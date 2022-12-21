Nửa đêm chăn gối lạnh tanh, tôi giật mình khi nghe tiếng chồng vẳng ra từ phòng chị dâu, hé mắt vào cánh cửa bất ngờ với việc anh đang làm

Tâm sự 21/12/2022 06:54

Chị dâu mới sinh con được nửa tháng. Anh trai chồng được công ty cho nghỉ một tuần chăm vợ đẻ rồi phải đi làm lại. Thậm chí cách đây 2 hôm anh còn đi công tác theo quyết định của công ty.

Em mới lấy chồng được 3 tháng. Vợ chồng em vẫn sống chung nhà với bố mẹ chồng và gia đình anh trai chồng. Chúng em xác định khi nào có điều kiện sẽ ra ở riêng, vợ chồng anh chị mới là người ở chung với bố mẹ chồng lâu dài.

Nửa đêm hôm qua em bỗng tỉnh giấc thì phát hiện không thấy chồng đâu. Em sờ chăn gối thấy lạnh tanh, đoán anh đã dậy được lúc lâu rồi. Không hiểu 3 giờ sáng anh ấy còn dậy làm gì, đi đâu.

Em xỏ dép đi tìm. Không thể tin nổi, em nghe được tiếng anh vẳng ra từ trong phòng chị dâu. Phòng của vợ chồng em và vợ chồng anh chị đều ở tầng một, bố mẹ chồng em ở tầng hai vì ông bà thích yên tĩnh.

Nửa đêm chăn gối lạnh tanh, tôi giật mình khi nghe tiếng chồng vẳng ra từ phòng chị dâu, hé mắt vào cánh cửa bất ngờ với việc anh đang làm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em lại gần phòng chị thì thấy cửa khép một nửa, trong phòng có ánh điện. Em cất tiếng gọi chồng, anh ló mặt ra rồi đưa tay ra dấu bảo em im lặng. Lúc ấy em mới biết, chồng đang bế em bé nhà anh trai trên tay, dường như anh đang ru bé ngủ, vừa đung đưa vừa hát ru khe khẽ.

Chị dâu mới sinh con được nửa tháng. Anh trai chồng được công ty cho nghỉ một tuần chăm vợ đẻ rồi phải đi làm lại. Thậm chí cách đây 2 hôm anh còn đi công tác theo quyết định của công ty. Mẹ chồng em chỉ chăm được mẹ con chị ban ngày, người già thức đêm rất mệt mỏi nên bà nói thẳng đêm hôm mẹ con chị tự trông nhau. Vì chị dâu đẻ thường, qua một tuần là sức khỏe hồi phục khá tốt rồi.

Em ngó vào thì thấy chị dâu đang nằm trên giường, còn chồng em bế em bé giúp chị. Chị nghe tiếng em cũng chỉ hé mắt ra chào hỏi một câu rồi lại thản nhiên nằm ngủ tiếp. Thật sự chứng kiến cảnh tượng ấy em thấy không thoải mái chút nào. Đợi mãi em bé mới ngủ say, chồng em khẽ khàng đặt bé bên cạnh chị dâu rồi tắt điện giúp mẹ con chị, sau đó kéo em về phòng.

Nửa đêm chăn gối lạnh tanh, tôi giật mình khi nghe tiếng chồng vẳng ra từ phòng chị dâu, hé mắt vào cánh cửa bất ngờ với việc anh đang làm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh bảo nửa đêm đi vệ sinh qua phòng chị, thấy em bé khóc quá nên tạt vào hỏi thăm. Chị dâu than mệt mỏi, dỗ mãi con không nín, anh liền bế cháu cho chị nghỉ ngơi. Chuyện chỉ có thế chứ chẳng có gì khuất tất, mờ ám cả. Anh còn bảo em không được nghĩ linh tinh kẻo ảnh hưởng tình cảm anh chị em trong gia đình.

Em biết chồng em vốn là người xởi lởi, biết quan tâm đến người khác. Nhưng có phải chị dâu và chồng em đang vô tư quá rồi không hả mọi người? Đàn ông bình thường còn ngại vào phòng bà đẻ, đằng này chồng em thậm chí nửa đêm nửa hôm sẵn sàng bế ẵm em bé giúp chị dâu nữa chứ! Em có nên khuyên chồng tiết chế lại, không nên quá thân thiết với chị dâu hay không?

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Nửa đêm giật mình vì tiếng hét thất thanh bên nhà hàng xóm, tôi bật dậy lao sang thì đờ người khi thấy bộ dạng của chồng mình

Cả đêm ấy tôi mất ngủ. Đúng là bình thường không thấy chồng tôi và người phụ nữ hàng xóm đó có qua lại gì.

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