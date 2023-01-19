Nhờ em chồng trông con để đi chợ, lúc trở về thấy nhà im ắng, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng thì chết lặng với cảnh trước mắt

Tâm sự 19/01/2023 14:42

Hôm trước em gái chồng sang chơi, tôi nhờ em trông em bé giúp một lát để chạy ra chợ mua thức ăn. Mua xong từ chợ về, bước vào cửa thấy nhà im ắng, tôi đoán là con ngủ rồi.

Tôi mới sinh con thứ hai được hai tháng. Vợ chồng tôi ở riêng cũng không xa nhà bố mẹ chồng là mấy. Hiện tại ông bà đang sống cùng em gái chồng tôi. Tôi ở cữ có một tháng thôi, khỏe rồi nên tự mình chăm con và làm việc vặt trong nhà. Con lớn đã gửi trẻ, chồng thì đi làm từ sáng đến tối mới về. Nhìn chung việc sinh con, ở cữ của tôi không gặp vấn đề khó khăn gì.

Hôm trước em gái chồng sang chơi, tôi nhờ em trông em bé giúp một lát để chạy ra chợ mua thức ăn. Mua xong từ chợ về, bước vào cửa thấy nhà im ắng, tôi đoán là con ngủ rồi. Con bé thính ngủ lắm nên tôi gắng bước đi thật khẽ khàng.

Không ngờ được đứng trước cửa phòng, tôi lại nghe được tiếng khóc thút thít của em chồng bên trong. Nhìn vào, tôi lặng người thấy em chồng đang mải mê ngắm nhìn con gái tôi ngủ say trên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em bé mà nước mắt rơi lã chã, phải cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

Nhờ em chồng trông con để đi chợ, lúc trở về thấy nhà im ắng, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng thì chết lặng với cảnh trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng tôi xót xa thương em chồng quá. Em ấy năm nay 33 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, cũng chỉ vì sức khỏe sinh sản có vấn đề. 27 tuổi em và người yêu lên kế hoạch làm đám cưới nhưng phía gia đình nhà trai muốn “chắc ăn” đã đưa ra hai điều kiện. Họ đòi em có thai trước đám cưới hoặc phải đi khám sức khỏe toàn diện, đảm bảo không có trục trặc gì.

Kết quả em tôi khó có con, bác sĩ kết luận tỷ lệ thụ thai tự nhiên của em rất thấp, phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm IVF mới mong sinh được con. Nhà trai lập tức kiếm cớ hủy hôn. Họ không muốn mất thời gian, công sức và cả tiền bạc để cùng em tôi chạy chữa sinh con. Họ mong cưới một cô con dâu khỏe mạnh, có thể mang thai tự nhiên để họ không vất vả.

Từ đó đến nay đã 6 năm, em chồng có quen thêm hai người nhưng khi biết chuyện của em, họ đều dần lảng tránh. Hiện tại em chồng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng về chuyện kết hôn, em bảo sẽ ở vậy cả đời. Em đang dành dụm tiền lên kế hoạch đến bệnh viện xin t.inh t.rùng từ ngân hàng t.inh t.rùng để làm thụ tinh nhân tạo rồi sinh con làm mẹ đơn thân.

Nhờ em chồng trông con để đi chợ, lúc trở về thấy nhà im ắng, tôi nhẹ nhàng bước vào phòng thì chết lặng với cảnh trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất hiểu cho mong ước chính đáng đó của em chồng. Em khát khao được làm mẹ, nhìn con gái mới sinh của tôi mới không cầm lòng được. Vợ chồng tôi cũng bàn với nhau sẽ giúp đỡ em hết sức có thể. Nhưng tôi vẫn không rõ quy trình mà phụ nữ độc thân muốn xin t.inh t.rùng để làm thụ tinh nhân tạo sinh con có khó khăn, phức tạp hay không?

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