Nửa đêm nghe tiếng chồng rên rỉ không ngừng trong phòng đọc sách, kèm với đó là tiếng nói lả lơi của một cô gái, tim tôi vỡ thành trăm mảnh khi phát hiện người đó lạ là...

Tâm sự 02/07/2023 08:35

Sau đêm kinh hoàng ấy, cô quyết định ly hôn. Mặc cho Lộc van lơn, níu kéo nhưng cô nhất quyết không chấp nhận chuyện chồng phản bội.

Trước đây, mỗi khi thấy vợ đưa bạn về nhà tụ tập cuối tuần, Lộc khó chịu lắm. Tính anh với Hoài trái ngược hẳn nhau. Hoài thích ồn ào, sôi động. Lộc lại trầm tính, đi làm thì thôi chứ về nhà lại đóng cửa phòng đọc sách hoặc pha trà ngồi ngắm mấy con chim cảnh nuôi ngoài ban công. Lắm lúc nhìn chồng cứ lủi thủi một mình Hoài lại đùa bảo anh bị tự kỷ. Lộc nghe vậy lại trợn mắt quát vợ ăn nói lung tung.

Vậy song từ ngày Thương - cô bạn thân từ thời đại học của Hoài tới chơi thì Lộc lại có thái độ khác hẳn. Anh không cằn nhằn mắng vợ ham tụ tập như trước mà ngược lại còn khen Thương ý tứ, hiểu biết. Thậm chí anh còn động viên Hoài nên quan tâm nhiều tới Thương, thi thoảng gọi cô ấy tới nhà ăn cơm cho gần gũi vì Thương còn độc thân, lại xa quê.

Nửa đêm nghe tiếng chồng rên rỉ không ngừng trong phòng đọc sách, kèm với đó là tiếng nói lả lơi của một cô gái, tim tôi vỡ thành trăm mảnh khi phát hiện người đó lạ là... - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoài kể, thấy chồng thay đổi thế cô cũng khá ngạc nhiên. Có điều đúng là trong tất cả những người bạn Hoài chơi thì Thương đúng là người ý nhị nhất. Đặc biệt tuy độc thân nhưng Thương nấu ăn rất khéo, mỗi lần tới chơi cô nàng đều vào bếp trổ tài làm cả 1 bàn thức ăn khiến Lộc cứ xuýt xoa bảo vợ: "Đấy, em phải chịu khó rủ Thương tới chơi để học hỏi bạn cách nấu ăn. Em mà nấu khéo bằng 1 phần cô ấy đảm bảo anh sẽ không bao giờ ăn cơm hàng".

Nghe chồng, Hoài phì cười đùa lại: "Anh có vẻ hâm mộ bạn vợ ghê, hay để em đề nghị cô ấy làm 'chị em' một nhà với em cho vui nhé".

Lộc nghe vậy đỏ gay mặt, mắng vợ ăn nói lung tung. Cứ thế tình bạn giữa Thương với vợ chồng Lộc ngày một thêm thân thiết. Thậm chí có lần tới chơi, mải tâm sự cùng Hoài đến đêm muộn, Hoài lại giữ Thương ở lại ngủ cùng cô còn Lộc phải ôm chăn sang phòng đọc sách nằm.

Cho đến cuối tuần trước, sinh nhật vợ, Lộc nói muốn tổ chức cho Hoài 1 sinh nhật ý nghĩa nên hôm đó anh về sớm mua bánh, hoa tặng vợ. Anh còn tự tay vào bếp nấu ăn rồi giục Hoài mời Thương tới dự cho vui.

3 người ngồi ăn cơm kể chuyện vui vẻ, uống hết chai rượu ngoại Lộc mua lúc chiều. Hoài vốn không biết uống nên được vài chén thì ngà ngà say. Ăn xong, Lộc dìu vợ về phòng nằm còn anh quay ra dọn dẹp. Rượu ngấm, Hoài thiếp đi tới quá nửa đêm mới giật mình tỉnh giấc. Quay sang không thấy chồng đâu, cô xuống giường tìm.

Đầu Hoài vẫn lăn tăn câu hỏi không biết lúc tối Thương có bị say không, về kiểu gì. Cô tính tìm Lộc hỏi xem thế nào, ngờ đâu vừa đi ngang qua phòng đọc sách của chồng, Hoài liền điếng người nghe tiếng chồng hổn hển trong đó: "Yên tâm đi em, vợ anh say rồi. Đêm nay mình tha hồ thỏa sức. Đến gần sáng em lại về phòng với Hoài là cô ấy tài nào phát hiện''.

Nửa đêm nghe tiếng chồng rên rỉ không ngừng trong phòng đọc sách, kèm với đó là tiếng nói lả lơi của một cô gái, tim tôi vỡ thành trăm mảnh khi phát hiện người đó lạ là... - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếng Lộc thủ thỉ trong đêm xen lẫn với tiếng cười lả lơi của cô bạn thân khiến tim gan Hoài vỡ vụn. Không kiềm chế được hơn, cô nghiến răng đạp cửa xông vào. Dưới ánh điện ngủ nửa đỏ nửa vàng, hình ảnh dơ bẩn của Lộc với Thương làm Hoài đứng hình.

Điện phòng bất ngờ bật sáng, cả Lộc với Thương giật mình, vội bỏ nhau ra. Lộc cuống cuồng mặc lại đồ chạy lại van xin vợ cho giải thích. Còn Thương, xấu hổ quá chỉ biết quấn chăn ngồi im.

Hoài tâm sự, sau đêm kinh hoàng ấy, cô quyết định ly hôn. Mặc cho Lộc van lơn, níu kéo nhưng cô nhất quyết không chấp nhận chuyện chồng phản bội. Cô nói rằng, thà đau một lần rồi thôi chứ không muốn sống cả đời trong nỗi day dứt ám ảnh bởi vết thương lòng do chồng gây ra. Với Thương cũng thế, cô sẽ coi như chưa từng có người bạn như cô ả. Và tất nhiên, sau lần vấp ngã này cô cũng sẽ không chủ quan với mọi mối quan hệ nữa, kể cả bạn thân hay người đầu ấp tay gối.

Nửa đêm nghe tiếng chồng rên rỉ không ngừng trong phòng đọc sách, kèm với đó là tiếng nói lả lơi của một cô gái, tim tôi vỡ thành trăm mảnh khi phát hiện người đó lạ là... - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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