Nói rõ bản chất thật của cô bạn thân cho người yêu nghe, hết một ngày rồi em đưa ra quyết định khiến tôi choáng váng, suy sụp

Người yêu đọc xong số tin nhắn đó, hai mắt ướt nhòe rồi trầm ngâm mãi không nói gì. Tôi đoán chắc em sốc lắm nên an ủi vỗ về mãi. Sau đó em nói muốn yên tĩnh để suy nghĩ.

Tôi và bạn gái đều 25 tuổi, chúng tôi yêu nhau đến nay cũng được gần 1 năm rồi. Cô ấy có một người bạn cùng phòng rất thân, hai người ở chung với nhau từ thời đại học cho tới khi ra trường đi làm. Có thể nói tình bạn rất bền chặt. Chúng tôi thường xuyên đi chơi 3 người với nhau. Trước mặt tôi và người yêu, cô bạn thân kia luôn miệng khen tình yêu của chúng tôi thật đáng ngưỡng mộ. Rằng tôi là một người bạn trai tốt, vừa am hiểu tâm lý, vừa đẹp trai, nhà lại có điều kiện, hiếm có khó tìm trong thời buổi hiện nay.

Thế nhưng khi ra về, cô ấy lại nhắn tin tán tỉnh, "thả thính" tôi trên zalo. Vì để đề phòng có chuyện khẩn cấp nên tôi và cô ấy lưu số điện thoại nhau để lỡ có gì thì còn gọi. Nhưng tôi không ngờ từ khi đó, cô ấy liên tục mồi chài tôi. Tôi giận lắm, nhiều lần không trả lời tin. Có lần tôi cũng nói thẳng với cô ấy rằng tôi rất yêu bạn gái mình. Tôi không thích cô ấy và cũng mong cô ấy đừng thiếu tôn trọng bạn thân như thế. Song cô ấy vẫn dai dẳng đeo bám không tha. Ảnh minh họa: Internet Vì thế, tuần trước, tôi hẹn bạn gái tới phòng tôi ăn tối. Tôi nói là chỉ hẹn mình em và đây là bữa tối tình nhân nên tôi không muốn em mang theo ai tới. Sau khi ăn xong, tôi nói với em về chuyện bạn thân của em đang tán tỉnh tôi. Tôi cho em xem những tin nhắn trước kia và hi vọng em biết được bộ mặt thật của cô bạn để không bị cô bạn dắt mũi.

Người yêu đọc xong số tin nhắn đó, hai mắt ướt nhòe rồi trầm ngâm mãi không nói gì. Tôi đoán chắc em sốc lắm nên an ủi vỗ về mãi. Sau đó em nói muốn yên tĩnh để suy nghĩ. Tôi đành đưa em về và mong em sớm chuyển chỗ khác, không ở chung với cô bạn kia nữa. Thế nhưng ngày hôm sau, em hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Khi đứng trước mặt tôi, em rất bình tĩnh nói ra câu chia tay. Em bảo nếu H.A (tên cô bạn) đã thích tôi như vậy thì em chấp nhận lui bước thành toàn cho cô ấy!!! Em nói không muốn vì tình yêu mà đánh mất tình bạn bao năm qua. Tôi choáng váng và suy sụp vô cùng. Tôi nói không yêu cô bạn kia, tôi chỉ yêu em. Nhưng em nói nếu tình yêu này làm tổn thương em và H.A thì em chọn tình bạn và hi sinh tình yêu. Em xin lỗi tôi rồi bỏ ra về. Trời ơi! Người yêu tôi làm sao vậy? Em không hề yêu tôi hay là em quá thánh thiện hả mọi người? Tôi phải làm sao đây, tôi thật không thể chấp nhận phương án chia tay tàn nhẫn này!

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