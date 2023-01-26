Nửa đêm thấy phòng anh trai sáng đèn, tôi ghé qua xem thử thì đứng không vững khi chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng bên trong

Tâm sự 26/01/2023 10:58

Đợt đó, anh tôi có bạn gái, còn dẫn cả chị ấy về ra mắt, nghe đâu định cuối năm cưới nhưng đùng cái chia tay. Tôi có gạn hỏi mãi thì anh nói anh bị chị đá vì đi theo một gã đàn ông nào đó giàu có hơn.

Nhà tôi có 2 anh em. Anh trai tôi tài giỏi bao nhiêu thì tôi trái ngược với anh bấy nhiêu. Nhưng bố mẹ tôi lại rất công bằng. Ông bà chưa bao giờ so sánh hay phàn nàn về kết quả học tập của tôi. Kể cả anh tôi cũng vậy, họ luôn gieo cho tôi một ý nghĩ "trên đời này ai cũng có tài riêng và ai sinh ra cũng đều có ý nghĩa".

Và như vậy, dù hàng năm nhận bảng điểm học tập có phần lẹt đẹt nhưng bố mẹ tôi và anh tôi vẫn vui vẻ động viên, mua quà cho tôi. Không khí gia đình tôi lúc nào cũng cực kỳ ấm áp, tôi luôn lấy anh làm hình mẫu lý tưởng cho mình.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, được sự dìu dắt miệt mài của anh trai tôi cũng đỗ vào một trường đại học bình thường tại thủ đô. Anh trai tôi đã đi làm và tự mua được nhà, tôi lên đó ở cùng anh luôn. Không chỉ giỏi mà anh tôi nấu ăn cũng rất ngon. Mọi việc trong nhà đều do anh quán xuyến hết. Thực sự, nhiều lúc tôi có cảm giác anh là người mẹ thứ 2 của tôi chứ chẳng phải là một ông anh trai bề ngoài lạnh lùng nam tính thường thấy.

Nửa đêm thấy phòng anh trai sáng đèn, tôi ghé qua xem thử thì đứng không vững khi chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đợt đó, anh tôi có bạn gái, còn dẫn cả chị ấy về ra mắt, nghe đâu định cuối năm cưới nhưng đùng cái chia tay. Tôi có gạn hỏi mãi thì anh nói anh bị chị đá vì đi theo một gã đàn ông nào đó giàu có hơn. Phụ nữ mà, họ có thể nói yêu mình nhưng lựa chọn cuối đời vẫn là điều tốt nhất. Lúc đó tôi cảm thấy rất thương anh mình, phải có phước lắm mới lấy được anh tôi làm chồng.

Nhưng anh tôi chẳng buồn bã lâu, anh lao vào công việc như điên. Rảnh là lại tụ tập chơi game. Anh ít khi ra ngoài nhậu nhẹt, có chơi bời cũng rủ bạn bè về nhà làm vài chầu bia. Ở công ty anh tôi biết có một anh chơi khá thân. Anh này tính cách cử chỉ lúc nào cũng nhẹ nhàng điềm đạm và khá ít nói nhưng chơi game lại rất giỏi.

3 anh em tôi vẫn solo với nhau nhưng lần nào tôi và anh trai tôi cũng phải xòe tiền trả anh ấy. Anh ấy đến nhà tôi thường xuyên hơn, thậm chí có lần còn ngủ lại.

Bữa ấy là sinh nhật anh trai tôi, bạn anh tôi uống say mèm nên anh tôi bảo tôi dìu anh ấy lên phòng. Nửa đêm tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh phải qua phòng anh tôi mới tới. Tôi thấy phòng anh trai vẫn sáng đèn. Bình thường anh ấy rất ít khi bật điện khi ngủ. Cứ nghĩ anh còn đang làm việc hoặc ngủ quên, tôi đẩy cửa vào định tắt hộ thì cảnh tượng quá hãi hùng đập vào mắt.

Nửa đêm thấy phòng anh trai sáng đèn, tôi ghé qua xem thử thì đứng không vững khi chứng kiến cảnh tượng quá hãi hùng bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh tôi và bạn anh ấy đang hôn nhau trên giường mà không một mảnh vải che thân. Dù chỉ là đèn ngủ nhưng tôi vẫn đủ nhận thấy khuôn mặt hạnh phúc và đầy nhục dục của cả hai người. Tôi không thể nào đứng đó thêm một giây phút nào mà vội vã trở về phòng mình. Cơn buồn vệ sinh cũng chấm dứt.

Ngồi thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu tôi còn đứng ở đó thêm 1 phút chắc có lẽ tôi đã ngất ở đó mất. Thực sự hình tượng bấy lâu nay của anh khiến tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi không biết nên đối diện với anh trai mình như thế nào nữa. Rồi còn bố mẹ tôi, họ sẽ nghĩ sao khi biết sự thật này. Tôi phải làm sao đây...

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