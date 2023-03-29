Nửa đêm trằn trọc mãi không ngủ được, bỗng thấy vợ len lén cầm thứ gì đó vào nhà vệ sinh, chứng kiến cảnh tượng sau đó khiến tôi tái mặt

Cho đến một ngày tôi mất ngủ, lúc đấy gần 12 giờ đêm rồi mà trằn trọc mãi, cố nhắm mắt dỗ cơn buồn ngủ, tôi thấy vợ len lén cầm thứ gì đó ra nhà vệ sinh.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 2 năm, chưa sinh con vì vợ nói muốn kế hoạch, giờ cả hai còn trẻ, nên đầu tư cho sự nghiệp, chuẩn bị kinh tế vững vàng trước mới sinh con. Tôi tôn trọng vợ nên đồng ý. Hiện tại, thu nhập của hai đứa không phải thấp, lại không nhiều vướng bận nên tôi có điều kiện chăm sóc, chiều chuộng vợ hơn. Chúng tôi sống với nhau rất êm đềm, hạnh phúc. Phải thú thật, đời sống chăn gối của vợ chồng tôi không tốt lắm, tôi không phải là người có nhu cầu quá cao, còn vợ thì ngược lại. Một tuần chúng tôi chỉ gần nhau độ 2 lần, tôi biết không đủ với vợ nên tôi rất chiều vợ, coi như bù đắp lại. Thời gian đầu, thấy cô ấy cũng bức bối lắm, nhưng độ 3 tháng trở lại đây, tôi thấy vợ vui vẻ hơn, không còn nhăn nhó, cáu kỉnh nữa, nghĩ là vợ thông cảm cho mình nên tôi cũng mừng.

Ảnh minh họa: Internet Cho đến một ngày tôi mất ngủ, lúc đấy gần 12 giờ đêm rồi mà trằn trọc mãi, cố nhắm mắt dỗ cơn buồn ngủ, tôi thấy vợ len lén cầm thứ gì đó ra nhà vệ sinh. Tự dưng sinh nghi nên tôi đi theo, vợ chốt khóa trong, tôi áp sát tai nghe thấy cô ấy bắt đầu rên rỉ, thở dốc. Vì quá sốc khi biết vợ làm gì, tôi đập cửa ầm ầm, ép cô ấy mở cửa bằng được, nhìn thấy thứ cô ấy cầm trên tay tôi choáng váng, ngay sau đó là cảm giác tức giận, tổn thương, vì không kiềm chế được tôi đã tát vợ một cái rất mạnh.

Cô ấy xấu hổ, cúi gằm mặt không nói nổi câu nào. Tôi mắng vợ không tiếc lời, bảo cô ấy thật ghê tởm, thật bệnh hoạn, rằng tôi khinh thường vợ. Vợ tôi chỉ biết khóc, cuối cùng cô ấy thú nhận rằng thời gian ở bên tôi, cô ấy chưa bao giờ thỏa mãn, chỉ là cố tình tỏ ra vui vẻ để tôi thoải mái thôi. Ảnh minh họa: Internet Tôi nghe mà choáng, hóa ra là như vậy, tự dưng thấy lúng túng không biết làm gì. Từ hôm ấy đến giờ, đã 3 ngày hai đứa không nói chuyện, tôi biết vợ ngại nên cũng khó xử, còn tôi cũng thấy mặc cảm kinh khủng, tôi nên làm thế nào bây giờ đây? Tự dưng thấy lo lắng cho cuộc hôn nhân này, bây giờ cô ấy “tự xử”, liệu sau này có cắm sừng tôi không?

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