Ra ngoài thì bà Ánh ăn nói nhẹ nhàng tử tế với Nhiên lắm. Nhưng chỉ cần về nhà là bà lại lời nặng tiếng nhẹ khó nghe với Nhiên không thiếu gì. Chồng Nhiên lại ít khi có ở nhà, thế là Nhiên càng phải bấm bụng chịu khổ. Cô không muốn chồng phân tâm làmt? việc. Cũng vì lý do công ty Nhiên đi làm bị phá sản, cô đành phải thất nghiệp ở nhà. Thấy con dâu không kiếm được tiền phụ chồng mà chỉ ở nhà, bà Ánh cứ thế mà đay nghiến. Bà Ánh suốt ngày nói Nhiên chỉ biết ăn bám gia đình chồng, không làm được gì ra hồn.

Nhiên lấy chồng cũng đã hơn 2 năm rồi. Nhìn vào cô, ai cũng thấy cô may mắn khi được gả vào nhà bà Ánh. Khi chồng bà còn sống, không ai là không biết ông là người có học thức, lại cư xử có đạo đức, lương thiện nhất xóm. Quân, con trai bà sau này cũng học hành thành tài, giờ đang làm cho một công ty nước ngoài. Ai cũng thấy Nhiên lại chỉ là cô gái có hoàn cảnh rất bình thường, học cũng không cao vậy mà lại vào được nhà bà Ánh. Nhưng không ai biết rằng từ khi lấy chồng, Nhiên chưa có một ngày nào sống thoải mái.

Thật chẳng ai biết mẹ chồng cô là người như thế. Hàng xóm làng giềng có dịp gặp cô lại bảo cô sung sướng các kiểu. Còn trước mặt chồng thì bà Ánh lại nói lời nhẹ nhàng, yêu chiều con dâu hết mực. Không chỉ dừng ở đó, lắm lúc bà con kiếm cớ đổ thừa cho Nhiên lấy tiền của bà hay làm hư hỏng đồ đạc trong nhà trước mặt con trai. Nhiên nhiều khi ấm ức đến phát khóc nhưng cũng chẳng làm gì để minh oan cho mình được. Cứ thế mà chồng Nhiên cứ nghĩ ở nhà mẹ mình thương vợ lắm, không lo lắng gì.

Cũng đến lúc Nhiên sinh con, lại ngay khi chồng cô đi công tác xa những mấy thàng liền. Sinh con đã khổ cực, giờ lại một mình đối mặt với mẹ chồng, Nhiên nhìn rõ tương lai không mấy sáng sủa của mình. Chỉ là, cô không hề biết mọi chuyện còn tồi tệ hơn cô nghĩ nhiều.

Từ lúc chồng Nhiên đi công tác, mỗi bữa ăn , mẹ chồng chỉ cho cô ăn mỗi bát cơm lưng, đồ ăn cũng vài cọng rau héo úa. Sức khỏe vốn không tốt, lại mới sinh con nên ăn như thế thì làm sao Nhiên chịu nổi. Cô lúc nào cũng trong trạng thái đói meo. Cũng vì thế mà không ít lần đợi mẹ chồng ra ngoài khi đi ngủ, cô lẻn xuống bếp tìm đồ ăn. Khổ quá mà Nhiên kể mọi chuyện cho chồng cô. Đương nhiên chồng Nhiên không tin, vì trước giờ có bao giờ anh thấy mẹ mình đối xử tệ với Nhiên đâu. Nhiên đành cam chịu nhưng vẫn không chịu nổi, thế này thì lấy sữa đâu cho con cô bú?

Bà Ánh thấy vậy mà hả hê lắm. Ngay từ khi Nhiên về, bà đã không ưng mắt. Con trai bà giỏi giang thế, sao lại lấy đứa chẳng ra gì như thế? Bà ghét quá mà cứ chửi rủa mỗi ngày để Nhiên tự thấy khổ mà ly hôn với con trai bà. Vì bà biết tính con bà, đã quyết rồi thì không thay đổi. Nhưng Nhiên chịu đựng giỏi hơn bà tưởng. Đến khi Nhiên sinh con gái thì bà Ánh lại càng thêm khó chịu. Bà quyết nặng tay với Nhiên. Mới hôm qua, bà lỡ để quên đồ ăn ở bếp mà khi về đã vơi đi hơn một nửa. Bà tức lắm, vội nghĩ cách tống cổ cô con dâu vô tích sự này ra khỏi nhà mình.

Trưa hôm đó, khi thấy mẹ ra khỏi nhà, Nhiên lại xuống bếp tìm đồ ăn như mọi khi. Cô mừng rỡ khi thấy tô cơm nguội và cả chén canh gà bên cạnh. Thế là cô lao vào ăn lấy ăn để. Vừa ăn mà nước mắt cô cứ rơi không ngừng. Nhưng một chốc sau thì Nhiên thấy đau bụng dữ dội, cô bắt đầu co giật rồi sùi bọt mép.

Khi bà Ánh về thì thấy Nhiên co giật không thôi thì kêu gào mọi người đến giúp. Đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là do Nhiên ăn trúng đồ ăn chứa nhiều bã chuột. Cấp cứu cả mấy tiếng đồng hồ thì Nhiên cũng được cứu. Nhưng từ đây cô trở nên không còn tỉnh táo, minh mẩn nữa. Tay chân thì lại co rút lại.

Ai cũng thương xót cho Nhiên, chẳng ai nghi ngờ bà Ánh. Vì đó giờ trong mắt mọi người bà Ánh vốn hiền lành lại rất đạo đức. Vả lại cả ngày hôm đó bà Ánh hoàn toàn không có ở nhà. Không ai nghĩ bà Ánh làm. Nhiên lại không còn tỉnh táo, cũng chẳng thể tố cáo hành động độc ác tàn nhẫn của mẹ chồng.

Thấy Nhiên như vậy, ba mẹ cô đành đón cô về. Con Nhiên lại còn quá nhỏ, ngây thơ khóc đòi sữa mẹ miết. Chỉ có bà Ánh là âm thầm vui mừng vì cuối cùng có thể đuổi được cô con dâu mình không ưa đi. Nhưng bà không ngờ, chồng Nhiên vì lần đó vợ than khổ sở mà lắp camera trong nhà xem sao. Chỉ đến khi vợ thế này anh mới lấy ra xem. Anh sốc ngất khi thấy hành động tàn nhẫn của mẹ mình. Bà Ánh khi nghe con tra hỏi chỉ biết run bần bật chả nói được lời nào.

Chồng Nhiên đau lòng lắm, nếu anh quan tâm vợ hơn, nghĩ cho vợ nhiều hơn thì đâu có đến nỗi này. Giờ thì mọi chuyện trễ quá rồi, anh chỉ còn có thể hối hận cả đời...