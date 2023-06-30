'Nữ hoàng phòng the' tiết lộ 6 bí thuật giúp chuyện 'giường chiếu' của cả hai bùng nổ, từng giây từng phút 'thỏa mãn' đến cõi hoan lạc

Tâm sự 30/06/2023 11:23

Để cuộc hôn nhân của cả hai ngày càng mặn nồng, mỗi lần 'yêu' là mỗi lần nhớ, bạn và người ấy đừng quên học thêm những bí quyết 'phòng the' dưới đây nhé.

Hôn nhẹ nhàng, liên tục và tăng dần đều

Nếu chúng ta vẫn cảm thấy chưa đủ thì hãy tận dụng những nụ hôn mê say và bàn tay “thần thánh” của mình. Hôn lên cổ, hôn lên vùng sống lưng và phía sau tai của anh ấy. Có thể anh ấy sẽ giữ vị trí thượng phong. Nhưng bạn đừng để cách hành xử truyền thống lấn át mà hãy chủ động để dẫn đầu anh ấy. Hãy nắm thế cờ trong giây lát. Bạn nghĩ rằng, anh ấy sợ nên không dám làm nhưng thực tế anh ấy sẽ thích mê và thầm nghĩ: “Ôi! Sao vợ tôi hôm nay tuyệt vời thế!”.

'Nữ hoàng phòng the' tiết lộ 6 bí thuật giúp chuyện 'giường chiếu' của cả hai bùng nổ, từng giây từng phút 'thỏa mãn' đến cõi hoan lạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc điểm G của nhau

Dù có bí quyết phòng the “cao tay” đến đâu, bạn cũng không nên bỏ qua những điểm G trên cơ thể người mình yêu. Điểm G là những nơi giúp đối phương đạt cực khoái khi được kích thích.

Hai bạn có thể vuốt ve điểm G cho nhau bằng nhiều kiểu như dùng tay, dùng lưỡi hoặc bất kỳ cách nào cả hai thấy thoải mái. Đây cũng là cách kéo dài thời gian quan hệ để cả hai cùng cùng nhau lên đỉnh.

Cho bản thân thời gian

Khi bạn già đi, phản ứng tình dục của cơ thể chậm lại. Bạn và nửa kia của mình có thể cải thiện đời sống tình dục bằng cách tìm một không gian yên tĩnh, thoải mái, không bị gián đoạn để làm tình.

Ngoài ra, hãy hiểu rằng những thay đổi về thể chất trong cơ thể có nghĩa là bạn sẽ cần nhiều thời gian hơn để kích thích và đạt được cực khoái.

Dành nhiều thời gian hơn để quan hệ tình dục không phải là một điều xấu; đưa những nhu cầu thể chất này vào thói quen làm tình có thể mở ra cánh cửa cho một loại trải nghiệm tình dục mới.

'Nữ hoàng phòng the' tiết lộ 6 bí thuật giúp chuyện 'giường chiếu' của cả hai bùng nổ, từng giây từng phút 'thỏa mãn' đến cõi hoan lạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi các tư thế

Có thể mọi người sẽ cảm thấy đây là một điều khó khăn vì đó giờ cứ giữ mãi một tư thế truyền thống nhưng hôm nay lại bắt phải thay đổi. 

Nếu không nguy hiểm thì cứ thử dù chỉ một lần, vì biết đâu vô tình chúng ta sẽ phát hiện ra những thứ hay ho mà đó giờ mình không hề hay biết. Thời gian chúng ta thay đổi các tư thế cũng là lúc mà chàng có thể dừng lại một chút để cậu bé nghỉ ngơi nhằm kéo dài thời gian "quan hệ".

Dùng chất bôi trơn để tăng hưng phấn 

 Để tăng hưng phấn và cảm giác thoải mái, cả 2 nên sử dụng dầu bôi trơn trước và trong khi quan hệ. Gần 50% phụ nữ đều đồng ý rằng chất bôi trơn sẽ giúp cho cả hai đạt cực khoái dễ dàng hơn. Vậy nên, bạn hãy quên đi lời đồn rằng gel bôi trơn chỉ dành cho phụ nữ lớn tuổi vì hiện nay giới trẻ vẫn đang rất ưa dùng.

'Nữ hoàng phòng the' tiết lộ 6 bí thuật giúp chuyện 'giường chiếu' của cả hai bùng nổ, từng giây từng phút 'thỏa mãn' đến cõi hoan lạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thực hiện các bài tập Kegel

Cả nam giới và phụ nữ đều có thể cải thiện khả năng tình dục của mình bằng cách tập luyện cơ sàn chậu. Để thực hiện các bài tập này, hãy siết chặt cơ mà bạn sẽ sử dụng nếu bạn đang cố gắng ngăn chặn việc buồn tiểu.

Giữ cơn co trong hai hoặc ba giây, sau đó thả ra. Lặp lại 10 lần. Cố gắng tập 5 hiệp mỗi ngày. Các bài tập này có thể được thực hiện ở bất cứ đâu - khi đang lái xe, đang ngồi tại bàn làm việc hoặc đang xếp hàng thanh toán.

Tại nhà, chị em có thể sử dụng tạ âm đạo để tăng thêm sức đề kháng cho cơ.

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Tối hôm đó sau 2 tuần xa vợ vì đi công tác, tôi háo hức về nhà để gần gũi vợ. Vợ tôi cũng chuẩn bị từ trước, đợi chồng trong phòng ngủ. Tôi và vợ say mê quấn lấy nhau sau nhiều ngày xa cách.

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Từ khóa:   tâm sự eva chuyện phòng the bí quyết quan hệ

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