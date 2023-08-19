Nhờ em dâu chuẩn bị mâm cúng giỗ mẹ, lúc tôi mở camera lên xem tình hình thì phát hiện cảnh tượng 'sốc tận óc'

Mẹ chồng đã mất 4 năm trước sau một thời gian dài chống chọi bệnh tật. Năm đó quả thật cuộc sống của các thành viên trong nhà có bị đảo lộn ít nhiều. Mẹ chồng được đưa lên thành phố điều trị, tôi và em gái chồng thay nhau vào viện chăm bà ấy. Chồng tôi vì đặc thù công việc khắt khe, anh cũng không có thời gian chăm mẹ nhiều.

Nhà chồng tôi có 3 anh em, 2 trai và 1 gái út, tất cả đều đã lập gia đình ổn định. Vợ chồng tôi và cô út lên thành phố lập nghiệp sinh sống. Còn em trai chồng ở dưới quê, được bố mẹ cho mảnh đất xây nhà. Hai vợ chồng cô chú ấy sống không xa nhà bố mẹ chồng nên thi thoảng có thể qua lại đỡ đần, thăm nom khi ông bà ốm.

Sau khi mẹ chồng mất, bố chồng phải sống một mình trong nhà rất cô đơn. Tôi hiểu những lúc khó khăn của bố chồng, vì ông ấy còn mang một vài bệnh nền. Nhưng vợ chồng tôi ở xa, không phải lúc nào cũng về quê kịp thời được. Do đó tôi đã nhờ vợ chồng em dâu hãy thường xuyên đến thăm bố, thậm chí nấu cơm cho ông ấy. Đồ ăn, tiền nong không thành vấn đề, tôi sẽ gửi về đàng hoàng, thậm chí thêm cả tiền công bồi dưỡng cho cô chú. Mấy đợt lễ Tết về quê, tôi cũng mạnh dạn cho tiền con cô chú ấy để mua sách vở, quần áo.

Năm ngoái, nhà tôi đã xảy ra một chuyện khá đáng tiếc. Bố chồng không may bị trượt chân ngã cầu thang. Ông nằm bất tỉnh một lúc, may sao có hàng xóm qua cho ít rau củ nên mới phát hiện kịp thời. Từ lần đó, chồng tôi cho lắp đặt camera trong nhà để có thể theo dõi từ xa. Tất cả các phòng đều được trang bị camera đề phòng tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Nhưng cũng bởi lắp camera, tôi mới nhìn thấy sự tráo trở của em dâu. Thực ra trước đây, tôi đã hơi đề phòng em dâu vì nói thẳng là cô ta ích kỷ, ham chơi và vô trách nhiệm với gia đình. Trong suốt thời gian mẹ chồng ốm nằm viện, cô ta chẳng mấy khi hỏi han, quan tâm hay động viên mẹ. Lúc nào cũng chỉ biết sống ảo trên MXH là nhanh.

Lại nói em dâu rất biết cách đòi hỏi và tìm cớ xin tiền anh chị. Kiểu như chúng tôi nhờ vợ chồng cô ta để ý đến bố nhiều hơn thì em dâu lại ra cái vẻ bận bịu lắm. Đến khi chồng tôi rút vài triệu đưa cho thì mới thôi ngúng nguẩy. Tâm cơ của người phụ nữ này quả thật không đơn giản chút nào.

Một chuyện xảy ra vài hôm trước khiến tôi đã điên lên với cô em dâu này. Chả là đến ngày giỗ mẹ rồi, nhưng vợ chồng tôi và cô út không về quê được do dịch bệnh giãn cách. Một mình bố chồng khó lòng xoay xở được. Tôi đã điện về quê cho vợ chồng em dâu, nói là chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất đi, đồng thời còn chuyển khoản cho 2 triệu đồng. Không ngờ em dâu nói thẳng với tôi 2 triệu đồng liệu có ít quá, tôi phải răn đe ngay số tiền ấy là quá đủ rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Lòng tham của em dâu vô đáy, cô ta vẫn nhận tiền nhưng không chịu chuẩn bị mâm cơm cúng như lời tôi dặn. Thay vào đó, em dâu đến nhà bố chồng, đưa tiền mặt 1 triệu đồng cho ông ấy rồi ra về. Sở dĩ tôi biết được là vì theo dõi qua camera. Em dâu còn không biết vợ chồng tôi đã lắp đặt camera nên cô ta nói dối rằng mình đã chuẩn bị mâm cơm cúng rồi. Tôi lại gọi điện về cho bố chồng, ông nói cầm tiền đó ra chợ mua ít đồ về làm giỗ, thắp hương. Thực sự chứng kiến người cha già phải làm đủ mọi việc như vậy, trong lòng tôi thấy xót xa. Vợ chồng tôi định lần tới về quê sẽ ngồi nói chuyện cả nhà cho ra nhẽ.

Em dâu hành xử như vậy là cực kỳ hỗn. Chỉ vì sự ích kỷ, hẹp hòi của cô ta mà làm ảnh hưởng đến bao người. Đã vậy, cô ta còn nói chuẩn bị một mâm cơm riêng ở nhà mình để giỗ mẹ chồng. Chưa kể, em trai chồng còn chiều vợ, bạc nhược, những vấn đề này chẳng nhìn ra phải trái đúng sai. Chắc chắn, chuyện lần này, tôi sẽ không bỏ qua cho em dâu nữa đâu