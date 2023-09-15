Nửa đêm chị dâu bỗng gọi lại, giọng nói thì yếu ớt vô cùng, vợ chồng tôi lo lắng nên chạy sang nhà, cảnh tượng bên trong khiến ai nấy cũng phải xót xa

Tối qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì chị dâu gọi điện đến. Chị không nói nhiều mà khóc khe khẽ. Tôi vội vã chồm dậy, cùng chồng chạy sang nhà chị.

Từ sau khi cưới, anh tôi thường xuyên đi công trình nên vắng nhà liên tục. Nhiều lần chị dâu tâm sự, nói cuộc sống hôn nhân rất tẻ nhạt, buồn chán khi chị chỉ quanh quẩn trong nhà một mình. Chị khuyên anh tìm việc khác ở gần nhà nhưng anh không chịu. Bởi một khi nghỉ việc ở công ty, với độ tuổi gần 40 của anh sẽ rất khó tìm việc mới. Hiện tại, chị dâu tôi đang mang thai 7 tháng. Thương chị sống một mình, mẹ tôi thường lên xuống dọn dẹp, giặt giũ giúp chị. Bù lại, tháng nào anh tôi gửi tiền về, chị dâu cũng biếu bố mẹ tôi. Chị còn nhờ mẹ tôi chăm sóc trong giai đoạn ở cữ vì nhà ngoại đông người, chị không muốn về bên ấy.

Tối qua, vợ chồng tôi đang ngủ thì chị dâu gọi điện đến. Chị không nói nhiều mà khóc khe khẽ. Tôi vội vã chồm dậy, cùng chồng chạy sang nhà chị. Nhìn thấy cảnh chị đang ngã, nằm dài dưới nền nhà, váy bầu đã lấm tấm máu, vợ chồng tôi hoảng hốt. Chúng tôi vội đưa chị đến bệnh viện rồi gọi điện cho anh trai. Ảnh minh họa: Internet Thì ra chị dâu đi vệ sinh rồi trượt té, bị động thai, dọa sinh non. Cũng may chúng tôi đưa chị đến viện kịp thời nên tình hình đã ổn định hơn. Dù vậy, chị vẫn phải nằm lại viện để theo dõi một thời gian.

Anh trai tôi về ngay sáng nay với vợ. Anh ấy tái mét mặt mày vì sợ hãi. Ở tuổi 40, anh ấy thèm khát một đứa con nên khi nhận tin vợ té ngã, anh đã lo đến cuống cuồng. Thấy anh trai ngồi nắm tay chị dâu, liên tục nói xin lỗi chị. Rồi chị dâu yếu ớt nằm trên giường, nước mắt chảy dài mà tội nghiệp. Sau chuyện này, bố mẹ tôi khuyên anh nên xin nghỉ việc ở công ty cũ, nhận thầu nhà cửa ở quê, dù tiền ít nhưng được sống gần vợ con, còn lo cho vợ con lúc cần thiết, nhất là lúc chị dâu sinh con và con còn nhỏ. Ảnh minh họa: Internet Anh tôi cũng đồng ý chuyện này. Nhưng bây giờ chị dâu lại không cho chồng nghỉ việc vì sợ kinh tế trong nhà sẽ bị ảnh hưởng. Chị muốn chồng tiếp tục đi làm xa, khi nào tích cóp đủ tiền mới nghỉ. Anh chị ai cũng có lý do riêng của mình nên chẳng ai chịu nhường ai cả. Theo mọi người, phương án nào là tốt nhất đây?

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