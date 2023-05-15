Những bí quyết giúp 'ân ái' trong những ngày nắng nóng 40 độ vẫn đạt được 'khoái cảm' nhanh chóng và an toàn cho sức khỏe của cả hai

Là công nhân xây dựng ngoài trời, cả ngày anh Kiên đã phải làm việc dưới cái nóng hầm hập ở công trình đến hơn 40, 50 độ. Vì thế, mỗi tối trở về nhà, anh vẫn thấy người mệt.

Chưa bao giờ, anh Trần Văn Kiên, 35 tuổi (Linh Đàm, HN) lại thấy oải với "chuyện ấy" như hiện nay. Không phải vì anh đang mắc bệnh tật gì khiến cơ thể khó chịu, càng không phải anh hết yêu vợ. Mà chỉ vì 2 tháng nay thời tiết ở Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm khiến anh lúc nào cũng khó chịu, mệt mỏi.

Trời quá nóng nực nên suốt cả tháng nay, anh không hề muốn đụng chạm tới vợ. Mặc cho bà xã anh ra sức gợi mời. Bị chồng lảng tránh "chuyện ấy", vợ anh Kiên giận anh ra mặt. Thậm chí chị còn nghĩ, có lẽ chồng đã ngoại tình nên mới lạnh nhạt như vậy.

Sống giữa thủ đô nhưng vợ chồng anh chỉ là dân tỉnh lẻ. Cả hai đang thuê trọ một căn chung cư nhỏ nên còn muốn tiết kiệm chi phí không lắp điều hòa. Cho nên, tối đến căn phòng của anh hầm hập như lò bát quái.

Ảnh minh họa: Internet

6 bí quyết để “chuyện ấy” ngày nắng nóng vẫn hừng hực lửa yêu và an toàn nhất

Bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải

Nếu như nhà bạn chưa có điều hòa thì vào những ngày nắng nóng, đừng tiếc tiền mua 1 chiếc máy điều hòa để sử dụng. Tuy nhiên, chú ý không được để nhiệt độ chênh lệch quá cao so với môi trường bên ngoài vì sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe.

Hãy bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải để vợ chồng không bị quá nóng hay quá lạnh. Việc này không chỉ giúp điều hòa thân nhiệt, giảm tiết mồ hôi, mà còn giúp hai bạn tận hưởng cảm xúc bên nhau. Từ đó tạo môi trường lý tưởng để có ham muốn "yêu" như thường ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tranh thủ “đổi gió” để hâm nóng tình cảm

Nếu như nhà bạn không có điều hòa, hãy thử một vài lần hẹn vợ hoặc chồng tại nhà nghỉ, khách sạn. Hành động này có thể coi như cả hai tranh thủ đổi gió để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Điều này giúp tạo cảm xúc mới mẻ, lại được "yêu" trong điều kiện thoải mái nhất.

Tận dụng những địa điểm mát mẻ trong nhà để “yêu”

Khi thời tiết quá oi bức, để duy trì "chuyện ấy", vợ chồng bạn nên tận dụng những không gian “yêu” vừa mát lại tạo ra nhiều trải nghiệm “giao ban” mới mẻ. Chẳng hạn có thể chọn những nơi như trong nhà tắm, ban công… Chỉ cần chú ý cẩn thận để tránh tai nạn hay những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng bỏ qua màn dạo đầu và nghỉ ngơi sau khi “lên giường”

Vì trời nóng nực, nhiều cặp đôi làm "chuyện ấy" theo nghĩa vụ hoặc nhắm mắt chiều chuộng nhau mà bỏ qua hết khúc dạo đầu. Song dù thế nào, cũng đừng nên bỏ qua màn dạo đầu này vì giúp tăng cảm xúc, khiến cả hai nhập cuộc dễ dàng và chuyện ấy thêm nồng say.

Đặc biệt trước và sau khi giao ban ngày nắng nóng, vợ chồng không nên tắm ngay. Bởi lúc này bạn đang cần thư giãn, sẽ khiến cơ thể không kịp thích nghi, hại sức khỏe. Do đó nên nghỉ ngơi một lát sau cuộc mây mưa mới đi tắm nếu muốn.

Không “cố yêu” nếu thấy mệt mỏi

Dù trời nắng nóng, cũng không nên cai "chuyện ấy". Tuy nhiên không nên có tần suất quan hệ quá dày vì cơ thể vốn đã mệt mỏi do nắng nóng, sẽ càng suy nhược nếu dốc sức quá nhiều cho hoạt động tình dục. Tuyệt đối không được “cố yêu” nếu thấy mệt mỏi và không muốn nhập viện khẩn cấp.

Ảnh minh họa: Internet

Chú ý khi để bao cao su trong cốp xe ô tô hay cốp xe máy

Nhiều người vì tiện lợi có thể để bao cao su trong xe ôtô hoặc cốp xe máy những ngày nắng nóng mà không biết rằng, độ nóng có thể làm hỏng bao cao su khiến "cuộc yêu" không an toàn, tăng khả năng có thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bạn nên lưu ý để bao cao su ở chỗ thoáng mát để giảm nguy cơ bị hư hại và tình huống ngoài dự định xảy ra.