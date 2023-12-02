Chồng đi công tác xa, bất ngờ kiểm tra camera thì phát hiện cảnh 'đau lòng', ngã quỵ xuống đất

Tâm sự 02/12/2023 09:55

Sau khi mua nhà và sắp xếp cho vợ cuộc sống ổn thỏa, anh quyết định sang Panama để làm ăn giúp gia đình ngày càng sung túc hơn nữa.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về câu chuyện của một người đàn ông họ Bành. Anh Bành sinh sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Anh và vợ mình kết hôn được 5 năm nay.

Sau khi mua nhà và sắp xếp cho vợ cuộc sống ổn thỏa, anh quyết định sang Panama để làm ăn giúp gia đình ngày càng sung túc hơn nữa.

 

Mỗi tháng, anh ấy đã gửi cho vợ đến 160 nghìn NDT (khoảng 570 triệu đồng) để lo chuyện cửa nhà. Ai dè, cô vợ sướng không biết hưởng lại phản bội chồng mình.

Theo Sohu, anh Bành phát hiện trong thời gian mình ở nước ngoài kiếm tiền, vợ đã phản bội hôn nhân ngay trước mặt các con. Trong một lần về nhà, anh bí mật lắp camera theo dõi và nhìn thấy rõ ràng tất cả hành vi của vợ và nhân tình.

Cặp đôi sai trái thường xuyên ân ái trong phòng khách. Họ thậm chí còn hôn môi, lao vào nhau ôm ấp, ân ái ngay trên ghế sofa.

“Xưa nay tôi chưa từng thấy một người nào mặt dày như thế. Là công chức mà hắn ta dám chạy vào nhà ngoại tình với phụ nữ có gia đình trước mặt con cái. Giờ hắn ta còn dọa giết tôi, giết gia đình tôi”, anh Bành chia sẻ với báo giới.

 

Chồng đi công tác xa, bất ngờ kiểm tra camera thì phát hiện cảnh 'đau lòng', ngã quỵ xuống đất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, nhân tình của vợ anh đang làm việc trong cơ quan nhà nước. Sau khi điều tra, ông chồng này biết thêm rằng hai kẻ đó đã qua lại với nhau suốt 7 năm. Chuyện vỡ lở thì kẻ thứ ba còn đứng ra dọa dẫm sẽ giết cả nhà anh Bành.

Người đàn ông khổ sở còn cho biết thêm rằng mình công khai những tấm ảnh không phải để trả thù. Anh muốn con cái biết lý do vì sao mẹ chúng bị đuổi ra khỏi nhà.

Anh Bành kể thêm, khi anh về nhà thì vợ luôn từ chối chuyện quan hệ với lý do con nhỏ. Thế nhưng từ chối chồng ở sau lưng, cô ta thoải mái mặc trang phục gợi cảm, đeo tất chân để đong đưa, quyến rũ nhân tình ngay phòng khách. Cô vợ từng mang thai với tình nhân nhưng quyết định phá thai ngay sau đó.

“Tôi không thèm quan tâm đến chuyện của cô ta nữa. Tuy nhiên, cô ta sẽ phải bồi thường khoản tiền tôi đã chu cấp bấy lâu nay”, anh Bành cho biết.

Và mặc kệ cho kết quả thế nào, người đàn ông khốn khổ vẫn quyết định không tha thứ cho vợ. Anh tố cáo mọi chuyện lên và đương nhiên, bắt cô bồi thường những khoản tiền mình gửi về được dùng "sai mục đích".

Chẳng rõ kết quả cuối cùng ra sao. Nhưng với một công chức nhà nước như bạn trai của vợ anh Bành thì có lẽ sự nghiệp của anh ta khó mà tiếp tục.

Cứu được cô gái mang thai có ý định tự tử, ngỡ có cái kết đẹp như mơ nhưng tôi không ngờ lại nhận cái kết không tưởng

Cứu được cô gái mang thai có ý định tự tử, ngỡ có cái kết đẹp như mơ nhưng tôi không ngờ lại nhận cái kết không tưởng

Một lần khi em ra ngoài mua đồ một mình, tôi nhìn thấy máy tính của em để mở. Tôi đánh liều xem thử bên trong tin nhắn có gì.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu