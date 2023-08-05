Nửa đêm nghe tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm, chồng lén lút nhìn qua khe cửa thì 'thất kinh' khi thấy vợ đang làm một việc tày đình

Tâm sự 05/08/2023 05:35

Tôi luôn nghĩ vợ chồng mình sẽ sống hạnh phúc như thế này nhưng không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng.

Một trong những cái đau không thể diễn tả thành lời đó chính là bắt gặp tại trận vợ mình đang dan díu với người đàn ông khác. Khoảnh khắc đó mọi thứ dường như muốn sụp đổ, niềm tin vụn vỡ, có người không bình tĩnh được lao vào đánh đối phương và cũng có người bị tổn thương tới mức không biết phải làm gì lúc này nữa. Dưới đây là tâm sự của một người đàn ông khi rơi vào hoàn cảnh như vậy.

“Vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã được 7 năm. Người ta nói 7 năm tình nghĩa vợ chồng sẽ nhạt đi nhiều. Thế nhưng tôi không nghĩ vậy, trong mắt tôi vợ là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Sau ngần ấy năm chung sống, mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt đẹp.

Nửa đêm nghe tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm, chồng lén lút nhìn qua khe cửa thì 'thất kinh' khi thấy vợ đang làm một việc tày đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi làm công nhân bình thường, còn vợ là nhân viên trong một trung tâm thương mại, tuy không giàu nhưng chúng tôi không phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền.

Tôi luôn nghĩ vợ chồng mình sẽ sống hạnh phúc như thế này nhưng không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng. Hôm đó, tôi đi làm ca đêm về. Bình thường tôi sẽ tự lái xe máy về, mất khoảng 1 tiếng nhưng nay tôi đi nhờ ô tô của đồng nghiệp nên chỉ 30 phút là đã về tới nhà.

Nửa đêm nghe tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm, chồng lén lút nhìn qua khe cửa thì 'thất kinh' khi thấy vợ đang làm một việc tày đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa đặt chân vào nhà tôi đã nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Tôi không nói gì cả, tháo giày định đi vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, một người đàn ông lạ mặt từ phòng tắm bước ra, anh ta hoảng hốt khi nhìn thấy tôi.

Tôi cũng choáng váng, đi thẳng vào nhà tắm thì thấy vợ tôi đang tắm bên trong. Vợ nhìn tôi sợ tới mức làm rơi chiếc khăn tắm trên người. Tôi chết lặng, ngã quỵ xuống đất. Vợ tôi vội vàng lau người, bước ngang qua người tôi định đi lấy đồ thay. Tôi vội chặn vợ lại, nói cô ấy đã lừa dối nên không được phép bước ngang qua người tôi như vậy, như thế rất dơ bẩn.

Nửa đêm nghe tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm, chồng lén lút nhìn qua khe cửa thì 'thất kinh' khi thấy vợ đang làm một việc tày đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngờ vợ lại đối xử với tôi như thế. Hóa ra tất cả sự dịu dàng, tốt bụng của cô ấy trước đây đều là giả vờ. Trên thực tế, cô ấy là một người phụ nữ hư đốn, nghĩ tới cảnh cô ấy và người đàn ông kia 'yêu nhau' trên chiếc giường của chúng tôi, tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Tôi không thể chịu đựng được cảnh tượng này, vội vàng lấy xe phóng đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho vợ mình, tại sao cô ấy lại nhẫn tâm làm điều này với tôi cơ chứ”.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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