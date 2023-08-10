Nửa đêm say giấc, tôi giật mình choàng tỉnh rồi sợ hãi tột độ khi thấy chồng đang lén lút làm một việc còn động trời hơn cả ngoại tình

Tâm sự 10/08/2023 05:35

Đêm nào cũng vậy, tôi dần trở nên sợ thức giấc nửa chừng phải chứng kiến chồng một mình nghiên cứu cảnh phòng the. Cứ như là tôi đang bị phản bội vậy.

Đêm nào cũng vậy, tôi dần trở nên sợ thức giấc nửa chừng phải chứng kiến chồng một mình nghiên cứu cảnh phòng the. Cứ như là tôi đang bị phản bội vậy.

Tôi muốn nói rõ là "phim đen" không phải điều làm tôi lo lắng. Thậm chí tôi từng gợi ý với anh là hai vợ chồng cùng xem để học hỏi kinh nghiệm đổi mới phòng the, nhưng khi ấy anh gạt đi, nói đấy là chuyện của riêng anh.

Nửa đêm say giấc, tôi giật mình choàng tỉnh rồi sợ hãi tột độ khi thấy chồng đang lén lút làm một việc còn động trời hơn cả ngoại tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ thì đúng là chuyện của riêng anh ấy thật, bởi chồng tôi càng lúc càng ôm điện thoại một mình rất nhiều. Tôi biết rình mò chuyện riêng của người khác chẳng có gì hay ho dù đó là chồng mình, nhưng tôi muốn xem có gì trong điện thoại mà khiến anh bị thu hút thế. Không ngoài dự đoán của tôi, lịch sử duyệt web trong điện thoại anh toàn phim đen.

Chúng tôi đều ở tuổi ngoài 40 rồi. Đàn ông tuổi này có thể vẫn còn hừng hực hứng thú nhưng đàn bà thì đã sắp đến lúc mãn kinh. Tôi luôn ý thức được rằng cơ thể mình béo và xấu, có thể anh ấy nhìn tôi không còn cảm giác.

Anh ấy chỉ dán mắt vào những cơ thể gầy mảnh mai trên internet và tôi cực kỳ không thoải mái khi nằm bên cạnh anh ấy, phải giả vờ ngủ trong khi biết anh ấy đang chăm chú, say sưa xem cái gì.

Nửa đêm say giấc, tôi giật mình choàng tỉnh rồi sợ hãi tột độ khi thấy chồng đang lén lút làm một việc còn động trời hơn cả ngoại tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi phải làm sao để chấm dứt chuyện này?

Tôi không muốn có một ông chồng với vợ thì nguội lạnh gối chăn mà lại mang tiếng là nghiện sex.

Nửa đêm nghe tiếng động lạ trong phòng em chồng sắp cưới, tôi giả vờ ngủ sớm rồi mở để xem thì sững sờ trước cảnh tượng ấy

Nửa đêm nghe tiếng động lạ trong phòng em chồng sắp cưới, tôi giả vờ ngủ sớm rồi mở để xem thì sững sờ trước cảnh tượng ấy

Khi tôi mở được cửa thì bàng hoàng khi thấy người trong tủ quần áo, càng sững sờ hơn nữa khi biết danh tính cô em họ.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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