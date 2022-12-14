Nửa đêm tôi lò dò xuống tầng dưới tìm vợ thì thấy đèn nhà tắm lờ mờ sáng, vừa mở cửa tôi giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 14/12/2022 10:14

Gần đây, tôi làm việc ở nhà nên có thời gian dành cho vợ con hơn. Tuy thế, vợ vẫn ít khi nói chuyện với tôi, chỉ trừ những lúc tôi hỏi đến. Cô ấy lúc nào cũng buồn bã, cúi mặt.

Tôi thừa nhận mình là một người đàn ông cuồng công việc. Tôi hiện đang là giám đốc công ty, thu nhập hàng tháng rất cao nhưng áp lực công việc cũng cao, và tôi phải đi tiếp khách hàng, đối tác, đi ăn nhậu, đi công tác liên tục. Thời gian ở nhà của tôi rất ít. Tình cảm vợ chồng cũng nhạt đi nhiều nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình đưa tiền nhiều cho vợ là cô ấy sẽ vui thôi. Có khi, cả tháng chúng tôi chưa gặp mặt, không nói chuyện với nhau. Tôi đi làm về khi vợ con đã ngủ.

Gần đây, tôi làm việc ở nhà nên có thời gian dành cho vợ con hơn. Tuy thế, vợ vẫn ít khi nói chuyện với tôi, chỉ trừ những lúc tôi hỏi đến. Cô ấy lúc nào cũng buồn bã, cúi mặt.

Nửa đêm tôi lò dò xuống tầng dưới tìm vợ thì thấy đèn nhà tắm lờ mờ sáng, vừa mở cửa tôi giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm qua, nửa đêm rồi vợ bỗng biến mất. Tôi đi tìm, thấy nhà tắm tầng dưới có sáng đèn lờ mờ nên xuống. Khi thấy mái tóc giả đang treo trên tay nắm cửa ở nhà tắm, tôi giật mình.

Nhìn vào cửa, thấy vợ đang ôm bụng đau đớn, ngồi bệt dưới nền nhà, mặt tái xanh, tôi càng sốc hơn khi thấy tóc cô ấy lởm chởm, ngắn ngủn.

Qua cơn đau, vợ mới nói rằng cô ấy bị ung thư tử cung. Bốn tháng trước, cô ấy đã cắt bỏ tử cung và hóa trị nhưng dạo này lại bị đau lại.

Nghe vợ nói, tôi sững sờ vì quá sốc. Vợ đau bệnh, nằm viện 20 ngày cũng là lúc tôi đi công tác liên miên nên không hề quan tâm đến. Người chăm sóc cô ấy là ai, tôi cũng không hề biết. Giờ nghe vợ nói, tôi càng tự trách mình hơn.

Nửa đêm tôi lò dò xuống tầng dưới tìm vợ thì thấy đèn nhà tắm lờ mờ sáng, vừa mở cửa tôi giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ đêm qua đến giờ, vợ cứ nằm cuộn tròn trên giường, rên rỉ vì đau đớn. Thấy vợ đau, tôi cũng đau theo. Tôi phải làm sao để giúp đỡ vợ và chuộc lại lỗi lầm do sự vô tâm của mình đem lại đây? Tôi lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của vợ quá.

Trong cơn men, tôi trót dại 'qua đêm' cùng bạn thân của chồng sắp cưới, tờ mờ sáng tỉnh dậy nhìn người bên gối mà tê tái tim gan

Trong cơn men, tôi trót dại 'qua đêm' cùng bạn thân của chồng sắp cưới, tờ mờ sáng tỉnh dậy nhìn người bên gối mà tê tái tim gan

Có men rượu trong người nên tôi đánh mất lý trí, để mặc bản thân trôi theo cảm xúc. Tôi bỗng ham muốn một vòng tay khác ngoài bạn trai, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, muốn phiêu lưu tình ái một chút trước đi bước chân vào hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự vợ chồng tâm sự tình yêu góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 20 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 20 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa