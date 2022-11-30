Nhờ chồng bưng chè cho cô hàng xóm nhưng đợi mãi không thấy về, nóng ruột sang gõ cửa thì sững sờ vì cô ta bước ra với bộ dạng xộc xệch, cúc áo còn cài lệch

Tâm sự 30/11/2022 11:43

Mấy hôm trước bạn thân của tôi sang chơi. Đang nói chuyện thì cô hàng xóm mới chạy sang nhờ chồng tôi lắp giúp cái tủ. Chồng tôi vừa đi, bạn tôi mới nói nó cảm thấy giữa hai người ấy có chút vấn đề.

Vợ chồng sống với nhau đã 5 năm trời, tôi luôn tin tưởng chồng hết mực. Chúng tôi mới chuyển đến khu chung cư này được vài tháng nay. Vì môi trường mới nên vợ chồng tôi không quen biết nhiều. Tôi chỉ qua lại với hai gia đình hàng xóm. Trong đó, một gia đình có chồng đi làm biền biệt suốt, cả năm chỉ về nhà được vài lần.

Nhà không có đàn ông nên cô ấy hay nhờ chồng tôi sang sửa mấy đồ lặt vặt. Khi thì thay hộ ống nước, lúc lại lắp giúp cái bóng đèn. Tôi thì vô tư nên thấy mọi chuyện vẫn bình thường. Thậm chí nhiều bữa chồng đi sang đó sửa đồ cả tiếng tôi vẫn không gọi về.

Mấy hôm trước bạn thân của tôi sang chơi. Đang nói chuyện thì cô hàng xóm mới chạy sang nhờ chồng tôi lắp giúp cái tủ. Chồng tôi vừa đi, bạn tôi mới nói nó cảm thấy giữa hai người ấy có chút vấn đề. Thứ nhất là cô hàng xóm nhà tôi, trông cô ta ăn mặc không ổn chút nào. Còn chồng tôi thì cứ nhấp nhổm trước khi cô ta sang. Lúc ấy tôi mới để ý và thấy đúng là như vậy thật.

Nhờ chồng bưng chè cho cô hàng xóm nhưng đợi mãi không thấy về, nóng ruột sang gõ cửa thì sững sờ vì cô ta bước ra với bộ dạng xộc xệch, cúc áo còn cài lệch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ hôm đó, trong lòng tôi luôn thấy không yên tâm. Hôm nay, tôi cố tình nấu một nồi đậu đen rồi đưa chồng bảo anh mang sang cho cô hàng xóm. Sau đó tôi giả vờ đi ra ngoài với bạn.

Tôi vừa ra khỏi nhà, chồng đã cầm bát chè đậu đen qua nhà bên. Họ đóng cửa lại và ở trong đó 10 phút đồng hồ. Tôi đứng ngoài nóng ruột nên đã gõ cửa liên tục. Một lúc sau, cô ta ra mở cửa, đầu lúc ấy rối bù, chiếc cúc áo còn bị cài lệch.

Tôi nghiêm giọng hỏi chồng, nhưng anh lắp bắp nói cả hai không làm gì mà chỉ xem phim, tay anh vẫn cầm bát chè mà tôi đã nấu. Còn cúc áo của cô hàng xóm thì chồng tôi nói không hề biết. Vì tôi không bắt được tận mắt nên không có cơ sở để kết tội chồng ngoại tình. Hơn nữa nếu anh ngoại tình thật thì cũng không dễ để tôi nhận ra như vậy.

Nhờ chồng bưng chè cho cô hàng xóm nhưng đợi mãi không thấy về, nóng ruột sang gõ cửa thì sững sờ vì cô ta bước ra với bộ dạng xộc xệch, cúc áo còn cài lệch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thật lòng mà nói từ lúc ở nhà cô hàng xóm về đến giờ, lòng tôi vẫn nóng như lửa đốt. Tôi muốn tin chồng nhưng những gì anh lại không đủ thuyết phục. Theo mọi người, tôi nên làm căng chuyện này để ra lẽ hay dằn mặt chồng một lần như vậy để anh biết mà dừng lại?

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