghĩ được cái gì. Hút thai xong, chị được chuyển về phòng hậu phẫu nằm nghỉ ngơi. Chị ta tránh tôi, cứ ngại ngần không dám nói. Tôi cũng không hỏi gì, dù trong lòng như lửa đốt.

Nửa đêm chị giúp việc đập cửa, mở cửa thấy chị ôm bụng nằm dưới đất, máu me chảy ồ ạt, vội đưa đến bệnh viện, tôi chết đứng khi phát hiện sự thật động trời - Ảnh 2
Tôi nghe chuyện như sét đánh bên tai, thật sự choáng váng đến mức đứng không vững - Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, tôi còn phải xin nghỉ việc ở nhà chăm chị. Tôi hỏi rút cuộc là thế nào, biết không thể giấu được chị mới kể cho tôi nghe mọi chuyện. Rằng cách đây gần 2 tháng, trong một lần chồng tôi say rượu, chị ôm cu Tít ngủ trong phòng, anh ấy nhầm chị là tôi nên mới gây ra chuyện. Lúc tỉnh dậy anh đã xin lỗi chị rất nhiều, chị cũng không hề biết mình có thai.

Tôi nghe chuyện như sét đánh bên tai, thật sự choáng váng đến mức đứng không vững, giờ tôi không biết phải làm sao nữa. Chồng tôi mới về, tôi bảo chị giúp việc ốm nên cho nghỉ mấy hôm, anh cũng chưa biết chuyện, tôi phải làm sao bây giờ đây?

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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