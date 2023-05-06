Nửa đêm thấy em chồng mặc váy ngủ mỏng tanh đi trong nhà, tôi 'khựng người' rối rắm không biết phải làm sao khi nhìn thấy cảnh này

Tâm sự 06/05/2023 10:05

Đến một hôm, vì chăm con sốt đến khuya nên tôi ngủ không ngon. Tôi nghe ngoài phòng khách có tiếng động thì liền bật dậy đi ra xem. Tôi nhìn thấy em chồng đang ở dưới bếp, chắc là đang tìm đồ ăn đêm. Thấy thế tôi định đi lại vào phòng ngủ nhưng cảnh tượng sau đó khiến tôi khựng lại.

Tôi lấy chồng 5 năm, có một con gái. Gia đình nhỏ của tôi sống cùng bố mẹ chồng. Trong nhà chồng tôi còn một cô em gái chưa lập gia đình ở cùng. Dù làm dâu nhưng tôi không quá vất vả, cũng may tôi lấy được tấm chồng thấu hiểu, biết nghĩ cho vợ con. Với em chồng, tôi không quá thân thiết nhưng cũng không có mâu thuẫn gì lớn.

Dạo gần đây tôi để ý thấy em chồng có phần là lạ. Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng tôi vẫn phát hiện được. Đó là em chồng ăn uống nhiều hơn hồi trước. Em chồng còn trẻ nên thường ăn cơm ít để giữ dáng. Nhưng giờ em ấy ăn nhiều hơn hẳn, thậm chí là gấp đôi khẩu phần ăn ngày trước.

Cũng vì thay đổi thói quen ăn uống nên em chồng tròn người hơn. Bố mẹ chồng tôi thấy con gái mũm mĩm hơn thì hài lòng lắm. Tôi lại thấy có gì đó không đúng, nhưng là gì thì tôi cũng chẳng biết được.

Nửa đêm thấy em chồng mặc váy ngủ mỏng tanh đi trong nhà, tôi 'khựng người' rối rắm không biết phải làm sao khi nhìn thấy cảnh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, vì chăm con sốt đến khuya nên tôi ngủ không ngon. Tôi nghe ngoài phòng khách có tiếng động thì liền bật dậy đi ra xem. Tôi nhìn thấy em chồng đang ở dưới bếp, chắc là đang tìm đồ ăn đêm. Thấy thế tôi định đi lại vào phòng ngủ nhưng cảnh tượng sau đó khiến tôi khựng lại. Tôi bất ngờ thấy đường cong cơ thể của em chồng sau lớp váy ngủ mỏng tanh. Tôi điếng người phát hiện bụng của em chồng to ra như mang bầu 5, 6 tháng.

Tôi trở về giường nhưng không thể nào ngủ tiếp được. Biết được bí mật của em chồng, tôi rối rắm không biết làm sao. Nhìn qua là tôi biết em chồng mang thai, chắc vì ngày thường mặc quần áo rộng nên không ai thấy được. Em chồng cũng chẳng mấy thân thiết để kể tôi nghe chuyện yêu đương. Giờ em ấy giấu chuyện mang thai, tôi cũng không thể hỏi. Nhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?

Vô tình thấy em chồng mặc váy ngủ mỏng tanh đi trong nhà, tôi rối rắm không biết làm sao khi nhìn thấy điều này

Vô tình thấy em chồng mặc váy ngủ mỏng tanh đi trong nhà, tôi rối rắm không biết làm sao khi nhìn thấy điều này

Đến một hôm, vì chăm con sốt đến khuya nên tôi ngủ không ngon. Tôi nghe ngoài phòng khách có tiếng động thì liền bật dậy đi ra xem.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 11 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng