Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời khi chị em 'thăng hoa' trong mỗi lần 'ân ái'

Tâm sự 24/05/2023 04:42

Nhiều chị em sẽ vô cùng khi biết được những lợi ích về sức khỏe nếu đạt được 'cực khoái' trong 'cuộc yêu'. Ngại gì mà không 'yêu' thường xuyên.

Chị em đạt được cực khoái khi máu được bơm về cơ quan sinh dục để tạo nên một phản xạ âm hộ, khiến cơ xương chậu co thắt mạnh. Cơn cực khoái khiến cả nam và nữ đều cảm thấy ngây ngất, thỏa mãn.

Cực khoái giúp chị em giảm stress

Khi phụ nữ đạt “cực khoái” đều đặn, trạng thái này sẽ giúp cơ thể tiết ra những hormon giúp thư giãn, làm giảm căng thẳng thần kinh, giúp bạn bình tĩnh, thư thái, thoải mái, dễ chịu, xua tan cảm giác mệt mỏi… rất hiệu quả. Chính vì vậy việc quan hệ tình dục đều đặn, hợp lý, khoảng 2 lần mỗi tuần sẽ giúp bạn giảm stress, sống vui, sống khỏe, lạc quan yêu đời.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời khi chị em 'thăng hoa' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngủ ngon hơn

Bạn sẽ chìm vào giấc ngủ ngay sau khi bạn quan hệ và đạt được trạng thái cực khoái. Bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu và dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn do chất endorphins được tiết ra giúp làm dịu cơ thể và não bộ. Như vậy cực khoái được xem như thuốc tiên mỗi khi bạn mất ngủ. Thay vì trằn trọc, bạn hãy gợi tình để cùng nửa kia hưởng thụ khoái lạc và mơ màng trong giấc ngủ.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời khi chị em 'thăng hoa' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân hiệu quả

Khi quan hệ tình dục, bạn phải vận động nhiều nhóm cơ có tác dụng giống như bạn tập thể dục cường độ vừa phải. Nếu bạn đạt được cực khoái 2 lần mỗi tuần, sẽ giúp tiêu hao khoảng 1000 calo. Theo đó càng nhiều lần lên đỉnh, bạn càng dễ đạt mục đích giảm cân. Mặt khác, khi đạt cực khoái, cơ thể phụ nữ sẽ sản xuất ra chất phenethylamine – một amphetamine tự nhiên để kiểm soát sự thèm ăn.

Những lợi ích sức khỏe tuyệt vời khi chị em 'thăng hoa' trong mỗi lần 'ân ái' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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