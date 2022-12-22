S lấy chồng đã được 5 năm và có con trai 4 tuổi. Ngay từ lúc con 3 tuổi, vợ chồng S đã tách bé ngủ riêng để con tự lập. Mọi ngày bé thường ngủ rất ngoan, 1 mạch đến sáng mà không bao giờ tỉnh dậy hay khóc đêm. Nhưng hôm qua thì khác...

S lập tức bật dậy, chạy sang phòng con thì thấy bé đang thút thít khóc. Con gặp ác mộng thật. Bé vừa nấc cục vừa kể lại cho mẹ giấc mơ đó khiến S cảm thấy xót xa. Dỗ dành 1 lúc lâu thì con bắt đầu ngủ tiếp. Tuy nhiên, bé vẫn làm nũng, bắt mẹ nằm bên vỗ về khiến S chưa thể trở lại phòng ngủ của mình. Chỉ đến khi thấy con đã say giấc, hơi thở đều đều, không còn bị giật mình nữa, S mới từ từ buông ra. Sau đó đắp chăn và chèn gối ôm cho con rồi mới trở lại phòng mình.

S đang say giấc bỗng giật thót mình vì tiếng khóc của con. Chắc con gặp ác mộng nên mới khóc to như vậy. Vì còn ngái ngủ, S quơ tay sang chồng, định bảo anh qua phòng con xem có chuyện gì? Nhưng bất giác S tỉnh ngủ vì không thấy chồng nằm bên.

Khi S quay lại phòng thì chồng vẫn chưa về. Chiếc giường của chúng S vẫn trống trơn. Ban đầu S cứ nghĩ anh ở phòng làm việc dưới tầng 2. Nhưng không, khi S ngó xuống, phòng đó không hề bật đèn. S lại nhìn ra ban công xem chồng có ở đó hút thuốc? Kết quả vẫn là không. Anh đi đâu lúc nửa đêm được chứ? Mà đi từ khi nào lại lâu thế chưa về?

Có chút tò mò, S cầm điện thoại đi xuống dưới nhà. Ngó nghiêng từ phòng làm việc, đến phòng khách, phòng bếp đều không thấy gì. Đang định trở lại phòng vì nghĩ chắc có việc nên chồng mới ra ngoài đêm hôm thì S bỗng khựng lại. S nghĩ đến trường hợp xấu nhất: Phòng của em giúp việc!

Cô ấy tên là D, kém S 2 tuổi, ở quê lên. Chồng S chính là người dẫn D về đây để giúp S lo liệu việc cơm nước. S từng nghe qua chuyện của D. Bố mẹ em ấy mất sớm, em ở với cô chú. Đợt này chú bị bệnh nặng, cần tiền để chữa trị nên D buộc lòng phải ra thành phố kiếm việc. Nhà chú kia lại là họ hàng với chồng S nên có lời nhờ vả. Cuối cùng chồng dẫn em ấy lên đây. S thấy thương nên nhận lời để em làm giúp việc cho nhà S. Hơn nữa, S cũng thích có người bầu bạn những lúc chồng đi vắng.

Chầm chậm tiến đến phòng của D, S cầm điện thoại lên nháy số của chồng. Quả nhiên, tiếng chuông điện thoại réo lên ở trong phòng đó. Chồng vội vàng tắt đi. Sau đó S lại nháy tiếp thì anh cuống cuồng lao từ trong phòng đi ra. Thấy S đứng ngay bên ngoài, chồng có chút run sợ.

- Anh làm gì ở đây? Phòng của vợ chồng mình ở trên kia mà?

- Anh... anh... S ơi nghe anh giải thích...

S xoay người bước đi vì sự thật quá rõ ràng rồi cần gì chồng phải giải thích nữa. Ngay lúc đó, D cũng chạy từ trong phòng ra, sụp lạy dưới chân S để xin tha thứ. Nhưng không biết cô ta vô tình hay cố ý mà bộ quần áo mặc trên người không hề chỉnh tề, có phần lôi thôi. D còn để lộ rõ vết hôn của chồng S trên cổ...

S hất mạnh chân khiến D ngã dúi dịu. Cô ta ôm mặt khóc thút thít ra vẻ oan ức lắm. Chồng cuống cuồng chạy theo giải thích với S. Anh thật thà thú nhận, vì thấy D còn trẻ đẹp nên đã không kiềm được lòng mình. Chồng S đổ lỗi cho D chính là người dụ dỗ anh. Sau khi tra hỏi cặn kẽ, S còn phát hiện thêm 1 sự thật động trời. D là đứa con gái chồng S quen ở quá cà phê. Cô ta ở quê lên thật nhưng không phải họ hàng của chồng S và cũng không có chuyện ông chú nào ốm liệt ở đây cả. Tất cả chỉ là do chồng và D dựng lên để khiến S mủi lòng và đồng ý cho D ở lại.

Ảnh minh họa

Nghe xong mà S thất vọng đến rụng rời. Có nằm mơ S cũng không nghĩ chồng có thể tráo trở lừa dối S như thế. Hiện tại S đã thẳng tay đuổi cô ả đó ra khỏi nhà, còn về chồng mình, S đang tiếp tục suy nghĩ có nên ly hôn hay không?