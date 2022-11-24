Nửa đêm choàng tay bên cạnh không thấy chồng đâu, tôi nhỏm dậy đi tìm, cảnh tượng dưới ánh đèn lờ mờ ở phòng khách khiến tôi kinh hãi

Tâm sự 24/11/2022 14:45

Nửa đêm tôi chợt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh không thấy chồng đâu. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, có lẽ anh vào toilet thôi.

Chồng tôi đi làm xa nhà từ lúc chúng tôi còn đang yêu nhau. Anh bảo làm ở đó lương cao, cố gắng vài năm dành dụm được một khoản sẽ lại về gần với tôi. Sau tuần trăng mật vợ chồng son chúng tôi lại tiếp tục bịn rịn chia tay nhau cho anh đi làm.

Cuối năm nay anh quyết định chuyển việc về hẳn. Tôi mừng lắm, mua sắm đồ dùng, tân trang lại nhà cửa, cả chau truốt thêm bản thân mình nữa. Chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống chung chính thức dù vợ chồng tôi đã cưới nhau cả 2 năm. Ngày anh về, ngoài hành lý thì anh còn mang thêm cả 1 chú chó lông xù khá to màu vàng. Công nhận nhìn đẹp thật nhưng tính tôi không thích nuôi thú cưng nên bảo anh mua 1 cái cũi đặt trong bếp rồi nhốt nó vào đó, thi thoảng mới thả ra cho nó vận động thôi. Anh nói rằng nhốt thế khổ thân nó. Nhưng tôi không chịu được cảnh có con vật hôi hám chạy nhảy khắp nhà, nơi nào cũng dính lông chó dù anh hứa sẽ tắm sạch cho nó.

Cho tới đêm hôm qua là tròn 1 tuần anh về nhà. Nửa đêm tôi chợt tỉnh dậy, quay sang bên cạnh không thấy chồng đâu. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, có lẽ anh vào toilet thôi. Cả tuần nay đã vài lần tôi tỉnh giấc giữa đêm và không thấy anh nằm cạnh như thế. Nhưng tôi không để tâm, nhanh chóng ngủ lại ngay.

Nửa đêm choàng tay bên cạnh không thấy chồng đâu, tôi nhỏm dậy đi tìm, cảnh tượng dưới ánh đèn lờ mờ ở phòng khách khiến tôi kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hiểu sao hôm qua tôi nằm mãi mà chẳng ngủ lại được, thấy anh khá lâu chưa trở lại, tôi đâm nghi ngờ. Tôi quyết định nhỏm dậy đi tìm anh. Ra đến phòng khách, trong ánh đèn ngủ lờ mờ tôi chết điếng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chồng tôi đang cuộn tròn nằm ngủ trên sofa, trong lòng anh là chú chó lông xù kia! Hóa ra chồng trốn tôi ra đây ôm cún cưng của anh ngủ! Hẳn những ngày trước đều giống như vậy, có điều tôi ngủ say không hay biết gì mà thôi.

Tôi lay anh dậy, chất vấn chồng tại sao lại làm như thế. Ôm vợ ngủ không muốn lại muốn ôm chú chó kia ngủ hay sao? Anh bị tôi bắt quả tang thì hoảng hốt rồi thú nhận rằng mấy năm nay anh đã quen như thế rồi. Cũng vì xa vợ buồn tẻ nên anh mua chú chó này về nuôi. Anh với nó thân như 2 người bạn, đêm vẫn nằm ngủ chung giường.

Giờ về với tôi, anh và nó bị tôi "chia rẽ" nên cả 2 đều không quen. Anh không ngủ được và chú chó kia cũng kêu ư ử cả đêm trong cũi. Anh chẳng còn cách nào khác đành đợi tôi ngủ say thì ôm nó lên 2 người ngủ trên sofa, sáng ra để nó trở lại cũi rồi về giường trước khi tôi dậy.

Nửa đêm choàng tay bên cạnh không thấy chồng đâu, tôi nhỏm dậy đi tìm, cảnh tượng dưới ánh đèn lờ mờ ở phòng khách khiến tôi kinh hãi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghe anh nói xong mà tôi khóc không được cười không xong. Tôi có phần mừng vì mấy năm xa nhau anh chỉ bầu bạn với chú chó chứ không tìm vui bên ngoài. Nhưng hiện tại tôi không biết giải quyết vấn đề này thế nào. Chẳng lẽ tôi phải cho con chó lên giường ngủ cùng vợ chồng để chồng khỏi cần trốn vợ ra sofa ngủ với nó?

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