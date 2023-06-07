Nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa dồn dập, tôi chết sững khi thấy anh rể cởi trần làm điều này!

Tâm sự 07/06/2023 08:34

Sau khi về nhà, tôi ở phòng của khách, tắm rửa xong thì trèo lên giường đi ngủ ngay. Đến nửa đêm, tôi bất ngờ nghe tiếng gõ cửa.

Chuyện là chị gái của tôi vừa mới sinh con. Chị lấy chồng được ba năm mới có được mụn con nên gia đình hai bên vui mừng lắm. Lúc chị mới sinh con, anh rể tôi khóc nức nở khi thấy vợ con được đưa ra. Quả thật những năm chị gái khó mang thai, tôi cứ lo sợ anh rể sẽ có bồ nhí bên ngoài. Nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, tôi đã nghĩ chị gái đã chọn đúng người để gửi gắm cả đời.

Ngày nghe tin chị gái sắp sinh, tôi và mẹ đi từ quê lên ở nhà chị gái. Bố mẹ chồng của chị đã già, họ hàng lại neo người nên không ai lên được. Ngày chị gái sinh, mẹ tôi vì quá mệt nên vì nhà nghỉ. Tối hôm sau, bà lên thay tôi túc trực bên chị gái. Cùng lúc tôi về, anh rể cũng về nhà để nghỉ ngơi. Dù sao anh cũng đã thức nhiều đêm trước khi tôi và mẹ đến, thấy anh mệt mỏi, chị tôi cũng xót xa.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa dồn dập, tôi chết sững khi thấy anh rể cởi trần làm điều này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi về nhà, tôi ở phòng của khách, tắm rửa xong thì trèo lên giường đi ngủ ngay. Đến nửa đêm, tôi bất ngờ nghe tiếng gõ cửa. Tôi giật mình tỉnh dậy, lọ mọ tìm dép để đi ra ngoài xem có chuyện gì. Khi vừa mở cửa, tôi chết sững nhìn thấy anh rể đang cởi trần nhìn mình. Tôi hoảng hốt đóng chặt cửa lại. Tôi thấy bối rối vô cùng, sao anh rể lại ăn mặc như thế đi tìm em dâu vào cái giờ này? Trong nhà chỉ có tôi và anh, rốt cuộc anh đang nghĩ gì và muốn làm gì?

Khi thấy tôi bất ngờ đóng cửa lại, anh rể liên tục đập cửa, nói gì đó bên ngoài mà tôi không nghe được. Không thấy tôi mở cửa, anh rể liền gọi điện. Tôi thấy rất khó xử, không biết có nên bắt máy không. Anh rể gọi đến lần thứ 3 thì tôi đành bắt máy. Tôi nghe tiếng anh rể mệt mỏi trong điện thoại như đang bị bệnh:

“Anh xin lỗi em vợ, anh không có ý gì hết em đừng sợ. Anh có chuyện nhờ em thôi, chỉ có em giúp anh được thôi. Em mở cửa ra giúp anh nhé”.

“Đêm khuya rồi em buồn ngủ lắm, có gì mai em giúp anh nhé”.

“Không được đâu, em giúp anh nhé nếu không đến mai thì không kịp”.

“Anh muốn làm gì thì nói thẳng đi, em nghe nếu giúp được thì sẽ giúp”

“Vậy em mở cửa đi”.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa dồn dập, tôi chết sững khi thấy anh rể cởi trần làm điều này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đành mở he hé cửa, nếu thấy anh rể có biểu hiện lạ thì tôi sẽ đóng cửa ngay. Khi tôi vừa mới mở hé cửa thì thấy một chai dầu xanh được nhét vào. Tôi sững người sau đó mở rộng cánh cửa nhìn anh rể. Lúc này anh đã mặc áo vào, tôi thở ra như trút được gánh nặng.

Hóa ra anh rể nhờ tôi cạo gió giúp anh nhưng anh lại ngại nên không dám nói thẳng. Sau mấy đêm trông đợi vợ sinh con, anh bị cảm nhẹ, vì sợ mai không vào thăm vợ con được nên anh mới phải nhờ tôi cạo gió giữa đêm. Tôi vừa buồn cười vừa thấy tức giận. Phải chi anh nói rõ với tôi ngày từ đầu thì đã chẳng có chuyện gì.

Sau hôm đó tôi lại càng có cảm tình với anh rể. Tôi nghĩ sau này mình sẽ chọn người chồng như anh rể, vừa hiền lành thật thà, vừa yêu thương vợ con hết lòng.

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