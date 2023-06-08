Những tư thế ‘ĐỘC LẠ CỰC ĐỈNH’ giúp 'cuộc yêu' vừa SÂU lại LÂU, cả nàng và chàng đã thử là ‘ĐÊ MÊ’ không lối thoát

Tâm sự 08/06/2023 00:50

Ngoài kỹ năng thì tư thế quan hệ cũng góp phần không nhỏ trong việc giúp cho chuyện ấy của hai bạn trở nên hưng phấn. Nếu chưa tìm được tư thế phù hợp hãy áp dụng ngay những tư thế sau đây nhé.

Tư thế rồng

Bạn nữ đặt một chiếc gối mềm xuống bụng và nằm úp xuống giường. Bạn nam nằm lên trên. Vị trí này yêu cầu bạn nam phải gồng mình để đỡ lấy trọng lượng trong không bị dồn lên cơ thể nàng. Di chuyển thật chậm và nhịp nhàng. Sau đó từ từ thay đổi với chuyển động tròn quanh “cô bé” để cảm nhận sự ướt át lan tỏa

Đây có thể được coi là tư thế quan hệ sướng nhất bạn nên thử ít nhất là 1 lần bởi kiểu này dễ khiến nam hài lòng nhất bởi họ luôn dành thế chủ động từ việc đi vào “cô bé” hay điều khiển chuyển động của “cậu bé” theo vòng tròn hay xoáy.

Những tư thế ‘ĐỘC LẠ CỰC ĐỈNH’ giúp 'cuộc yêu' vừa SÂU lại LÂU, cả nàng và chàng đã thử là ‘ĐÊ MÊ’ không lối thoát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế quan hệ thác nước

Là một trong các tư thế làm tình khá khó khăn nhưng cảm giác mang lại cực kì kích thích. Tư thế phụ nữ dễ lên đỉnh này giúp tăng cường khả năng lưu thống và tuần hoàn máu cho cơ thể. Để cuộc yêu thêm dễ dàng khi áp dụng tư thế này bạn có thể sử dụng ghế tình yêu nếu có nhé. Đây được xem là tư thế quan hệ trên ghế tình yêu được nhiều cặp đôi ưa chuộng đấy.

Những tư thế ‘ĐỘC LẠ CỰC ĐỈNH’ giúp 'cuộc yêu' vừa SÂU lại LÂU, cả nàng và chàng đã thử là ‘ĐÊ MÊ’ không lối thoát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tư thế mèo điên

Trong thực tế, tư thế quan hệ truyền thống không đủ kích thích âm vật của người phụ nữ để đạt tới cực khoái nhưng điều này đã thay đổi khi nhà nghiên cứu tình dục Edward Eichel phát hiện ra “kỹ thuật giao cấu thẳng hàng” ( Coital Alignment Technique – CAT). Để làm được điều này, chàng trượt thân mình lên trên khoảng 10cm sau đó đung đưa. Luôn luôn giữ cho hai cơ thể chạm vào nhau. Cộng với việc kích thích âm vật sẽ giúp cả hai tăng cảm xúc.

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Giây phút đó, anh chứng kiến cô bồ mình yêu chiều mất hết nhân tính đạp không thương tiếc người vợ đang mang thai. Yến chẳng màng đỡ những cái đánh, chỉ biết co người ôm lấy bụng, như lấy hết sức lực còn lại mà bảo vệ con.

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