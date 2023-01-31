Nói rõ bản chất thật của cô bạn thân cho người yêu nghe, hết một ngày rồi em đưa ra quyết định khiến tôi choáng váng, suy sụp

Tâm sự 31/01/2023 08:48

Người yêu đọc xong số tin nhắn đó, hai mắt ướt nhòe rồi trầm ngâm mãi không nói gì. Tôi đoán chắc em sốc lắm nên an ủi vỗ về mãi. Sau đó em nói muốn yên tĩnh để suy nghĩ.

Tôi và bạn gái đều 25 tuổi, chúng tôi yêu nhau đến nay cũng được gần 1 năm rồi. Cô ấy có một người bạn cùng phòng rất thân, hai người ở chung với nhau từ thời đại học cho tới khi ra trường đi làm. Có thể nói tình bạn rất bền chặt.

Chúng tôi thường xuyên đi chơi 3 người với nhau. Trước mặt tôi và người yêu, cô bạn thân kia luôn miệng khen tình yêu của chúng tôi thật đáng ngưỡng mộ. Rằng tôi là một người bạn trai tốt, vừa am hiểu tâm lý, vừa đẹp trai, nhà lại có điều kiện, hiếm có khó tìm trong thời buổi hiện nay.

Thế nhưng khi ra về, cô ấy lại nhắn tin tán tỉnh, "thả thính" tôi trên zalo. Vì để đề phòng có chuyện khẩn cấp nên tôi và cô ấy lưu số điện thoại nhau để lỡ có gì thì còn gọi. Nhưng tôi không ngờ từ khi đó, cô ấy liên tục mồi chài tôi. Tôi giận lắm, nhiều lần không trả lời tin. Có lần tôi cũng nói thẳng với cô ấy rằng tôi rất yêu bạn gái mình. Tôi không thích cô ấy và cũng mong cô ấy đừng thiếu tôn trọng bạn thân như thế. Song cô ấy vẫn dai dẳng đeo bám không tha.

Nói rõ bản chất thật của cô bạn thân cho người yêu nghe, hết một ngày rồi em đưa ra quyết định khiến tôi choáng váng, suy sụp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, tuần trước, tôi hẹn bạn gái tới phòng tôi ăn tối. Tôi nói là chỉ hẹn mình em và đây là bữa tối tình nhân nên tôi không muốn em mang theo ai tới. Sau khi ăn xong, tôi nói với em về chuyện bạn thân của em đang tán tỉnh tôi. Tôi cho em xem những tin nhắn trước kia và hi vọng em biết được bộ mặt thật của cô bạn để không bị cô bạn dắt mũi.

Người yêu đọc xong số tin nhắn đó, hai mắt ướt nhòe rồi trầm ngâm mãi không nói gì. Tôi đoán chắc em sốc lắm nên an ủi vỗ về mãi. Sau đó em nói muốn yên tĩnh để suy nghĩ. Tôi đành đưa em về và mong em sớm chuyển chỗ khác, không ở chung với cô bạn kia nữa.

Thế nhưng ngày hôm sau, em hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Khi đứng trước mặt tôi, em rất bình tĩnh nói ra câu chia tay. Em bảo nếu H.A (tên cô bạn) đã thích tôi như vậy thì em chấp nhận lui bước thành toàn cho cô ấy!!! Em nói không muốn vì tình yêu mà đánh mất tình bạn bao năm qua.

Tôi choáng váng và suy sụp vô cùng. Tôi nói không yêu cô bạn kia, tôi chỉ yêu em. Nhưng em nói nếu tình yêu này làm tổn thương em và H.A thì em chọn tình bạn và hi sinh tình yêu. Em xin lỗi tôi rồi bỏ ra về.

Trời ơi! Người yêu tôi làm sao vậy? Em không hề yêu tôi hay là em quá thánh thiện hả mọi người? Tôi phải làm sao đây, tôi thật không thể chấp nhận phương án chia tay tàn nhẫn này!

Lén hẹn gặp chồng cũ sau ly hôn, vừa gõ cửa nhà anh ta thì phải 'cắn chặt môi' khi thấy người này

Lén hẹn gặp chồng cũ sau ly hôn, vừa gõ cửa nhà anh ta thì phải 'cắn chặt môi' khi thấy người này

Đến nhà chồng cũ, Linh hồi hộp gõ cửa. Lúc cảnh cửa mở ra, cô choáng váng và cắn chặt môi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống